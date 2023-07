HONOR ogłasza globalną premierę smartfonów z serii HONOR 90

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła dziś wprowadzenie serii smartfonów HONOR 90 na rynki europejskie. Aparat główny o imponującej rozdzielczości 200 MP i innowacyjny wyświetlacz Quad-Curved Floating Display z technologią zapewniającą komfort dla oczu sprawiają, że HONOR 90 to smartfon, dzięki któremu wiecznie aktywne pokolenie może rejestrować codzienne przygody z niezwykłą szczegółowością oraz dzielić się nimi z bliskimi. Całkowicie nowy system fotograficzny złożony jest z trzech modułów: aparatu głównego 200 MP z matrycą 1/1.4 cala, aparatu ultraszerokokątnego i makro 12 MP z polem widzenia 112° oraz aparatu z pomiarem głębi 2 MP, który ułatwia precyzyjne mierzenie odległości.







Obsługa łączenia klatek, algorytm redukcji szumów i dzielenia pikseli w celu osiągnięcia wydajności przechwytywania światła odpowiadającej dużym pikselom 2.24 µm (16 w 1) oraz aparat główny 200 MP zapewniają doskonałe zdjęcia o wysokim zakresie dynamiki (HDR) i szczegółowe, jasne ujęcia w warunkach słabego oświetlenia. HONOR 90 wprowadza również nowy tryb portretowy, który pomaga użytkownikom bez wysiłku uzyskać wyjątkowe fotografie portretowe, z wyraźnie podkreślonymi rysami twarzy, wiernymi odcieniami koloru skóry i autentycznym efektem bokeh, który naturalnie łączy tło z fotografowanym obiektem. Dla zwiększenia wszechstronności, tryb portretowy obsługuje również opcję fotografowania z 2-krotnym zoomem, umożliwiając lepszą ekspozycję obiektu w kadrze. Przedni aparat o rozdzielczości 50 MP pozwala na robienie fantastycznych selfie, dzięki czemu HONOR 90 jest idealnym wyborem dla początkujących twórców treści.



HONOR 90 został zaprojektowany, aby ułatwić pracę vlogerom – wykorzystując sztuczną inteligencję (AI) do usuwania szumów z wideo i rekomendacji trybów wideo, oraz funkcję AI Vlog Assistant, która za pomocą zaledwie kilku kliknięć umożliwia użytkownikom wygenerowanie 15-sekundowego wideo gotowego do udostępnienia w mediach społecznościowych. HONOR 90 zapewnia wielokierunkową redukcję szumów ze zbliżonym do profesjonalnego mikrofonu stosunkiem sygnału do szumu na poziomie 20 dB, umożliwiając użytkownikom rejestrowanie czystych ludzkich głosów bez zbędnych zakłóceń.



Obraz, w którym można się zanurzyć

Wyposażony w 6.7-calowy wyświetlacz z poczwórną krzywizną – Quad-Curved Floating Display1, HONOR 90 obsługuje wysoką rozdzielczość 2664 x 1200 pikseli. Urządzenie zapewnia 100% pokrycie palety barw DCI-P, oferując do 1.07 miliarda kolorów, dzięki czemu treści wizualne ożywają w bogatej palecie barw i wyrazistości. Co więcej, HONOR 90 obsługuje szczytową jasność HDR na poziomie 1600 nitów, co zapewnia lepszą czytelność wyświetlacza nawet przy ostrym oświetleniu. Wyświetlacz reaguje momentalnie i jest responsywny, dzięki adaptacyjnej częstotliwości odświeżania ekranu do 120 Hz, która jest dynamicznie dostosowywana do wyświetlanej zawartości, w celu uzyskania optymalnej równowagi między płynnością, a żywotnością baterii. Ponadto, dzięki obsłudze HDR10+ i certyfikatom HDR wydanym przez Netflix oraz Amazon Prime Video, HONOR 90 zapewnia użytkownikom wyjątkowe wrażenia multimedialne, bez względu na to, czy są w podróży, czy w zaciszu własnego domu.



Wyrazem zaangażowania firmy HONOR w technologię zorientowaną na użytkownika jest fakt, że model HONOR 90 został wyposażony w wiodące w branży funkcje zapewniające komfort dla oczu3. Dzięki certyfikatowi TÜV Rheinland Flicker Free i wolnemu od migotania ściemnianiu ekranu, HONOR 90 jest idealnym rozwiązaniem dla dzisiejszego, spragnionego rozrywki, pokolenia, spędzającego długie godziny na przeglądaniu treści na swoich smartfonach. Wyświetlacz obsługuje najwyższą w branży częstotliwość modulacji PWM – 3840 Hz4, skutecznie zmniejszając obciążenie oczu użytkowników przy niskich ustawieniach jasności. Aby zminimalizować zmęczenie wzroku, wyświetlacz wyposażono również w symulującą naturalne oświetlenie funkcję dynamicznego zmniejszania jasności (Dynamic Dimming) oraz technologię HONOR Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło, wspomagając naturalne wydzielanie się melatoniny w celu poprawy jakości snu użytkownika.



