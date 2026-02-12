HONOR Magic8 Lite – smartfon, który zmienia zasady

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Każdemu się to zdarzyło: połowa dnia, a ikona baterii świeci już na czerwono. Zaczyna się oszczędzanie energii, nieodebrane połączenia i nerwowe szukanie gniazdka. Albo telefon nagle zwalnia wtedy, gdy najbardziej go potrzebujesz. Czasem wystarczy też jeden upadek czy zachlapanie, żeby sprzęt odmówił posłuszeństwa. Przez lata użytkownicy smartfonów ze średniej półki musieli iść na kompromisy. Dobra bateria, rozsądna wydajność, trwałość i cena rzadko szły w parze. HONOR Magic8 Lite to smartfon, który tę sytuację zmienia. Oferuje to, czego zwykle oczekujemy od droższych modeli: mocną baterię, solidną obudowę, płynną pracę i porządne wykonanie – ale w rozsądnej cenie. Zastosowano w nim nową technologię baterii, wzmocnioną konstrukcję i rozwiązania nastawione na wygodę użytkownika.







Niezależne porównania z innymi modelami tej klasy, w tym z popularną serią Samsung Galaxy A56, wskazują przewagę HONOR Magic8 Lite m.in. pod względem czasu pracy na baterii, odporności i komfortu codziennego użytkowania.



Nieprzerwana praca: bateria, która dotrzymuje kroku

HONOR Magic8 Lite ma baterię 7500 mAh w technologii krzemowo‑węglowej. To wyraźnie więcej niż standardowe 5000 mAh w wielu konkurencyjnych modelach. W praktyce oznacza to, że możesz dłużej oglądać filmy, grać, pracować i korzystać z internetu, bez ciągłego myślenia o ładowarce. Na dłuższy czas pracy składa się nie tylko sama pojemność, ale też oszczędny procesor i dopracowane zarządzanie energią.

Szybkie ładowanie: Dzięki 66 W HONOR SuperCharge telefon ładuje się znacznie szybciej niż modele z ładowaniem 25 W, takie jak Samsung Galaxy A56. Wystarczy krótka chwila przy gniazdku, by zyskać wyraźnie więcej czasu pracy.

Dłuższa żywotność baterii: Producent deklaruje do 1200 pełnych cykli ładowania przy zachowaniu dobrej kondycji baterii. Oznacza to wolniejsze zużywanie się akumulatora, bardziej stabilny czas pracy przez lata i mniejszą potrzebę wcześniejszej wymiany telefonu.



Gotowy na wszystko: wysoka odporność

Współczesny smartfon musi znosić trudne warunki. HONOR Magic8 Lite ma klasę odporności IP68 oraz IP69K, co oznacza wysoką ochronę przed kurzem i wodą. Deszcz, zachlapanie czy pył nie powinny stanowić dla niego większego problemu – to poziom, którego w tej cenie wciąż nie można uznać za standard. Telefon przeszedł wewnętrzne testy wytrzymałości, które symulują codzienne sytuacje: upadki, nacisk, wahania temperatury. Dzięki temu:

• lepiej znosi różne niespodziewane zdarzenia,

• jest zaprojektowany tak, by jego trwałość była wyższa, a naprawy – tam, gdzie to możliwe – prostsze.



Prosty w obsłudze, wygodny w dłoni

HONOR Magic8 Lite łączy stonowany wygląd z praktyczną formą. Ma 7,76 mm grubości i waży 189 g. Jest smukły, lekki i dobrze leży w dłoni. Bez trudu obsłużysz go jedną ręką, a w kieszeni czy torbie nie będzie przeszkadzał. Jednolita obudowa nadaje mu solidny charakter i zwiększa odporność mechaniczną, zachowując jednocześnie elegancki wygląd.



Płynne działanie na co dzień

Sercem HONOR Magic8 Lite jest układ Snapdragon 6 Gen 4 (4 nm), wspierany przez 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Taki zestaw zapewnia płynną pracę systemu i aplikacji, także tych bardziej wymagających. W porównaniu z wieloma telefonami tej klasy, korzystającymi z mniej wydajnych lub starszych procesorów, Magic8 Lite zmniejsza ryzyko odczuwalnych przycięć czy spowolnień.

Zastosowany układ oferuje:

• niskie zużycie energii przy zachowaniu wysokiej wydajności,

• stabilne działanie wielu aplikacji jednocześnie,

• dobrą płynność w popularnych grach mobilnych.



Rób dobre zdjęcia w każdej chwili

HONOR Magic8 Lite ma rozbudowany zestaw aparatów, pozwalający na swobodne fotografowanie w różnych sytuacjach:

• główny aparat 108 MP (F1.75) z OIS i EIS – wysoka rozdzielczość, lepsza szczegółowość i mniejsze ryzyko poruszonych zdjęć czy filmów, także przy gorszym świetle. To wyraźny krok naprzód względem typowych 50 MP w wielu konkurencyjnych modelach,

• aparat ultraszerokokątny 5 MP (F2.2) – do krajobrazów i zdjęć grupowych,

• przedni aparat 16 MP (F2.45) – do selfie i rozmów wideo,

• nagrywanie w 4K przy 30 kl./s – obraz o wysokiej szczegółowości i dobrej jakości.



Połączenie stabilizacji obrazu i obróbki programowej daje dużą swobodę fotografowania i filmowania na co dzień, bez konieczności długiego ustawiania parametrów.



Ceny i dostępność

• HONOR Magic8 Lite: 1699 PLN (8/256 GB) oraz 1899 PLN (8/512 GB)



Seria HONOR Magic8 jest dostępna m.in. w HONORSTORE.pl, sieciach RTV Euro AGD, Media Expert, Komputronik, X-kom oraz u operatorów Orange, Play i Plus.









źródło: Info Prasowe - HONOR