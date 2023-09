HONOR V Purse zadebiutował w Chinach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR zaprezentowała dziś w Chinach HONOR V Purse. Smartfon zaprojektowany tak, aby był wyjątkowo cienki i zarazem modny, osiągając zaledwie 8,6 mm grubości po złożeniu i 4.3 mm po rozłożeniu. Tym samym ustanowił on nowy rekord dla najcieńszego składanego smartfona. To pierwszy raz, gdy HONOR zdecydował się przekształcić koncepcyjny projekt, pierwotnie zaprezentowany na targach IFA, w produkt komercyjny. HONOR V Purse łączy ze sobą modę i technologię, wprowadzając koncept „telefonu torebki” skierowanego do wszystkich osób, które chcą podkreślić swój styl.







Najcieńszy składany telefon na świecie

HONOR ustanowił nowy rekord, czyniąc z HONOR V Purse najcieńszy, składany smartfon, mający zaledwie 8,6 milimetrów grubości po złożeniu i 4.3 mm po rozłożeniu. Co więcej, urządzenie waży zaledwie 214 gramów. Nowy zawias opracowny przez HONOR zapewnił przełom w dziedzinie smukłości składanych telefonów, a wszystko to dzięki super sprężynom o grubości 1.2 mm i miniaturowemu mechanizmowi o średnicy zaledwie 1.73 mm. Zawias wykorzystuje nowy układ składania i opatentowaną stal marki HONOR, zapewniając niesamowitą wytrzymałość przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej lekkości.



HONOR V Purse i jego wbudowany wyświetlacz always-on-display z wieloma motywami zamieni smartfon w modny sposób na wyrażenie siebie. Duży wybór wymiennych pasków i łańcuszków, które można przypiąć do zawiasu telefonu, pozwoli nosić telefon na ramieniu lub trzymać go w dłoni, niczym zwykłą torebkę. Satysfakcjonujące kliknięcie przy rozkładaniu smartfona potęguje uczucie posiadania prawdziwej kopertówki.



Studio fotograficzne w Twojej dłoni

Telefon został wyposażony w 50-megapikselowy czujnik IMX800 w głównym aparacie, dzięki czemu HONOR V Purse to prawdziwe studio fotograficzne w zasięgu ręki. Duży ekran może pełnić funkcję oświetlenia, pomagając w robieniu niezwykłych zdjęć portretowych. Można go również złożyć i używać jako ekran z podglądem, na którym zobaczyć można efekty podczas robienia selfie tylną kamerą. 12-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny i makro w jednym dodają wszechstronności potężnemu aparatowi głównemu. Za jego pomocą uda się uchwycić niesamowity krajobraz czy zrobić grupowe zdjęcie z imprezy.



Wspierany przez HONOR Image Engine, HONOR V Purse obsługuje 0.6x, 0.8x, 1x i 1.3x zoom cyfrowy, odwzorowujący różne style portretowe. Dodatkowo Tryb Portretowy posiada opcję przełączania między 1x i 2x zoomem. Algorytm AI Skin Color w HONOR V Purse inteligentnie zwiększa jasność skóry i rozmywa plamy światła w tle, tworząc efekt bokeh i czyniąc z tego modelu idealne narzędzie dla fanów zdjęć portretowych.



7.71 cala nieskazitelnej jakości obrazu

HONOR V Purse posiada 7.71-calowy, elastyczny wyświetlacz OLED 2K, o szczytowej jasność wynoszącej 1600 nitów. W połączeniu z powłoką antyrefleksyjną, ekran pozostaje czytelny nawet w świetle słonecznym. Dodatkowo, wykorzystując algorytm, urządzenie umożliwia przyciemnienie ekranu HONOR V Purse do zaledwie dwóch nitów, sprawiając, że korzystanie z niego nocą nie będzie męczyło oczu.



