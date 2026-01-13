HONOR Magic8 Lite – wytrzymały smartfon z technologią eXtra Resistanc

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HONOR, prezentuje model HONOR Magic8 Lite. Ustanawiając nowy standard jako najwydajniejszy smartfon ze średniej półki dostępny na rynku, HONOR Magic8 Lite łączy w sobie wyjątkową odporność zgodną z najwyższymi standardami branżowymi, pojemną baterię 7500 mAh oraz imponujące możliwości fotograficzne. Dzięki lekkiej konstrukcji i zwiększonej wydajności, HONOR Magic8 Lite stanowi idealny wybór dla użytkowników poszukujących wszechstronnego smartfona w segmencie średnim. Ceny HONOR Magic8 Lite to 1699 PLN dla wariantu 8/256 GB oraz 1899 PLN dla wariantu 8/512 GB.







Najwyższy poziom trwałości i pełna ochrona

Pozycjonowany jako najbardziej wytrzymały smartfon na rynku, najnowszy HONOR Magic8 Lite oferuje kompleksową odporność na upadki, wodę i kurz, potwierdzoną po raz pierwszy w branży prestiżowym certyfikatem SGS Triple Resistant Premium Performance. Podobnie jak w poprzedniej generacji, urządzenie zdobyło również ceniony certyfikat SGS 5-Star Comprehensive Reliability, który gwarantuje odporność na upadki z wysokości do 2.5 metra na określone powierzchnie. Korpus smartfona wzmocniono technologią HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, wykorzystującą płyn nienewtonowski, oraz nowym, wyjątkowo odpornym szkłem hartowanym. Zabezpiecza to telefon przed 10 dodatkowymi typami podłoża kamiennego, a nawet przed uderzeniami z broni pneumatycznej.



HONOR Magic8 Lite wyposażono w trójwarstwową strukturę wodoodporności 2.0, wspierającą normy IP68 oraz IP69K, co zapewnia poziom wodoszczelności porównywalny z flagowymi modelami. Urządzenie radzi sobie w trudnych warunkach wodnych - od spłukiwania i zachlapań, przez gęstą i zanieczyszczoną wodę, po wodę o wysokiej temperaturze (do 10 sekund), dynamiczny strumień oraz ultrawysokie ciśnienie strumienia wody. Testy potwierdziły, że smartfon działa nawet po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1.5 metra przez 30 minut, co czyni go niezawodnym towarzyszem w różnych sytuacjach. Dodatkowo dzięki funkcjom AI Heavy Rain Touch i AI Glove Touch urządzenie zachowuje płynną i dokładną reakcję na dotyk nawet podczas deszczu czy przy korzystaniu z rękawiczek.



Przodująca w branży żywotność baterii z technologią SuperCharge

Wyposażony w wyjątkowo pojemną baterię krzemowo-węglową 7500 mAh, HONOR Magic8 Lite wprowadza rewolucję w segmencie akumulatorów do smartfonów, otwierając nową Erę 8. Oferuje największą pojemność i czas pracy na baterii dostępne obecnie na rynku, a dzięki autorskiemu algorytmowi zapobiegającemu starzeniu się akumulatora, urządzenie zachowuje ultratrwałą wydajność przez nawet 6 lat. W praktyce oznacza to możliwość korzystania ze smartfona przez 3 dni bez ładowania i całkowite pożegnanie z powerbankiem. Dane z testów pokazują, że na jednym ładowaniu HONOR Magic8 Lite umożliwia do 49.1 godziny odtwarzania muzyki, 22.2 godziny oglądania wideo online, 15.7 godziny grania oraz 11.4 godziny rozmów wideo. Dzięki wielopunktowemu monitorowaniu temperatury bateria zachowuje wysoką wydajność w zakresie od -30°C do 55°C, co pozwala na bezproblemowe działanie nawet w wymagających warunkach. Dodatkowo tryb Ultra Power Saving umożliwia prowadzenie rozmów przez maksymalnie 60 minut przy zaledwie 2% naładowania, a przewodowa ładowarka HONOR SuperCharge 66W szybko przywraca energię, zapewniając dłuższy czas pracy urządzenia.



Mobilna fotografia wspierana przez sztuczną inteligencję

HONOR Magic8 Lite został wyposażony w imponujący aparat Ultra-sensing o rozdzielczości 108 MP z dużym sensorem 1/1.67”, który pozwala uchwycić niezwykle szczegółowe zdjęcia o podwyższonej jasności. Użytkownicy mogą liczyć zarówno na precyzję w świetle dziennym, jak i wysoką jakość fotografii nocnych. Aby dodatkowo zoptymalizować doświadczenie fotograficzne, aparat główny korzysta z technologii OIS + EIS, skutecznie redukując rozmycia i drgania, co przekłada się na wyjątkowo ostre ujęcia.



