HONOR - Pierwszy na świecie interfejs oparty na intencjach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Wraz z premierą smartfonów z serii HONOR Magic6 Pro, globalna marka technologiczna HONOR wprowadziła w Polsce swój interfejs oparty na intencjach – Magiczny Portal. Dzięki niemu użytkownicy mogą za pomocą prostego przeciągnięcia palcem do krawędzi ekranu np. opublikować post na Instagramie, rozpocząć nawigację do miejsca spotkania czy wkleić wykres w treść maila. Magiczny Portal wspiera już ponad 100 aplikacji, a liczba ta będzie się stale zwiększała. Magiczny Portal został wprowadzony do smartfonów HONOR Magic6 Pro wraz z aktualizacją do najnowszej wersji systemu operacyjnego MagicOS 8.0, opartego na Androidzie 14. Jego wykorzystanie jest bardzo proste – gdy użytkownik przytrzyma placem treść wyświetlaną na ekranie, np. zdjęcie czy wiadomość z nazwą restauracji, a następnie przeciągnie ją do prawej krawędzi ekranu, system, rozpoznając intencję, sam zaproponuje aplikację oraz odpowiednie działanie na podstawie naszych wcześniejszych interakcji.







Innowacja w zastosowanych przez HONOR rozwiązaniach AI polega na uczeniu się, a następnie przewidywaniu przez system intencji użytkowników. Na podstawie codziennego użytkowania Magiczny Portal poznaje nasze preferencje, dzięki czemu jest w stanie w przyszłości jeszcze lepiej optymalizować procesy i proponować nam rzeczy bliższe naszych poprzednich wyborów.

„Magiczny Portal naprawdę potrafi ułatwić korzystanie ze smartfona w sposób dotychczas niespotkany. Pokazując jego działanie na przykładzie – dostajemy od znajomego wiadomość, że ma ochotę na steka wieczorem. System potraktuje tę wiadomość jako opisowy prompt, a następnie go przeanalizuje pod kątem słów kluczowych. Przeciągając tę wiadomość do krawędzi ekranu będą na nas czekać różne aplikacie – wybierając przykładowo mapy, system zaproponuje nam najlepszą restaurację ze stekami w mieście, od razu z trasą dojazdu, dostosowując jej wybór pod kątem promptu i naszego dotychczasowego użytkowania. Czyni to korzystanie z możliwości AI smartfona bardziej intuicyjnym i zindywidualizowanym niż dotychczas" – powiedziała Magdalena Chodkiewicz, PR & Social Media Manager w HONOR Polska.



Magiczny portal obsługuje globalnie ponad 100 aplikacji, w tym np.: Microsoft Teams, Zoom, LinkedIn, Gmail, WhatsApp, Google Maps, eBay, Firefox, Edge, Google, Facebook, Instagram czy TikTok.



Jego działanie w praktyce można obejrzeć pod tym linkiem: www.facebook.com/reel.





















Źródło: Info Prasowe - HONOR