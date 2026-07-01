HONOR Magic V6 - flagowy, składany smartfon AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

HONOR, globalny lider w tworzeniu ekosystemu urządzeń opartych na sztucznej inteligencji oraz jeden z głównych producentów na rynku składanych smartfonów, ogłosił dziś oficjalną premierę modelu HONOR Magic V6 w Polsce. Łącząc niezwykle smukłą obudowę z rekordowo długim czasem pracy na baterii, flagową wytrzymałością oraz bezproblemową współpracą z ekosystemem Apple, HONOR Magic V6 wynosi doświadczenia z użytkowania składanego smartfona na zupełnie nowy poziom. Dzięki inteligentnym asystentom AI oraz komfortowej wielozadaniowości na dużym ekranie, urządzenie to wykracza poza rolę niezawodnego telefonu, stając się idealnym narzędziem do codziennej pracy.







Bezkompromisowa wytrzymałość i ultrasmukły design

HONOR Magic V6 imponuje niezwykle smukłą sylwetką – po złożeniu jego grubość wynosi zaledwie 9,00 mm, a po rozłożeniu spektakularne 4,1 mm. Przy wadze wynoszącej około 224 g, smartfon leży w dłoni bardziej jak klasyczny, tradycyjny telefon niż konwencjonalny „składak”. Ta ultrasmukła konstrukcja nie oznacza jednak żadnych kompromisów w kwestii wytrzymałości. Sercem urządzenia jest zawias HONOR Super Steel Hinge, charakteryzujący się wiodącą w branży wytrzymałością na rozciąganie na poziomie 2800 MPa. Konstrukcja zawiasu została zaprojektowana z użyciem AI. Bioniczny system amortyzacji, opracowany na podstawie tysięcy symulacji, skutecznie pochłania siłę uderzenia i równomiernie rozkłada ją podczas przypadkowych upadków oraz codziennego użytkowania. Wewnętrzny wyświetlacz wykorzystuje elastyczne szkło UTG, co pozwala na niemal całkowite wyeliminowanie widocznego zagięcia ekranu. Z kolei zewnętrzny wyświetlacz chroni zaawansowana powłoka HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield. Ta niezwykle precyzyjna osłona z azotku krzemu składa się z nawet 5600 warstw, co znacząco zwiększa odporność na zarysowania i zużycie, jednocześnie minimalizując odbicia światła. Dzięki certyfikatom IP68 oraz IP69 (zgodnie z normami IEC 60529), Magic V6 oferuje flagowy poziom odporności na wodę, pył oraz strumienie wody pod wysokim ciśnieniem – co jest rzadkością na rynku składanych smartfonów.



Urządzenie wyposażono w zewnętrzny ekran o przekątnej 6.52 cala oraz składany ekran wewnętrzny o przekątnej 7.95 cala – oba obsługują adaptacyjne odświeżanie w zakresie 1–120 Hz. Ekran zewnętrzny osiąga szczytową jasność na poziomie aż 6000 nitów, natomiast wewnętrzny osiąga 5000 nitów. W połączeniu z niezwykle niskim współczynnikiem odbicia światła (zaledwie 1.5%), widoczność pozostaje doskonała nawet w pełnym słońcu. Oba ekrany wyposażono w zaawansowane technologie ochrony wzroku, w tym ściemnianie PWM o częstotliwości 4320 Hz, co gwarantuje komfortowe użytkowanie nawet podczas długich sesji.



Niezrównana moc i topowa wydajność

Wyposażony w potężną baterię krzemowo-węglową HONOR o pojemności aż 6660 mAh, Magic V6 posiada największe ogniwo, jakie kiedykolwiek zastosowano w składanym smartfonie. Dzięki zawartości krzemu na poziomie około 25% oraz gęstości energii wynoszącej 921 Wh/L, oferuje ona wyjątkową pojemność bez zwiększania gabarytów urządzenia. Napędzany przez procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym 3 nm, sparowany z pamięcią RAM LPDDR5X oraz pamięcią masową UFS 4.1, HONOR Magic V6 oferuje najwyższą wydajność w grach, wielozadaniowości i pracy biurowej. Dzięki pełnemu wsparciu silnika graficznego Vulkan, smartfon bez problemu obsługuje rozgrywkę w 120 kl./s w najbardziej wymagających grach na dużym, wewnętrznym ekranie, wyznaczając nowe standardy wydajności dla składanych urządzeń. Urządzenie obsługuje również szybkie ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge o mocy 80 W oraz bezprzewodowe o mocy 66 W, a także bezprzewodowe ładowanie zwrotne. Autorskie technologie systemowe marki, w tym dedykowany chip zarządzania energią HONOR E2 Power Enhanced oraz zaawansowane wzmacniacze sygnału RF, maksymalizują efektywność energetyczną i gwarantują stabilne połączenie sieciowe w każdych warunkach.



