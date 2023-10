HONOR - Chińska premiera smartfonu Magic Vs2

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR zaprezentowała w Chinach składany smartfon HONOR Magic Vs2. Dzięki zastosowaniu przełomowych rozwiązań HONOR Magic Vs2 jest najlżejszym urządzeniem w tej kategorii. Według statystyk opublikowanych przez Counterpoint Research, HONOR Magic V2 znalazł się na szczycie chińskiego rynku składanych smartfonów pod względem sprzedaży w trzecim kwartale 2023 r. Poprzez wiodący udział w rynku oraz dostarczanie flagowych i lifestyle’owych, składanych smartfonów w różnych przedziałach cenowych, HONOR umocnił swoją pozycję lidera w tym segmencie w Chinach.







Niesamowicie lekka i smukła konstrukcja

HONOR Magic Vs2 przesuwa granicę innowacji w segmencie składanych telefonów dzięki swojej wadze, wynoszącej zaledwie 229 g. Obudowa urządzenia została wykonana ze stopu magnezu, zawierającego pierwiastki ziem rzadkich, która jest o 33% mniej gęsta i pokrywa 72% powierzchni pod panelem wyświetlacza. Dzięki temu HONOR Magic Vs2 jest lżejszy niż jego poprzednik, co czyni go najlżejszym składanym smartfonem. Superlekki, tytanowy, bezprzekładniowy zawias, wyprodukowany przy użyciu najnowocześniejszej technologii druku 3D, tworzy idealny balans między wagą a wytrzymałością, zapewniając płynne otwieranie i zamykanie pod różnymi kątami.



Wyjątkowa przejrzystość i komfort oglądania

Aby zapewnić doskonałą wyrazistość obrazu HONOR Magic Vs2 posiada zewnętrzny wyświetlacz OLED o przekątnej 6.43 cala i proporcjach 20:9, obsługujący rozdzielczość 2376x1060 i szczytową jasność 2500 nitów. Po rozłożeniu, wewnętrzny wyświetlacz OLED o przekątnej 7.92 cala oferuje rozdzielczość 2344 x 2156 i jasności 1600 nitów. HONOR Magic Vs2 posiada także zaawansowane funkcje zwiększające komfort użytkownika. Urządzenie oferuje częstotliwość modulacji (PWM – pulse width modulation) wynoszącą 3840 Hz na obu ekranach – zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Pozwala to na oglądanie treści bez migotania ekranu, nawet w warunkach słabego oświetlenia, minimalizując zmęczenie oczu.



Niezwykłe możliwości aparatu

HONOR Magic Vs2 posiada potrójny system aparatów, składający się z szerokokątnego obiektywu 50 MP, teleobiektywu 20 MP i ultraszerokokątnego aparatu 12 MP. Taki zestaw w połączeniu z zaawansowanymi funkcjami wykrywania oświetlenia pozwoli użytkownikom na wykonywanie atrakcyjnych zdjęć. Smartfon wyposażony został także w 40-krotny zoom optyczny, funkcję AI Motion, automatycznie wykrywającą ruch oraz zoptymalizowane algorytmy trybu portretowego oraz nocnego.



Flagowa wydajność, wyjątkowe wrażenia

Zasilany przez procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen14, HONOR Magic Vs2 zapewnia doskonałą wydajność. Dzięki opatentowanym przez firmę HONOR rozwiązaniom GPU Turbo X i OS Turbo X, HONOR Magic Vs2 zapewnia szybsze i płynniejsze działanie, oparte na optymalizacji zasobów systemowych. Smartfon napędzany przez system operacyjny MagicOS 7.2 posiada też tryb hover oraz różnorodne funkcje podzielonego ekranu, które znacząco ułatwiają codzienne użytkowanie. Urządzenie zostało wyposażone w baterię 5000 mAh i funkcję ładowania 66W HONOR SuperCharge, zapewniając użytkownikom płynne działanie bez konieczności częstego podłączania do prądu.



Kolor, cena i dostępność

HONOR Magic Vs2 jest dostępny w kolorach: Midnight Black, Violet Coral i Glacier Blue. HONOR Magic Vs2 można kupić w Chinach w cenie 6999 juanów (RMB).





















Źródło: Info Prasowe - HONOR