HONOR V Purse obsługuje pełną gamę funkcji ochrony oczu HONOR, znaną z innych modeli, w tym system ściemniania ekranu PWM o wysokiej częstotliwości 2.160 Hz, który praktycznie eliminuje szkodliwe migotanie ekranu, a także dynamiczne przyciemnianie i funkcję Circadian Night Display, automatycznie redukującą emisję niebieskiego światła, które minimalizują zmęczenie oczu spowodowane długotrwałym korzystaniem ze smartfona i ograniczają jego wpływ na blokowanie wydzielania melatoniny, co poprawia jakość snu u użytkowników.



Ekran HONOR V Purse posiada również technologię Super Dynamic Vivid Display, która zwiększa jasność wszystkich wyświetlanych obiektów. Technologia ta może być stosowana zarówno w całym systemie, jak i w wybranych aplikacjach, zapewniając większą wierność wyświetlanych obrazów z lepszym, dynamicznym kontrastem i wyższą jasnością.



HONOR V Purse został też wyposażony w rozwiązania, mające na celu ochronę ekranu. Urządzenie jest w stanie wytrzymać trudy codziennego użytkowania, a ekran i jego zapięcie pozwoli na 200 000 rozpięć i zapięć smartfona. Co więcej, HONOR V Purse przeszedł szereg testów pod kątem odporności na wstrząsy i rysowanie ekranu, będąc pierwszym zewnętrznie składanym smartfonem, który uzyskał zarówno 5-gwiazdkowy certyfikat odporności na upadek całego urządzenia, jak i 5-gwiazdkowy certyfikat odporności na uderzenia ekranu, przyznany przez SGS, wiodącą firmę zajmującą się kontrolą, testami oraz certyfikacją.



Bateria krzemowo-węglowa: stworzona do wytrzymania maratonu

HONOR V Purse posiada dwie baterie krzemowo-węglowe o łącznej pojemności 4500 mAh. Integrując pionierską, niskonapięciową technologię gromadzenia ładunku firmy HONOR, ogniwa krzemowo-węglowe mają przeprojektowane obwody i nowy system rozładowania, zapewniając 360% więcej ładunku w porównaniu z tradycyjnymi systemami akumulatorów na bazie grafitu i umożliwiając HONOR V Purse niezawodne działanie przy niskim napięciu. Nowe anody krzemowo-węglowe sprawiają z kolei, że baterie są tak cienkie jak wizytówka, a dzięki opracowanemu przez firmę HONOR rozwiązaniu optymalizacji baterii, HONOR V Purse może zapewnić do 8,7 godziny odtwarzania wideo, do 10.6 godzin ciągłego czytania artykułów lub 16 godzin odtwarzania muzyki online przy rozłożonym, 7.71-calowym wyświetlaczu 2K.



Oddziel pracę od życia prywatnego z MagicOS 7.2

Począwszy od nowych projektów dla funkcji Always-on-display (AOD), przez Notatki HONOR, Sugestie YOYO, MagicRing, po nowe funkcje bezpieczeństwa i nie tylko – całkowicie nowy system MagicOS 7.2 oferuje bogactwo inteligentnych funkcji, umożliwiających łączenie się z wieloma urządzeniami. Funkcja Parallel Space, zapewnia przestrzeń zaprojektowaną z myślą o ochronie danych – w pełni wykorzystując składaną obudowę, pozwala w łatwy i bezpieczny sposób oddzielić wrażliwe dane i aplikacje związane z pracą, od prywatnych plików i zdjęć. Użytkownik ma również możliwość wyświetlenia zarówno swojego głównego profilu, jak i profilu Parallel Space w dwóch oddzielnych oknach, dzięki czemu może przenosić dane między dwoma przestrzeniami.



Kolory oraz dostępność

Nowa torebka przyszłości, HONOR V Purse, to najsmuklejszy i najlżejszy na świecie smartfon w tej kategorii, oferujący nieskończone możliwości w zakresie stylu i wyrażania siebie, zapewniając jednocześnie najwyższej klasy grafikę, żywotność baterii i inteligentne doświadczenia. Urządzenie dostępne jest w przedsprzedaży wyłącznie w Chinach w kolorach złotym, niebieskim i czarnym. HONOR V Purse w wersji 16 GB + 256 GB został wyceniony na 5999 juanów.

























Źródło: Info Prasowe - HONOR