HIRO Pyramid - wydajność w awangardowym stylu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Komputer HIRO Pyramid to najnowszy produkt polskiej marki, którego nie sposób przeoczyć. Charakterystyczna dla komputerów HIRO najwyższa wydajność tym razem przybrała nietypowy kształt przeźroczystej, szklanej piramidy, nasuwając w pierwszej chwili skojarzenia z paryskim Luwrem lub futurystycznym statkiem kosmicznym. Desktop w kształcie piramidy jest jednocześnie źródłem dużej wydajności, którą zawdzięcza precyzyjnie dobranym elementom takim jak: ośmiordzeniowy procesor Intel Core i7-9700KF z dodatkowym,wodnym chłodzeniem SilentiumPC Navis EVO ARGB 360; karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 2080 8GB Aorus X-8GC zapewniająca wysoki realizm oraz skuteczność zadowalającą nawet najbardziej wymagającego gracza; 32 GB pamięci G.Skill Trident czy dysk SSD 1TB Adata XPG SX6000.







Całość zainstalowana została na płycie głównej Gigabyte Z390M AORUS Master z chipsetem Intel Z390, idealnie sprawdzającej się w gamingowych maszynach.



Komputer dzięki podświetleniu chłodzenia, wiatraków oraz pamięci rozbłyskuje intensywnym światłem RGB, które przechodząc przez szklane powierzchnie obudowy tworzy niesamowite efekty iluminacyjne, dodatkowo tworząc aurę tajemniczości i mocy.



Piramida HIRO poza niebanalnym wyglądem potrafi emitować również najczystszej jakości dźwięki oraz tworzyć realistyczne wrażenia z pola bitwy, dzięki zastosowanej karcie dźwiękowej Realtek ALC1220.



Do zestawu dołączane są także: mysz HIRO Hydra, podkładka pod mysz HIRO Apollo Precision, klawiatura mechaniczna HIRO Panther oraz słuchawki HIRO Zeus.



Cena detaliczna HIRO Pyramid w Sklepie NTT wynosi 12999 PLN.





Parametry techniczne sprzętu:

- PROCESOR: Intel Core i7-9700KF (8 rdzeni, do 4.90 GHz)

- CHŁODZENIE PROCESORA: SilentiumPC Navis EVO ARGB 360 (chłodzenie wodne, trzywiatrakowe z podświetleniem RGB)

- MODEL PŁYTY GŁÓWNEJ: Gigabyte Z390M AORUS Master z chipsetem Intel Z390 (1 x Clear CMOS | 2 x złącze antenowe SMA (2T2R) | 1 x HDMI | 1 x USB Typ-C | 3 x USB 3.1 Typ-A (RED) | 2 x USB 3.0 | 4 x USB 2.0 | 1 x RJ-45 | 1 x złącze S/PDIF Out | 5 x Audio)

- KARTA GRAFICZNA: GIGABYTE GeForce RTX 2080 8GB Aorus X-8GC (3x Display Port | 1x HDMI | 1x USB Typ-C, wsparcie VirtualLink)

- PAMIĘĆ RAM: 32GB (4x 8GB) DDR4 G.Skill Trident Z RGB 3200MHz CL16

- DYSK SSD: 1TB M.2, Adata XPG SX6000 PCI-E 1800/1200MB/s

- KARTA SIECIOWA: WIFI Intel CNVi interface 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5.0Ghz Dual-Band) + Intel GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)

- KARTA DŹWIĘKOWA: Realtek ALC1220

- OBUDOWA: Azza Pyramid (58 x 49 x 49 cm)

- PORTY W OBUDOWIE (PRZÓD): 1x USB 3.1 Typ-C | 2x USB 3.0 | 2x HD Audio

- ZASILACZ: 750W SilentiumPC Supremo FM2, 80+ Gold, Aktywne PFC, Modularny

- SYSTEM OPERACYJNY: Oryginalny Windows 10 Home

- GWARANCJA: 36 miesięcy door-to-door

























Źródło: Info Prasowe / HIRO