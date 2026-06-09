HONOR Connect łączy urządzenia z systemami macOS i iOS

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Czy zmiana smartfona na model innej marki musi oznaczać kosztowną i uciążliwą wymianę wszystkich pozostałych urządzeń? HONOR udowadnia, że to mit. Zdobywając pozycję wicelidera na Bliskim Wschodzie i odnotowując 25-procentowy globalny wzrost w pierwszym kwartale 2026 roku, marka rzuca wyzwanie największym graczom na rynku. Kluczem do tego sukcesu są nie tylko innowacyjne urządzenia, takie jak niezawodna seria HONOR 600, ale również niespotykana dotąd otwartość na konkurencyjne systemy operacyjne. Dzięki aplikacjom HONOR Connect oraz OneTap, użytkownicy urządzeń Apple czy Windows mogą teraz bez przeszkód połączyć je z produktami HONOR – na przykład wykorzystując tablet MagicPad4 jako dodatkowy ekran dla komputerów Mac.







Według najnowszych danych wiodącej firmy badawczej Omdia, HONOR wyrasta na jednego z najważniejszych graczy na globalnym rynku urządzeń mobilnych. W pierwszym kwartale 2026 roku marka odnotowała 25-procentowy wzrost na świecie i była najszybciej rozwijającym się producentem w Europie, zwiększając liczbę dostarczonych urządzeń o ponad 60% rok do roku. Historycznym osiągnięciem jest także awans na pozycję drugiego największego producenta smartfonów na Bliskim Wschodzie (ze spektakularnym wzrostem o 73%). Sukces ten to w dużej mierze zasługa urządzeń z półki średniej-wyższej i premium, takich jak nowa seria HONOR 600, którego sprzedaż poza granicami Chin przekroczyła już 5 milionów sztuk.

Jak to możliwe, że na tak nasyconym rynku użytkownicy tak chętnie decydują się na zmianę marki? Odpowiedzią jest przełamanie największej bariery technologicznej: zamkniętego ekosystemu.



Ekosystem bez barier

Wybierając nowe urządzenie, użytkownicy często obawiają się utraty płynnej współpracy z dotychczasowym sprzętem innych marek. HONOR rozwiązuje ten problem, wprowadzając inteligentne rozwiązania oparte na technologii HONOR Connect. To świadomie zaprojektowany „ekosystem bez barier”, który bez problemu łączy systemy Android, iOS, Windows oraz macOS.

Dzięki dedykowanej aplikacji HONOR Connect (dostępnej bezpłatnie m.in. w sklepie Apple App Store), współpraca między różnymi systemami stała się niezwykle intuicyjna:

• Współpraca z komputerami Mac: Najnowszy tablet HONOR MagicPad4 może służyć jako w pełni funkcjonalny, bezprzewodowy dodatkowy ekran dla komputerów Mac. To doskonałe rozwiązanie zapewniające większą przestrzeń roboczą dla grafików, menedżerów czy twórców internetowych, bez konieczności inwestowania w kolejny, kosztowny sprzęt od Apple.

• Bezstratny transfer danych: Dzięki technologii HONOR OneTap, bezstratne przesyłanie plików (zdjęć, filmów czy dokumentów) między urządzeniami HONOR a iPhone’ami lub iPadami odbywa się błyskawicznie i bez zużycia transmisji danych.

• Ciągłość pracy: Możesz zacząć projekt na smartfonie i wygodnie dokończyć go na komputerze – płynne przekazywanie zadań (w tym wspólny schowek do kopiowania i wklejania) działa na poziomie systemowym, a nawet pozwala na współdzielenie myszki i klawiatury między różnymi urządzeniami. Takie podejście sprawia, że osoby korzystające na co dzień np. ze służbowego MacBooka czy prywatnego iPhone’a nie muszą się już wahać przy wyborze zaawansowanych flagowców, takich jak wyczekiwany, innowacyjny składany smartfon HONOR Magic V6.



Technologia dopasowana do Ciebie, nie na odwrót

HONOR udowadnia, że lojalność wobec marki nie musi wynikać z ograniczenia użytkownika do jednego, narzuconego ekosystemu. Rosnący udział marki w segmencie premium to najlepszy dowód na to, że konsumenci szukają innowacji ułatwiających życie – takich, które pozwalają czerpać to, co najlepsze z różnych systemów operacyjnych. To jasny sygnał dla całej branży: przyszłość należy do technologii, które ze sobą współpracują, a nie rywalizują o monopol na biurku użytkownika.



Odkryj pełną gamę innowacyjnych smartfonów i tabletów HONOR na oficjalnej stronie internetowej i przekonaj się, jak łatwo możesz połączyć je ze sprzętem, z którego korzystasz na co dzień. Pobierz aplikację HONOR Connect i uwolnij pełen potencjał swoich urządzeń już dziś!





















źródło: Info Prasowe - HONOR