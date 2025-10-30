HONOR MagicOS 10 - samodoskonalący się system operacyjny AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna firma technologiczna HONOR, specjalizująca się w ekosystemach urządzeń opartych na sztucznej inteligencji, ogłosiła premierę MagicOS 10 podczas inauguracyjnej Globalnej Konferencji Deweloperów w Shenzhen. Nowy system jest pierwszym na świecie systemem operacyjnym z agentem AI, wyposażonym w zdolności samodoskonalenia i stanowi sygnał przejścia branży z ery tradycyjnych systemów operacyjnych do ery systemów AI. HONOR zaprezentował również strategię ekosystemu 1×3×N wraz z udoskonaloną platformą HONOR AI Connect. Udostępnia ona partnerom na całym świecie technologię AI HONOR („1”), wspierając ich trzema ścieżkami rozwoju: ekosystemową, kanałową oraz technologiczną i wizerunkową („3”), a następnie skalując rozwiązania na wiele sektorów („N”), w tym edukację i biura, inteligentny dom, urządzenia audio i wearables, zabawki oraz produkty dla zwierząt.







Definiowanie systemu operacyjnego opartego na sztucznej inteligencji

MagicOS 10 stanowi wielowymiarowy skok od tradycyjnego systemu operacyjnego do prawdziwego systemu AI. Przechodzi od podstawowej koordynacji urządzenie–chmura do modelu skoncentrowanego na agencie, odblokowując wyższy poziom inteligencji. W centrum MagicOS 10 znajduje się nowa, ulepszona wersja asystenta YOYO, teraz wyposażona w: widzenie, zapamiętywanie i wykonywanie zadań, zasilana autorską technologią MagicLM 3.0 od HONOR. Za pomocą jednego dotknięcia użytkownicy mogą poprosić YOYO o realizację codziennych zadań i procesów twórczych - takich jak korekcja kolorów wspomagana AI w Magic Color, zaawansowana edycja obrazów oparta na złożonych poleceniach, a także działania takie jak zamawianie jedzenia, zakupy czy organizowanie transportu.



Wraz ze wzrostem korzystania z wielu urządzeń, MagicOS 10 jest pierwszym systemem operacyjnym w branży, który całkowicie przełamuje bariery między platformami, umożliwiając płynne przenoszenie zdjęć, filmów i dokumentów pomiędzy urządzeniami HONOR, iOS, Android oraz Windows, zapewniając użytkownikom niezrównaną wygodę i efektywność.

MagicOS 10 wprowadza również nowy Zero‑Gravity Transparency Design, oferujący systemowe efekty przezroczystości - od ekranu blokady, przez pulpit, po aplikacje - bez zwiększenia zużycia energii, łącząc estetykę z wydajnością. Dodatkowo, ulepszona funkcja AI Deepfake Detection inteligentnie wykrywa fałszywe głosy, filtry deepfake oraz skrypty oszustw, chroniąc użytkowników.



HONOR AI Connect i strategia ekosystemu 1×3×N

Uruchomiona w 2022 roku platforma HONOR Connect połączyła już ponad 30 milionów urządzeń, tworząc solidne fundamenty dla wzajemnej integracji. Dziś HONOR wprowadza HONOR AI Connect - nową wersję platformy, która dokonuje skoku od zwykłej łączności do inteligentnej łączności dzięki kompleksowym możliwościom AI. HONOR AI Connect została zaprojektowana tak, aby obniżyć bariery wejścia dla partnerów i zmniejszyć koszty rozwoju. Deweloperzy mogą korzystać z dojrzałych możliwości interakcji multimodalnej - głosowej, wizualnej i innych - bez konieczności ponownego budowania złożonych platform bazowych, a także uzyskać dostęp do usług AI współpracujących w różnych scenariuszach. Dzięki systematycznemu udostępnianiu inteligentnych funkcji łączności platforma umożliwia wymianę informacji, udostępnianie danych wejściowych i współdzielenie ekosystemu, dzięki czemu każde urządzenie może stać się inteligentne.



HONOR współpracuje już z ponad 200 partnerami ekosystemu i wprowadził program oferujący bezpłatną łączność IoT, aby zapewnić najwyższą wartość użytkownikom. Poprzez inicjatywy takie jak HONOR Alpha Flagship Store oraz programy rozszerzające dostęp do sklepów, HONOR dostarcza partnerom znaczące zasoby i wsparcie w rozwoju, współtworząc innowacyjny ekosystem skoncentrowany na człowieku.

Patrząc w przyszłość, HONOR pozostaje wierny zasadzie otwartej współpracy - zapraszając partnerów z całego świata do wspólnego budowania ekosystemu urządzeń AI, tak aby inteligentne technologie przynosiły korzyści wszystkim, oraz do wspólnego wejścia w kolejny etap rozwoju systemów operacyjnych dla urządzeń AI.











źródło: Info Prasowe - HONOR