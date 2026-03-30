HONOR POINTS – program lojalnościowy dla klientów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

HONORSTORE.pl, oficjalny sklep marki HONOR, ogłasza uruchomienie programu lojalnościowego HONOR POINTS, który umożliwia zbieranie punktów i wymianę ich na atrakcyjne zniżki. HONOR, stawiając użytkowników w centrum swoich działań, nie tylko dostarcza najnowocześniejsze technologie, lecz także buduje długofalowe relacje i nagradza lojalność klientów. Właśnie z tej idei powstał program HONOR POINTS, w ramach którego użytkownicy mogą zdobywać dodatkowe korzyści zarówno podczas zakupów, jak i za aktywności związane z HONORSTORE.pl.







Zbieranie punktów w programie HONOR POINTS jest proste i intuicyjne. Klienci mogą zdobywać je na wiele sposobów:

• Oferta powitalna: 30 punktów za pełną rejestrację konta

• Zakupy: 5 punktów za każde pełne 100 zł wydane na HONORSTORE.pl (bez kosztów dostawy)

• Newsletter: 40 punktów za zapisanie się do newslettera

• Media społecznościowe: 20 punktów za polubienie profilu sklepu na Facebooku

• Polecenia: 20 punktów za polecenie sklepu znajomym na Facebooku



Zgromadzone punkty można łatwo wymieniać na zniżki na akcesoria, nowości produktowe oraz inne urządzenia z oferty HONOR. Każde 100 punktów odpowiada rabatowi o wartości 5 zł. Punkty są przeliczane na kody rabatowe, które można wykorzystać przy kolejnych zakupach. Kody te nie łączą się z innymi promocjami. Oprócz tego klienci będą mogli skorzystać z darmowej dostawy bez względu na wartość zamówienia, a także z atrakcyjnych ofert specjalnych. Szczegóły tych benefitów poznają osoby, które zapiszą się do programu.



Dzięki programowi HONOR POINTS zakup urządzeń HONOR staje się jeszcze bardziej opłacalny. Klienci wybierający najnowsze smartfony - takie jak flagowy HONOR Magic8 Pro z zaawansowanym systemem aparatów, wytrzymały HONOR Magic8 Lite czy ultrasmukły, składany HONOR Magic V5 - automatycznie gromadzą punkty, które mogą wykorzystać przy kolejnych zakupach. Program lojalnościowy HONOR POINTS to kolejny krok marki w kierunku budowania kompleksowego ekosystemu i dostarczania klientom realnej wartości. HONOR zaprasza do dołączenia do programu i korzystania z przygotowanych benefitów.



źródło: Info Prasowe - HONOR