HONOR 400 Lite – innowacyjny smartfon z wyświetlaczem AMOLED

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła premierę HONOR 400 Lite – niezawodnego smartfona, który wprowadza sztuczną inteligencję do świata mobilnej fotografii. Wyposażony w przycisk aparatu wspierany przez AI (AI Camera Button) dla intuicyjnej obsługi aparatu i inteligentnych funkcji wizualnych, aparat główny 108 MP z zaawansowanymi funkcjami zoomu oraz wyświetlacz AMOLED o jasności 3500 nitów i częstotliwości odświeżania 120 Hz, HONOR 400 Lite oferuje użytkownikom wyjątkowe doświadczenia.







Rewolucja w fotografii dzięki AI Camera Button

HONOR 400 Lite został zaprojektowany z myślą o miłośnikach fotografii, oferując przełomowe funkcje dzięki pierwszemu w branży przyciskowi aparatu AI w smartfonie z Androidem. Przycisk umożliwia zarówno kontrolę nad aparatem, jak i inteligentne funkcje wizualne. Jednosekundowe naciśnięcie uruchamia aparat, szybkie dotknięcie wykonuje zdjęcie, a przytrzymanie rozpoczyna nagrywanie wideo. Tryb profesjonalny pozwala użytkownikom na precyzyjne ustawianie ostrości oraz płynne przybliżanie za pomocą gestów.



Przycisk aparatu AI oferuje także szybki dostęp do Google Lens, co zmienia smartfon w potężne narzędzie do eksploracji i nauki. Dzięki integracji z Google Lens użytkownicy mogą rozpoznawać rośliny, zwierzęta czy dzieła sztuki, tłumaczyć teksty w czasie rzeczywistym w ponad 100 językach, rozwiązywać zadania akademickie lub nawet skanować produkty podczas zakupów. Dodatkowo, funkcja Google Gemini Power Button umożliwia dostęp do narzędzi takich jak AI Eraser i AI Outpainting, które pozwalają na łatwą edycję i poprawę zdjęć.



Wyjątkowe doświadczenia fotograficzne

HONOR 400 Lite wyposażono w aparat główny o rozdzielczości 108 MP oraz aparat szerokokątny o rozdzielczości 5 MP, co pozwala na uchwycenie codziennych chwil z niezwykłą jakością i szczegółowością. Przysłona f/1.75 zapewnia doskonałe naświetlenie nawet w słabych warunkach oświetleniowych, idealne do fotografii nocnej. W trybie HIGH-RES aparat główny oferuje obrazy o bardzo wysokiej rozdzielczości z wyjątkową klarownością. Aparat tworzy również naturalny efekt “bokeh”, delikatnie rozmywając odległe obiekty i subtelnie podkreślając te bliższe, co pozwala na uzyskanie artystycznych portretów.



Aparat przedni o rozdzielczości 16 MP został zaprojektowany do robienia żywych i szczegółowych selfie nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Dzięki algorytmowi HONOR RAW Domain urządzenie inteligentnie balansuje światła i cienie, unikając prześwietlenia jasnych obszarów przy jednoczesnym zachowaniu detali w ciemniejszych partiach. Funkcja selfie light dodaje miękkiego blasku portretom, nadając im profesjonalny wygląd.



Wyświetlacz AMOLED z technologiami ochrony wzroku

HONOR 400 Lite posiada wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6.7 cala, który oferuje żywe kolory i wyjątkową jasność, umożliwiając komfortowe oglądanie treści. Częstotliwość odświeżania wynosząca 120 Hz oraz rozdzielczość 1080 × 2412 zapewniają płynność wizualną i ostrość detali. Wyświetlacz obsługuje szeroką gamę kolorów DCI-P3 oraz osiąga jasność szczytową na poziomie 3500 nitów, co gwarantuje doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu.



Urządzenie wyposażono w siedem technologii ochrony wzroku, które minimalizują zmęczenie oczu: od dynamicznego dostosowywania jasności po tryb e-book imitujący papierową powierzchnię ekranu. Funkcja Circadian Night wspiera zdrowy sen poprzez przejście na cieplejsze tony wieczorem, co zwiększa poziom melatoniny.



Smukły design i trwałość

HONOR 400 Lite wyróżnia się minimalistycznym wzornictwem dostępnym w trzech kolorach: czarnym, szarym oraz zielonym. Dzięki procesowi Excimer urządzenie ma polerowaną powierzchnię oraz aksamitną teksturę przyjemną w dotyku. Smartfon waży jedynie 171 g i ma smukły profil o grubości 7.29 mm, co czyni go lekkim i wygodnym w codziennym użytkowaniu. Urządzenie posiada certyfikat odporności SGS Five-Star Drop Resistance oraz technologię IP64 umożliwiającą obsługę mokrymi dłońmi.



Wydajność baterii i pamięci

HONOR 400 Lite jest wyposażony w baterię Li-ion o pojemności 5230 mAh zapewniającą długotrwałą wydajność. Dzięki technologii HONOR SuperCharge urządzenie ładuje się do 52% w zaledwie 30 minut i osiąga pełne naładowanie w ciągu 73 minut. Procesor MediaTek Dimensity 7025-Ultra gwarantuje płynne działanie aplikacji oraz szybkie połączenia 5G. Smartfon oferuje do 256 GB pamięci wewnętrznej oraz technologię HONOR RAM Turbo (8GB+8GB), co zapewnia szybkie działanie nawet podczas intensywnego użytkowania.



Dostępność i cena

• Salony sieci Plus: 8 kwietnia, 1299 PLN

• Sklepy Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, X-Kom, Simply Buy oraz sklep Honor: 10 kwietnia, 1299 PLN. W tych sklepach, w okresie promocji do 25 kwietnia, do odbioru będzie voucher o wartości 200 PLN.

• Salony sieci Play: 17 kwietnia, 1299 PLN.











źródło: Info Prasowe - HONOR