Inteligentna fotografia i produktywność bez barier ekosystemowych

HONOR Magic V6 łączy inteligentne możliwości fotograficzne z wygodą pracy w jednym urządzeniu. System aparatów HONOR AI Falcon składa się z niezwykle światłoczułego aparatu głównego 50 MP, peryskopowego teleobiektywu 64 MP (z matrycą 1/2 cala i optyczną stabilizacją obrazu o skuteczności 6,5 stopnia CIPA) oraz aparatu ultraszerokokątnego 50 MP. Taki zestaw gwarantuje doskonałe rezultaty w trudnych warunkach oświetleniowych, przy dużych zbliżeniach oraz w codziennych kadrach. Pakiet funkcji opartych na AI – w tym AI Color Engine, Magic Color 2.0, Magic Video Color oraz AI Image to Video 2.0 – wspiera proces twórczy dzięki optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym, kinowej gradacji kolorów oraz inteligentnym wskazówkom dotyczącym kadrowania.



Pracujący pod kontrolą systemu MagicOS 10, Magic V6 oferuje najbardziej kompleksowy pakiet funkcji AI w historii marki. Zestaw inteligentnych asystentów HONOR AI Agents (w tym AI Settings Agent, AI Photos Agent, AI Suggestion oraz AI Screen Suggestions) zapewnia intuicyjne wsparcie przy tworzeniu treści, pracy podczas spotkań, rozpoznawaniu intencji użytkownika oraz kontekstowych działaniach na ekranie. Aby w pełni wykorzystać potencjał dużego ekranu wewnętrznego, HONOR wprowadza funkcję Fast Flex – która aktywuje tryb dzielonego ekranu za pomocą prostego wykonania gestu pół-złożenia telefonu – oraz funkcję Multi-Flex zapewniającą komfort pracy zbliżony do komputera PC. Dzięki silnikowi graficznemu Vulkan i architekturze klasy desktopowej, smartfon pozwala na płynną, jednoczesną pracę na trzech aplikacjach, bez problemu radząc sobie z plikami o rozmiarze przekraczającym 1 GB.



Przełamując bariery między różnymi systemami operacyjnymi, Magic V6 bezproblemowo łączy się z urządzeniami iPhone, Mac, słuchawkami AirPods oraz Apple Watch za pomocą funkcji HONOR Share. Pozwala to na przesyłanie plików jednym dotknięciem, współdzielenie powiadomień oraz pracę na dwóch ekranach z komputerami Mac. Ponadto HONOR Magic V6 współpracuje z funkcją Quick Share, która umożliwia przesyłanie plików między systemem Android™ a urządzeniami Apple, sprawiając, że dzielenie się treściami jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej.



HONOR Magic V6 z Google Gemini

Integracja HONOR Magic V6 z asystentem Google Gemini pozwala użytkownikom na płynną interakcję za pomocą tekstu, głosu lub obrazu, oferując wszechstronną pomoc w podróży i na co dzień. W trakcie rozmów w Gemini Live możesz udostępnić widok z aparatu lub ekranu, aby zapytać o wszystko, co widzisz. Niezależnie od tego, czy jesteś w domu, czy w podróży, możesz zarządzać swoim harmonogramem, listą zadań lub wykonywać działania w Gemini Live za pomocą połączonych aplikacji. Smartfon oferuje również bezpłatny, trzymiesięczny okres próbny subskrypcji Google AI Pro, zapewniający dostęp do najlepszych funkcji Gemini. Obejmuje to m.in. generowanie wideo za pomocą modelu Veo 3.1, generowanie obrazów Nano Banana Pro, narzędzie do tworzenia filmów AI Flow, asystenta badawczego AI NotebookLM oraz 5 TB pamięci w chmurze.



Kolory, ceny i dostępność

HONOR Magic V6 będzie dostępny w trzech wyjątkowych wersjach kolorystycznych: czarnej (Black), czerwonej (Red) oraz złotej (Gold), która dostępna jest wyłącznie w oficjalnym sklepie HONORSTORE.pl.



Sugerowana cena detaliczna smartfona HONOR Magic V6 wynosi 9899 PLN. Jednak decydując się na zakup w ramach specjalnej oferty premierowej – która potrwa od 2 do 22 lipca 2026 roku – klienci mogą kupić to urządzenie z rabatem w wysokości aż 1200 PLN. Dodatkowo producent gwarantuje dla tego modelu wsparcie: aż 7 lat aktualizacji systemu Android oraz 7 lat poprawek bezpieczeństwa. Oferta dostępna jest u autoryzowanych partnerów handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, X-kom, Komputronik, u operatorów sieci komórkowych: Orange, T-Mobile, Play i Plus, a także w oficjalnym sklepie internetowym HONORSTORE.pl.











źródło: Info Prasowe - HONOR