Dzięki funkcji HONOR Connection, Magic8 Lite umożliwia transfer ruchomych zdjęć w jakości HD pomiędzy urządzeniami z systemem iOS, a tworzenie kolaży z ruchomych zdjęć w rozdzielczości 4K sprawia, że obrazy nabierają dodatkowej głębi i energii, pozwalając użytkownikom wyrażać swój dynamiczny styl życia. Smartfon integruje także szereg narzędzi fotograficznych opartych na AI, takich jak Gumka AI, Wycinek AI, czy Rozszerzenie obrazu AI, które znacząco usprawniają proces edycji zdjęć bezpośrednio na telefonie. Funkcje Zwiększanie rozdzielczości AI oraz Usuwanie odbicia AI dodatkowo poprawiają jakość fotografii, pozwalając wiernie odtworzyć każdy cenny moment.



Wyjątkowa technologia wyświetlacza

HONOR Magic8 Lite wyposażono w 6.79‑calowy ekran Eye‑comfort OLED, obsługujący paletę 1.07 miliarda kolorów oraz ultra‑wysoką rozdzielczość 1.5K. Zapewnia on intensywne barwy i zachwycające detale, gwarantując wciągające wrażenia wizualne. Smukłe ramki Ultra‑Narrow o grubości zaledwie 1.3 mm redefiniują granice obrazu, oferując imponujący stosunek powierzchni ekranu do obudowy na poziomie 94.6%. Zastosowanie nowych deuterowanych organicznych materiałów emitujących światło oraz częstotliwości odświeżania 120 Hz zapewnia niezwykle płynny ruch obrazu i zwiększoną responsywność interfejsu. Wyświetlacz gwarantuje również wyjątkową ostrość i klarowność dzięki najwyższej w branży szczytowej jasności HDR - 6000 nitów. HONOR Magic8 Lite oferuje komfortowe korzystanie dzięki funkcjom ochrony wzroku, takim jak: 3840 Hz PWM Risk‑free Dimming (bezpieczne przyciemnianie ekranu), Circadian Night Display (tryb nocny dopasowany do rytmu dobowego), AI Defocus Display (inteligentne odciążenie wzroku), Dynamic Dimming (dynamiczne przyciemnianie obrazu) oraz Hardware‑level Low Blue Light (redukcja emisji światła niebieskiego).



Jeszcze bardziej wydajny

Napędzany procesorem Snapdragon 6 Gen 4, HONOR Magic8 Lite oferuje zupełnie nowy poziom płynności działania systemu oraz wyższą wydajność graficzną. W porównaniu z poprzednią generacją, wydajność GPU wzrosła o 29%, a CPU o 11%. Efektywność energetyczna jest wspierana przez innowacyjną technologię HONOR RAM Turbo, która zapewnia wrażenie korzystania z 16 GB RAM (8 GB pamięci fizycznej + 8 GB pamięci wirtualnej). Dzięki temu smartfon utrzymuje płynne działanie nawet po długim czasie użytkowania, umożliwiając szybkie przełączanie się między aplikacjami i sprawną pracę w trybie wielozadaniowym. HONOR Magic8 Lite oferuje także 256 GB wbudowanej pamięci, co zapewnia wystarczającą przestrzeń do przechowywania kilku lat najcenniejszych zdjęć, filmów i innych danych.



Kolory, cena i dostępność

Od 15 stycznia HONOR Magic8 Lite będzie dostępny w HONORSTORE.pl oraz sklepach elektronicznych w trzech wersjach kolorystycznych: Zielony (Forest Green), Czarny (Midnight Black) oraz Brązowy (Reddish Brown). Wersja 8 GB RAM / 256 GB pamięci będzie kosztować 1699 PLN, a wariant 8 GB RAM / 512 GB pamięci - 1899 PLN. W ramach oferty specjalnej obowiązującej do 1 lutego 2026 r., cena każdego modelu zostanie obniżona o 200 PLN.



HONOR Magic8 Lite będzie dostępny w HONORSTORE.pl, w sieciach RTV Euro AGD, Komputronik, Media Expert, X-kom oraz w ofercie operatorów Orange, Play i Plus.











źródło: Info Prasowe - HONOR