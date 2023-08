HONOR 90 i HONOR 90 Lite od jutra dostępne w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła, że jej najnowsze smartfony, HONOR 90 i HONOR 90 Lite, trafią jutro do sprzedaży w Polsce. HONOR 90 wyposażony jest w całkowicie nowy system fotograficzny, który będzie idealnym wyborem dla początkujących twórców treści. Złożony jest z trzech modułów: aparatu głównego 200 MP z matrycą 1/1.4 cala, aparatu ultraszerokokątnego i makro 12 MP z polem widzenia 112° oraz aparatu z pomiarem głębi 2 MP. HONOR 90 wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) do usuwania szumów z wideo i rekomendacji trybów wideo, oraz funkcję AI Vlog Assistant, który został zaprojektowany, aby ułatwić pracę vlogerom. HONOR 90 został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz z poczwórną krzywizną – Quad-Curved Floating Display, który obsługuje wysoką rozdzielczość 2664x1200 pikseli z częstotliwością odświeżania ekranu do 120 Hz.







HONOR 90 jest wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh , która umożliwia całodniowe użytkowanie. Na jednym ładowaniu smartfon potrafi zaoferować do 19,5 godziny nieprzerwanego oglądania materiału wideo. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, użytkownicy mogą przywrócić go do 45% za pomocą 66 watowej ładowarki HONOR SuperCharge w zaledwie 15 minut. Szybki i energooszczędny HONOR 90 napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, który w porównaniu do swojego poprzednika zapewnia o 20% wydajniejszą grafikę i o 30% lepszą wydajność sztucznej inteligencji.



HONOR 90, został wyposażony w wiodące w branży funkcje zapewniające komfort dla oczu. Jest to pierwszy smartfon na rynku, który uzyskał certyfikat TÜV Rheinland Flicker Free, potwierdzający brak migotania w trakcie ściemnianiu ekranu, Wyświetlacz obsługuje najwyższą w branży częstotliwość modulacji PWM – 3840 Hz, skutecznie zmniejszając obciążenie oczu użytkowników przy niskich ustawieniach jasności. Aby zminimalizować zmęczenie wzroku, wyświetlacz wyposażono również w symulującą naturalne oświetlenie funkcję dynamicznego zmniejszania jasności (Dynamic Dimming) oraz technologię HONOR Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło, wspomagając naturalne wydzielanie się melatoniny w celu poprawy jakości snu użytkownika.





HONOR 90 Lite – stylowe i wszechstronne urządzenie

HONOR 90 Lite oferuje aparat główny o rozdzielczości 100 MP z przysłoną f/1.9, kamerę szerokokątną o głębokości 5 MP oraz kamerę makro 2 MP do robienia majestatycznych zdjęć krajobrazów i kameralnych zbliżeń. W ręce entuzjastów selfie oddano przedni aparat o rozdzielczości 16 MP, który umożliwia tworzenie urzekających autoportretów. Ponadto 6,7-calowy bez ramkowy wyświetlacz HONOR 90 Lite oferuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 90 Hz, zapewniając użytkownikom płynne wrażenia wizualne.



Wyświetlacz posiada również certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light i podobnie jak HONOR 90, oferuje szereg rozwiązań z mających na celu ochronę wzroku, w tym Dynamic Dimming i Circadian Night Display. HONOR 90 Lite jest napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 6020 5G i zasilany baterią o pojemności 4500 mAh.





HONOR 90 i HONOR 90 Lite, trafią jutro do sprzedaży w Polsce. HONOR 90 będzie dostępny w cenie 2649 PLN, wraz z tabletem HONOR Pad X8 w prezencie. Z kolei przy zakupie HONOR 90 Lite w cenie 1399 PLN kupujący otrzymają w prezencie opaskę HONOR Band 7.1. Smartfony będą dostępne w sieci Orange w dwóch kolorach – czarnym i zielonym.





















Źródło: Info Prasowe - HONOR