HONOR ROBOT PHONE łączący AI, robotykę i mobilną fotografię

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR zapowiedział podczas premiery serii HONOR Magic8 w Pekinie nowy, ekscytujący format urządzenia - ROBOT PHONE. Jest to ważny kamień milowy w realizacji planu HONOR ALPHA PLAN, ogłoszonego na początku tego roku, który przybliża firmę do celu, jakim jest pozycja globalnego lidera ekosystemu urządzeń AI. To innowacyjne urządzenie połączy wielomodalną inteligencję opartą na AI, funkcjonalność robotyczną oraz zaawansowane możliwości mobilnej fotografii. Jako nowy „gatunek” urządzenia AI, HONOR ROBOT PHONE ma na nowo zdefiniować przyszłe relacje i współistnienie człowieka z maszyną, umacniając pozycję HONOR na czele innowacji w dziedzinie urządzeń opartych na sztucznej inteligencji.







Marka obserwuje ewolucję od smartfona, przez telefony z AI, aż po ROBOT PHONE. Począwszy od nowej serii Magic8, HONOR przewodzi rozwojowi samodoskonalących się smartfonów AI - urządzeń, które dzięki możliwościom uczenia się napędzanym przez sztuczną inteligencję nieustannie rozwijają wydajność sprzętu, interakcję z systemem oraz ekosystem aplikacji. W wizji HONOR telefon przyszłości to coś więcej niż narzędzie - to emocjonalny towarzysz, który wyczuwa, dostosowuje się i ewoluuje autonomicznie jak robot, wzbogacając życie użytkowników o miłość, radość i mądrość.



HONOR planuje ujawnić więcej szczegółów na temat nowego ROBOT PHONE podczas targów MWC 2026 w Barcelonie. Firma przewiduje, że rok 2026 przyniesie kolejne ekscytujące innowacje sprzętowe i programowe w dziedzinie urządzeń AI zarówno od producentów telefonów, jak i firm zajmujących się sztuczną inteligencją.



Link do oficjalnej strony HONOR poświęconej HONOR ROBOT PHONE: www.honor.com/global/events/honor-robot-phone.





























źródło: Info Prasowe - HONOR