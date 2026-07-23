HONOR - Marka prezentuje nową tożsamość ekosystemu urządzeń AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR oficjalnie rozpoczyna nowy rozdział swojej historii. Marka zaprezentowała dziś swoje najnowsze logo, które symbolizuje kluczową transformację: z tradycyjnego producenta smartfonów w globalnego lidera ekosystemu inteligentnych urządzeń AI. Przejście od „producenta smartfonów” do „globalnego lidera ekosystemu urządzeń AI” to radykalne zdefiniowanie przyszłości marki HONOR na nowo. Ta zmiana tożsamości narodziła się naturalnie – jako efekt nieustannych przełomów technologicznych, rynkowych i biznesowych. Kiedy firma technologiczna zaczyna na nowo definiować relację między człowiekiem a sztuczną inteligencją, a jej sukcesy stale wymykają się rynkowym prognozom, zmiana staje się nieunikniona. Nowe logo i identyfikacja wizualna są zewnętrznym wyrazem tej ewolucji.







Bariery znikają, a rozwój nabiera tempa. HONOR nie jest już tym samym producentem telefonów, co kiedyś. Wraz z nadejściem Robot Phone – zupełnie nowej kategorii urządzeń – marka oficjalnie wkroczyła w kolejną fazę rozwoju. Od sztucznej inteligencji działającej bezpośrednio na urządzeniu po synergię całego systemu; od pozycji lidera w segmencie składanych smartfonów po wygranie półmaratonu przez robota humanoidalnego; od AiMAGE (pierwszego w branży systemu fotografii obliczeniowej łączącego urządzenie z chmurą) po partnerstwo z legendarną marką ARRI, otwierające kinową erę w fotografii mobilnej; od ewolucji klasycznego telefonu w kierunku Robot Phone; od tradycyjnych systemów operacyjnych po generacyjny skok w postaci Agentic OS; od pojedynczego urządzenia po otwarty i współtworzony ekosystem AI – HONOR przekuł swoją strategię Alpha i filozofię AHI (Augmented Human Intelligence) w rzeczywistość poprzez serię przełomowych innowacji.



Rynek dał na te zmiany najbardziej wiarygodną odpowiedź: w pierwszym kwartale 2026 roku HONOR osiągnął 25-procentowy wzrost sprzedaży wbrew ogólnym trendom rynkowym, stając się jedyną chińską marką z dodatnim wynikiem. Co więcej, przychody z rynków zagranicznych stanowiły ponad połowę całkowitych obrotów firmy, a składane smartfony marki HONOR utrzymały mocną pozycję na drugim miejscu na świecie. Ten sukces to nie przypadek – to naturalny efekt długofalowej pracy, która osiągnęła swój punkt zwrotny.



Tempo zmian przyspiesza, a kierunek staje się coraz bardziej wyraźny. Wraz z technologią ewoluuje także charakter samej marki. HONOR to już nie tylko dostawca świetnych parametrów technicznych. To marka, która aktywnie wkracza w świat kultury młodego pokolenia: współpracuje z globalnymi wydarzeniami, dzieli się pasją do ciągłego odkrywania oraz tworzy unikalne projekty we współpracy z projektantami zabawek kolekcjonerskich. Młodzi ludzie nie widzą w marce HONOR niedostępnego, technologicznego giganta, lecz partnera i towarzysza, który ich rozumie, nie boi się wyróżniać i chce iść z nimi ramię w ramię.



To odświeżenie wizerunku to kompleksowa zmiana, która obejmuje technologię, ekosystem oraz same fundamenty filozofii HONOR. To nie koniec drogi, ale zupełnie nowy początek: HONOR nie pozwala się już definiować – to on definiuje standardy; nie podąża za trendami – to on je tworzy; nie jest już tylko uczestnikiem – jest inicjatorem zmian. Hasło „Dare to be” (Odważ się być sobą) od dawna jest wpisane w DNA marki. Przyszłość dzieje się teraz. HONOR chce być marką tworzącą trendy, łącząc siły z najbardziej inspirującymi ludźmi na świecie, aby wspólnie przekraczać granice i budować inteligentną przyszłość AI, która należy do każdego z nas.























źródło: Info Prasowe - HONOR