HEDD Audio HEDDphone TWO - wybitne słuchawki do studia i domu

Producent z Berlina będący specjalistą od profesjonalnego audio wprowadza następcę swoich przełomowych słuchawek HEEDphone ONE: słuchawki HEDD Audio HEDDphone TWO. Nowa wersja wykorzystuje nie tylko ostatnie osiągnięcia w technologii Air Motion Transformer, ale projekt, który bazuje na informacjiach zwrotnych od użytkowników. HEDDphone TWO posiadają nie tylko zmodyfikowane i ulepszone przetworniki AMT, ale też zmodernizowaną konstrukcję i nowy pałąk. Jest on starannie opracowany tak, aby zapewnić nie tylko maksimum wygody i dopasowania, ale też przyczynia się do uzyskania znacząco niższej wagi – HEDDphone TWO są aż 25% lżejsze od swojego poprzednika. To z pewnością model, który jest znaczącym postępem w stosunku do pierwowzoru. I świetnie sprawdzi się nie tylko w zastosowaniach profesjonalnych, ale też w domu podłączony do audiofilskiego toru a nawet z lepszym sprzętem przenośnym.







HEDDphone TWO - Konstrukcja ulepszona w każdym calu

Najnowsze słuchawki spod logo HEDD Audio są kulminacją aż trzech lat prac projektowych, podczas których zwrócono uwagę na praktycznie każdy aspekt konstrukcji. Wiele pracy włożono nie tylko w polepszenie właściwości sonicznych, ale także w znaczącą poprawę codziennej wygody użytkowania. Dlatego też całkowicie przeprojektowano konstrukcję, tym razem wykorzystując na szeroką skalę niezwykle lekkie materiały takie, jak magnez i włókno węglowe. Dzięki temu HEDDphone TWO są teraz lżejsze aż o 25% od swojego poprzednika. Teraz te otwarte słuchawki z technologią AMT łączą znakomite brzmienie z jeszcze większą wygodą użytkowania.



Nowa, opatentowana konstrukcja pałąka HEDDband

Ponieważ słuchawki HEDDphone ONE były pod wieloma względami przełomowe, dlatego też specjalnie dla modelu HEDDphone TWO stworzono całkowicie nową i nowatorską konstrukcję pałąka. Teraz umożliwia on nie tylko pełne dostosowanie do naszej głowy, ale i regulację siły nacisku. A jego budowa oraz niewielka – dzięki zastosowaniu włókna węglowego - masa sprawiają, że HEDDphone TWO są tak wygodne, że teraz praktycznie nie czuć ich na głowie. Jednocześnie zastosowane w HEDDphone TWO pady wykonane są z najwyższej klasy niezwierzęcego materiału, który jest trwały i zapewnia świetną wygodę także osobom noszącym okulary.



Ulepszona wersja przetworników AMT z technologią VVT

Przetworniki AMT, czyli Air Motion Transformer były znakiem rozpoznawczym słuchawek HEDDphone ONE. Nie inaczej jest także w modelu TWO. Przy czym najnowsze słuchawki z Berlina posiadają ulepszone i zoptymalizowane pod kątem jeszcze lepszego brzmienia drivery. Warto zaznaczyć, że w obu wersjach HEDDphone – nowej (TWO) i starej (ONE) mamy do czynienia z technologią VVT – Variable Velocity Transformation. Polega ona na zastosowaniu różnej geometrii membrany w rożnych miejscach tak, aby uzyskać jak najszersze i równe zarazem pasmo przenoszenia wraz z niezwykle niskimi zniekształceniami. Dodatkowo przetworniki w HEDDphone TWO zostały zaprojektowane praktycznie od nowa i teraz oferują jeszcze większy poziom transparentności i realizmu przekazu.



Znakomita jakość wykonania i trwałość na lata

Niemiecki producent nie tylko zwraca ogromną uwagę na każdy szczegół wykonania swoich produktów, ale teraz oferuje bogaty i praktyczny pakiet akcesoriów w zestawie. Oprócz dwóch kabli – zbalansowanego i niezbalansowanego – znajdziemy także specjalne etui. Zabezpieczy ono słuchawki w transporcie i sprawi, że teraz będziemy mogli zabrać nasze słuchawki wszędzie tam, gdzie tylko zapragniemy. Co więcej, w zestawie znajdziemy nawet drugi komplet padów, co także ucieszy użytkowników korzystających ze słuchawek w bardziej intensywny sposób.



Premiera słuchawek odbędzie się podczas najbliższych targów Audio Video Show na stanowisku sieci sklepów HiFIPRO oraz MP3Store. Cena modelu to 9999 PLN z VAT.





























