HONOR i BYD - rozwijanie inteligentnej mobilności napędzanej przez AI

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Globalna firma technologiczna HONO ogłosiła nawiązanie strategicznego partnerstwa z BYD – światowym liderem w produkcji pojazdów z napędem nowej generacji. W ramach współpracy rozwiązanie HONOR w zakresie łączności z pojazdami zostanie zintegrowane z najnowszym inteligentnym ekosystemem DiLink firmy BYD, aby zapewnić konsumentom zorientowane na człowieka, oparte na sztucznej inteligencji rozwiązania w zakresie mobilności. Umowa została podpisana podczas ceremonii, w której uczestniczyli James Li, CEO HONOR oraz Wang Chuanfu, Chairman and President of BYD Group. Fang Fei, President of Products w HONOR oraz Yang Dongsheng, Senior Vice President of BYD and President of the Automotive New Technology Research Institute, złożyli podpisy w imieniu swoich firm, rozpoczynając tym samym etap pogłębionej współpracy w zakresie inteligentnej mobilności.







To strategiczne partnerstwo to nie tylko ścisła współpraca w zakresie technologii i ekosystemu między dwoma liderami branży, ale także zobowiązanie dotyczące przyszłości inteligentnej mobilności.

Współpraca będzie rozwijana w oparciu o trzy filary:

• Kluczowe technologie i funkcje: wspólne innowacje w zakresie integracji ekosystemu urządzeń, integracji agentów AI oraz precyzyjnego klucza samochodowego opartego na technologii Bluetooth.

• Ekosystem kanałów i korzyści dla użytkowników: stworzenie modelu współpracy kanałowej, który wykorzysta możliwości HONOR w zakresie łączności z pojazdami oraz inteligentny ekosystem BYD, aby maksymalnie zwiększyć interoperacyjność pomiędzy platformami.

• Wspólna komunikacja i zaangażowanie użytkowników: skoordynowane działania marketingowe, wspólne premiery oraz aktywizacja użytkowników wokół kluczowych etapów wprowadzania nowych rozwiązań na rynek.



HONOR i BYD po raz pierwszy nawiązały współpracę w 2023 roku, wprowadzając samochodowe klucze NFC w smartfonach, które umożliwiają właścicielom pojazdów BYD blokowanie i odblokowywanie samochodu za pomocą telefonów HONOR. W 2024 roku partnerstwo zostało rozszerzone o funkcję szybkiego ładowania w pojazdach. W 2025 roku, bazując na technologii łączności między telefonem a samochodem, firmy pogłębiły współpracę: marka DENZA jako pierwsza wdrożyła rozwiązanie HONOR Car Connect, a jego zasięg został rozszerzony na kolejne marki BYD, umożliwiając płynną interakcję między urządzeniami oraz ciągłość usług.





















źródło: Info Prasowe - HONOR