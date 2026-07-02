HONOR Watch 6 - Nawet 35 dni bez ładowania

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR, przedstawił swój najnowszy smartwatch HONOR Watch 6, który oficjalnie wejdzie do sprzedaży w Polsce już w połowie lipca. Zaprojektowany z myślą o dbaniu o zdrowie, HONOR Watch 6 to najnowocześniejsze urządzenie, które łączy lekką i elegancką konstrukcję z profesjonalnymi trybami sportowymi oraz ciągłym monitorowaniem stanu zdrowia wspieranym przez najnowsze algorytmy AI marki HONOR. To idealna propozycja dla osób dążących do optymalnej sprawności fizycznej, doskonałych wyników sportowych oraz regularnego dbania o dobre samopoczucie. HONOR Watch 6 powstał po to, aby zapewnić profesjonalne wsparcie podczas treningów i nie tylko.







Elegancki design i precyzyjne wykonanie

Charakteryzujący się efektownym wzornictwem inspirowanym deską rozdzielczą (Racing Dashboard Design), HONOR Watch 6 nawiązuje do sportowych samochodów, co tworzy dynamiczny, nowoczesny i zaawansowany technologicznie wygląd. Koperta zegarka została wykonana z ekologicznego, poddanego recyklingowi stopu aluminium i waży zaledwie 41 gramów, zapewniając wyjątkową lekkość oraz niezwykłą trwałość, co czyni go niezawodnym towarzyszem podczas codziennych aktywności. Wygląd smartwatcha podkreślają precyzyjnie ścięte krawędzie, które potęgują trójwymiarowy efekt wizualny, idealnie łącząc sportowy charakter z najnowszymi trendami mody. Dodatkowo starannie wypolerowana koperta została poddana procesowi piaskowania, co nadaje jej luksusową teksturę porównywalną ze stopem tytanu i zapewnia wyjątkowo przyjemne wrażenia dotykowe. Ta odważna, technologiczna estetyka idealnie trafia w nowoczesne gusta, oferując wymagającym użytkownikom idealne połączenie funkcjonalnego designu i najwyższej jakości wykonania.



Profesjonalne tryby sportowe i wydajna bateria

Wyposażony w ponad 120 trybów sportowych, nowy smartwatch oferuje niezwykle kompleksowe monitorowanie aktywności, zapewniając profesjonalną analizę treningów bezpośrednio na nadgarstku. Wśród tych zaawansowanych funkcji wyróżniają się specjalistyczne tryby dedykowane m.in. dla biegów przełajowych (Trail Running), badmintona oraz piłki nożnej. Tryb biegów przełajowych kładzie szczególny nacisk na wydajność w terenie, wspierając biegaczy osobistym trenerem AI, szczegółowymi metrykami dotyczącymi wzniesień i dystansu, a także inteligentnymi alertami o zboczeniu z trasy – a wszystko to śledzone jest z najwyższą dokładnością przez dwupasmowy, sześciosystemowy GPS z technologią AccuTrack. Aby zapewnić bezbłędne działanie w każdych warunkach pogodowych, wyświetlacz wyposażono w zaawansowaną technologię obsługi na mokro (water-touch control), dzięki czemu reaguje on bezbłędnie nawet przy mokrych dłoniach lub w trakcie deszczu. Z kolei w sportach drużynowych i rakietowych smartwatch dostarcza dane na poziomie profesjonalnym – mierzy m.in. prędkość ścięć (smeczów) w badmintonie, śledzi liczbę kolejnych wymian, a w piłce nożnej generuje szczegółowe mapy ciepła i trajektorii ruchu, dając użytkownikom zaawansowane wskazówki do podnoszenia swoich umiejętności treningowych. Dodatkowo, dzięki odporności na wodę i pył w klasie IP69 oraz wyposażeniu w pojemną baterię 980 mAh, smartwatch oferuje wyjątkową trwałość i imponujący czas pracy – aż do 35 dni na jednym ładowaniu. Ta wyjątkowa wydajność sprawia, że jest on idealnym towarzyszem wymagających treningów na świeżym powietrzu oraz długich wypraw, pozwalając użytkownikom na ciągłe monitorowanie aktywności bez konieczności częstego sięgania po ładowarkę.



Intuicyjne monitorowanie zdrowia

HONOR Watch 6 powstał z myślą o tym, aby zaawansowane dbanie o zdrowie było proste i łatwo dostępne w codziennym życiu, umożliwiając płynne monitorowanie kluczowych parametrów, takich jak tętno, poziom natlenienia krwi (SpO2), poziom stresu oraz cykle snu. Dzięki funkcji szybkiego skanowania zdrowia (Quick Health Scan), użytkownicy mogą w dowolnym momencie błyskawicznie otrzymać kompleksową analizę najważniejszych wskaźników fizycznych. Automatyczny raport poranny dostarcza wygodne podsumowanie na początku każdego dnia, pomagając rozpocząć go z pełną świadomością stanu swojego organizmu. Z kolei funkcja całodobowego śledzenia zdrowia stale monitoruje kluczowe wskaźniki, takie jak poziom energii życiowej, natlenienie krwi i fazy snu, dbając o dobrą kondycję fizyczną i psychiczną. Wspierany przez system HONOR IntelliSense – który wykorzystuje bogatszy i bardziej jednolity odbiór sygnału niż tradycyjne moduły PPG – zegarek gwarantuje niezwykle precyzyjne śledzenie tętna i przepływu krwi. Obejmuje to również monitorowanie trendów ciśnienia tętniczego, które odbywa się automatycznie i nieprzerwanie w tle, bez konieczności jakichkolwiek manualnych działań, zapewniając nowoczesne i proaktywne podejście do zdrowia osobistego.



Inteligentne funkcje na co dzień

Podnosząc komfort codziennego użytkowania, nowy smartwatch został wyposażony w niezwykle jasny wyświetlacz osiągający szczytową jasność na poziomie aż 3000 nitów, co gwarantuje doskonałą czytelność nawet w pełnym słońcu. Ciekawą nowością jest funkcja wideo-tarczy (Video Watch Face), która pozwala użytkownikom na ustawienie ruchomych zdjęć Live Photos lub krótkich filmów (do 10 sekund) jako spersonalizowanego, animowanego tła zegarka. Zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności, smartwatch obsługuje jednoczesne parowanie z dwoma telefonami, dzięki czemu pozwala na odbieranie powiadomień z dwóch urządzeń jednocześnie. Posiada także wbudowany dyktafon AI (AI Recorder), który automatycznie generuje inteligentne notatki głosowe i ich tekstowe podsumowania w biegu. Obsługa bez użycia rąk jest niezwykle prosta dzięki intuicyjnym gestom obrotu nadgarstka – użytkownicy mogą w ten sposób wyciszać alarmy, odbierać połączenia czy pomijać utwory bez dotykania ekranu. Dopełnieniem inteligentnych funkcji jest zaawansowany moduł NFC ze wsparciem dla kart Mastercard i Visa, umożliwiający wygodne płatności zbliżeniowe bez potrzeby wcześniejszego przelewania środków na dedykowane konta.



Ceny i dostępność

Smartwatch HONOR Watch 6 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych dopasowanych do różnych stylów. Ceny poszczególnych wariantów prezentują się następująco:

• Wersja czarna z silikonowym paskiem: 899 PLN

• Wersja brązowa ze skórzanym paskiem: 999 PLN



Urządzenie wejdzie do oficjalnej sprzedaży 15 lipca 2026 roku i będzie dostępne wyłącznie w sklepie internetowym HONORSTORE.pl.











źródło: Info Prasowe - HONOR