HONOR i Gameloft - wykorzystać potencjał składanych smartfonów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dziś współpracę z firmą Gameloft, której efektem jest dostosowanie popularnej gry wyścigowej Asphalt 9: Legends do smartfonów PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR. Dzięki temu produkcję francuskiego studia będzie można po raz pierwszy uruchomić na składanych urządzeniach w wyższej rozdzielczości, dopasowanej do ekranu obu modeli, ciesząc się jednocześnie rozgrywką w 120 klatkach na sekundę. HONOR to pierwszy producent, który zaoferuje na swoich składanych smartfonach rozgrywkę w grze Asphalt 9: Legends w 120 FPS. Tak wysoka płynność pozwoli mobilnym graczom na jeszcze lepszą kontrolę, sprawiając, że jazda wirtualnymi, sportowymi samochodami stanie się bardziej satysfakcjonująca.







W celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu Gameloft i HONOR na nowo podeszły do Asphalt 9: Legends wykorzystując technologię wymiany shaderów, tym samym ulepszając tekstury za pomocą rekonstrukcji krawędzi opierającej się na procesorze graficznym. Zintegrowano również możliwości renderowania grafiki z systemem sztucznej inteligencji, zapewniając jeszcze lepsze wrażenia z gry na dużym ekranie składanego smartfona.



Zoptymalizowana wersja gry Asphalt 9: Legends dla składanych smartfonów PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR zostanie udostępniona w sklepie Google Play jeszcze w lutym. Wyżej wspomniane urządzenia marki HONOR zadebiutują na polskim rynku w pierwszej połowie tego roku.













Źródło: Info Prasowe - HONOR