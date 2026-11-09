HONOR debiutuje z modelem Watch X5 Play

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku debiutuje właśnie najnowszy smartwatch od marki HONOR – model Watch X5 Play. To urządzenie, które rzuca wyzwanie segmentowi budżetowych akcesoriów wearables. Za mniej niż 200 złotych użytkownicy otrzymują zegarek, który łączy minimalistyczny design, zestaw funkcji zdrowotnych i sportowych oraz baterię pozwalającą na ponad dwa tygodnie pracy na jednym ładowaniu. Projektując HONOR Watch X5 Play, inżynierowie postawili na maksymalną ergonomię. Koperta zegarka ma zaledwie 10,5 mm grubości, a jej waga bez paska to tylko 26 gramów. W połączeniu z silikonowym paskiem sprawia to, że urządzenie jest praktycznie niewyczuwalne podczas codziennego noszenia oraz w trakcie snu.







Atutem modelu w tym przedziale cenowym jest czas pracy. Dzięki akumulatorowi o pojemności 450 mAh, HONOR Watch X5 Play pozwala na nawet 18 dni użytkowania na jednym ładowaniu. Taki wynik sprawia, że podczas urlopu czy weekendowego wyjazdu można całkowicie zapomnieć o zabieraniu ze sobą ładowarki.



Czytelny ekran i obsługa połączeń telefonicznych

Zegarek wyposażono w zakrzywiony wyświetlacz 2.5D o przekątnej 2,01 cala. Dzięki zredukowaniu ramki wokół ekranu do 2,0 mm, wyświetlacz zajmuje 77,5% przedniego panelu. Płynne odświeżanie 60 Hz oraz jasność na poziomie 550 nitów gwarantują odpowiednią czytelność powiadomień i danych treningowych w codziennych warunkach. HONOR Watch X5 Play posiada wbudowany głośnik oraz mikrofon. Dzięki łączności Bluetooth, użytkownicy mogą odbierać i prowadzić połączenia telefoniczne bezpośrednio z poziomu nadgarstka – bez potrzeby przerywania treningu czy wyjmowania smartfona z kieszeni.



Ponad 100 trybów sportowych i codzienna kontrola zdrowia

Nowy model oferuje 109 trybów sportowych (w tym m.in. bieganie, kolarstwo czy wspinaczkę górską) i pozwala na ustawianie oraz śledzenie codziennych celów treningowych. Konstrukcja posiada także certyfikat odporności na wodę i pył IP68, dzięki czemu bez problemu zniesie pot, deszcz czy przypadkowe zachlapania.



Równolegle zegarek przez całą dobę monitoruje podstawowe parametry samopoczucia użytkownika. Wśród funkcji urządzenia znajdziemy:

• Ciągły pomiar tętna, poziomu stresu oraz natlenienia krwi (SpO2) z systemem ostrzegania o nieprawidłowościach,

• Analizę snu oraz rejestrację krótkich drzemek w ciągu dnia,

• Wyciszające ćwiczenia oddechowe oraz kalendarzyk cyklu menstruacyjnego.

Wszystkie statystyki są analizowane w aplikacji HONOR Zdrowie, która dodatkowo oferuje użytkownikom dostęp do spersonalizowanych planów treningowych.



Ceny i dostępność w Polsce

Smartwatch HONOR Watch X5 Play jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej (Black) oraz białej (White). Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 199 PLN. Zegarek można kupić w oficjalnym sklepie internetowym HONORSTORE.pl oraz u partnera handlowego marki: x-kom. Produkt niedługo dostępny będzie także w sieciach Media Expert i Komputronik. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta i dostępność może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u sprzedawców.



























źródło: Info Prasowe - HONOR