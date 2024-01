HONOR Magic V2 - najcieńszy składany smartfon na świecie

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

lobalna marka technologiczna HONOR zaprezentowała dziś w Europie swój nowy smartfon HONOR Magic V2, który jest najcieńszym składanym urządzeniem na świecie. Na premierze, która odbyła się w Porsche Experience Center w Lipsku pojawiło się ponad 400 dziennikarzy i partnerów. Uczestnicy mieli okazję przyjrzeć się specjalnej edycji urządzenia PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR, które łączy ze sobą nowoczesne technologie z wyjątkowym designem. Po dwóch latach pracy nad HONOR Magic V2 udało się wprowadzić do niego ponad 210 przełomowych rozwiązań technologicznych, do których można zaliczyć ultracienką baterię, system chłodzenia czy tytanowy zawias. Urządzenie waży 231 g i ma zaledwie 9.9 mm grubości po złożeniu co czyni je najcieńszym składanym smartfonem na świecie.







Całość zasila podwójna bateria o łącznej pojemności 5000 mAh, w której zastosowano nowoczesny kompozyt krzemowo-węglowy. Dzięki takiemu rozwiązaniu ogniwo ma zaledwie 2,72 mm średniej grubości. HONOR Magic V2 poza smukłą budową może pochwalić się wyjątkowym zawiasem ze stopu tytanu. Po raz pierwszy w historii składanych smartfonów do jego stworzenia wykorzystano technologię druku 3D. Wytrzymałość urządzenia została potwierdzona certyfikatem SGS, gwarantując ponad 400000 zgięć, co przekłada się na aż 10 lat codziennego użytkowania. Smartfon został wyposażony w potrójny system aparatów. Główny obiektyw posiada 50 MP i jest wspierany przez optyczną stabilizację obrazu. Całość uzupełnia teleobiektyw 20 MP oraz obiektyw szerokokątny 50 MP. Przedni, podwójny aparat składa się z dwóch obiektywów 16 MP, które idealnie sprawdzą się przy robieniu selfie.



Nowoczesne technologie, które poprawiają komfort użytkowania

W urządzeniu znajduje się również szereg funkcji, które poprawiają komfort użytkowania i zapewniają ochronę oczu. Smartfon ma wbudowany dynamiczny czujnik oświetlenia otoczenia, technologię Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło oraz posiada częstotliwość modulacji PWM 3840 Hz, gwarantującą brak migotania obrazu nawet przy przyciemnionym ekranie. HONOR Magic V2 został wyposażony również w tryb Dual Tasking Efficiency, dzięki któremu można podzielić ekran na dwie osobne części. Funkcja ta powstała z myślą o osobach, które wykonują wiele czynności naraz. Z pomocą tego trybu smartfon może być wykorzystywany w tym samym czasie zarówno do celów prywatnych jak i służbowych.



Elegancki design spotyka nowoczesną technologię, czyli PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR

Smartfon PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR wyróżnia charakterystyczny design inspirowany sportowymi samochodami. Linia przebiegająca przez tył urządzenia nawiązuje do maski słynnego Porsche 911. Wprowadzono też poprawiony uchwyt, który znacznie poprawia jakość korzystania z urządzenia. PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR inspiruje się samochodami Porsche również pod względem kolorystyki, wprowadzając nowy wariant Agate Grey.



Wyjątkowa odporność na zarysowania

Aby poprawić wrażenia z użytkowania HONOR i Porsche Design udoskonaliły smartfon pod względem wykorzystanych materiałów. Teraz urządzenie waży zaledwie 234 g i ma tylko 9.9 mm grubości. PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR wprowadza też po raz pierwszy technologię Anti-scratch NanoCrystal Shield, dzięki której wyświetlacz jest niezwykle wytrzymały. Nowe rozwiązanie sprawia, że smartfon jest dziesięć razy bardziej odporny na zarysowania w stosunku do standardowych modeli telefonów. W skali Mohsa, za pomocą której wskazuje się stopień wytrzymałości materiału, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR zyskał ocenę powyżej 7.



Produkty pojawią się w polskiej dystrybucji jeszcze w pierwszej połowie roku. Szczegóły wkrótce.









Źródło: Info Prasowe - HONOR