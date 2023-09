HONOR Magic Vs od dzisiaj dostępny w sprzedaży w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR rozszerza portfolio smartfonów dostępnych w Polsce. Od dzisiaj, w sprzedaży pojawił się kolejny model - HONOR Magic Vs, który jest pierwszym składanym smartfonem marki wprowadzonym na rynek polski. HONOR Magic Vs jest niezwykle lekkim, ważącym zaledwie 267 gram, składanym smartfonem. Gdy ekran jest złożony, urządzenie jest niemal całkowicie płaskie i ma tylko 12.9 mm grubości, po rozłożeniu wymiar ten wynosi 6.1 mm. Zewnętrzny, lekko zakrzywiony ekran o przekątnej 6.45 cala w komfortowym formacie obrazu 21:9 zapewnia wygodę w użytkowaniu. Co więcej, dzięki nowej generacji technologii sterowania ostrością ekranu, zwiększona została jego jasność, przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii o 10%.







Zapewnia to doskonałą widoczność nawet w mocnym świetle słonecznym. Urządzenie dodatkowo stymuluje naturalne zmiany światła dziennego, dzięki czemu jest bardziej przyjazne dla oczu, a dzięki zastosowaniu technologii Circadian Night Display ekran dostosowuje swoją jasność wraz z nadejściem nocy, ułatwiając użytkownikom zasypianie. Za niewielką wagę oraz zmniejszoną grubość modelu odpowiada nowa konstrukcja nośna wykonana z materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym, które są o 62% lżejsze od tradycyjnych metali. HONOR jako pierwszy stworzył składany telefon z ultralekką ramą ekranu zewnętrznego, która wykonana została z magnezu i pierwiastków ziem rzadkich. Rama wewnętrznego ekranu została wykonana ze stopu tytanu, co sprawia, że jest o 20% lżejsza niż w przypadku poprzedniego modelu.



Uchwyć magię z potrójnym aparatem HONOR Magic Vs

HONOR Magic Vs wyposażony został w system potrójnego aparatu, zapewniający wyjątkowe zdjęcia najwyższej jakości. W jego skład wchodzą dwa aparaty główne - 54MP IMX800 oraz 50 MP do zdjęć ultraszerokokątnych i makro, a także teleobiektyw 8MP z 3-krotnym zoomem optycznym i 30-krotnym zoomem cyfrowym. Urządzenie posiada również podwójne aparaty przednie na obydwu ekranach.



HONOR Magic Vs – wyjątkowo lekki, wyjątkowo potężny

Zastosowany w urządzeniu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, zapewnia zwiększoną wydajność i wyższą efektywność energetyczną. Model ten działa pod kontrolą najnowszego systemu HONOR MagicOS 7.1 opartego na Androidzie 13. Wyposażony został również w wydajną baterię 5000mAh, która zapewni długi czas pracy urządzenia. HONOR Magic Vs jest jedynym, składanym smartfonem, ważącym poniżej 270g, w którym zastosowano baterię o takiej pojemności.



Smartfon, w czarnej wersji kolorystycznej, dostępny jest dostępny w sieci Orange w cenie 7499 PLN w wyjątkowym zestawie z eleganckim etui w prezencie.





























Źródło: Info Prasowe - HONOR