Elegancki i stylowy design inspirowany rzemiosłem artystycznym

Zainspirowany stylem haute couture i rzemiosłem spotykanym w luksusowej biżuterii, HONOR 90 wyróżnia się elegancją dzięki smukłej obudowie o grubości 7.8 mm i wadze 183 g. Gładkie, zaokrąglone krawędzie sprawiają, że smartfon przyjemnie trzyma się w dłoni. Technologia Deeply Reinforced Glass gwarantuje pewność, że urządzenie zostało zbudowane z myślą o trwałości. Z tyłu obudowy HONOR 90 wykorzystuje wyróżniający serię N Dual Ring Design, z zaokrąglonymi elementami wykonanymi przy użyciu precyzyjnych technik cięcia w celu uzyskania doskonałego połysku, który dodaje smartfonowi elegancji.



Niesamowita żywotność baterii połączona z wysoką wydajnością

HONOR 90 jest wyposażony w pojemną baterię 5000 mAh, która umożliwia całodniowe użytkowanie. Na jednym ładowaniu smartfon potrafi zaoferować do 19.5 godziny nieprzerwanego oglądania materiału wideo. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, użytkownicy mogą przywrócić go do 45% za pomocą 66 watowej ładowarki HONOR SuperCharge w zaledwie 15 minut. Szybki i energooszczędny HONOR 90 napędzany jest procesorem Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition, który w porównaniu do swojego poprzednika zapewnia o 20% wydajniejszą grafikę i o 30% lepszą wydajność sztucznej inteligencji. Temperatura urządzenia jest regulowana przez powiększoną o 147% komorę, ułatwiającą wydajne rozpraszanie ciepła, dzięki czemu HONOR 90 pozostaje chłodny w dotyku nawet pod obciążeniem.



Prawdziwie spersonalizowane doświadczenie z HONOR MagicOS 7.1

HONOR 90 i HONOR 90 Lite z najnowszym systemem HONOR MagicOS 7.1 opartym na Androidzie 13 oferują szereg ulepszonych inteligentnych funkcji, w tym Magic Text, zapewniające codzienne komfortowe użytkowanie i zwiększenie produktywności do maksimum. Magic Text w inteligentny sposób rozpoznaje tekst na obrazie i umożliwia użytkownikom wykonywanie operacji bezpośrednio na uzyskanej treści. Na przykład, gdy Magic Text zidentyfikuje numer telefonu, użytkownicy mogą go dotknąć i wybrać z menu akcji połączenie, wysłanie wiadomości tekstowej lub zapisanie numeru. Magic Text może również identyfikować adresy e-mail i linki do stron internetowych w celu szybszego dostępu do odpowiednich usług. Tryb rozpoznawania tekstu i skanowania można uruchomić od razu za pomocą cyfrowego wskaźnika.



Globalny debiut HONOR 90 Lite

Debiutujący razem z HONOR 90 model HONOR 90 Lite jest stylowym i wszechstronnym urządzeniem oferującym wyjątkowy zestaw aparatów oraz wyświetlacz, a także szereg inteligentnych funkcji zwiększających komfort użytkowania. HONOR 90 Lite oferuje tylni aparat główny o rozdzielczości 100 MP z przysłoną f/1.9, kamerę szerokokątną o głębokości 5 MP oraz kamerę makro 2 MP do robienia majestatycznych zdjęć krajobrazów i kameralnych zbliżeń. W ręce entuzjastów selfie oddano przedni aparat o rozdzielczości 16 MP, który umożliwia tworzenie urzekających autoportretów z wykorzystaniem wybranych funkcji i opcji wzbogacania kolorów. Ponadto, 6.7-calowy bezramkowy wyświetlacz1 HONOR 90 Lite oferuje adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 90 Hz2, zapewniając użytkownikom płynne wrażenia wizualne. Wyświetlacz posiada również certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light i podobnie jak HONOR 90, oferuje szereg rozwiązań z mających na celu ochronę wzroku, w tym Dynamic Dimming i Circadian Night Display.



HONOR 90 Lite jest napędzany przez procesor MediaTek Dimensity 6020 5G i zasilany baterią o pojemności 4500mAh. Użytkownikom, którzy lubią mieć multimedia zawsze na wyciągnięcie ręki, HONOR 90 Lite oferuje 8 GB pamięci RAM i 256 GB przestrzeni na dane, na której zmieści się 57808 zdjęć, 22322 utworów muzycznych lub 892 filmów HD. HONOR 90 Lite jest wyposażony w funkcję HONOR RAM Turbo (8 GB + 5 GB), czyli technologię HONOR, która wykorzystuje część pamięci flash jako pamięć RAM, co oznacza, że 8 GB pamięci RAM można zwiększyć do 13 GB.



Ceny i dostępność

HONOR 90 i HONOR 90 Lite będą dostępne w Polsce w dwóch kolorach – czarnym i zielonym. Szczegółowa data premiery, cena oraz kanały sprzedaży, zostaną ujawnione wkrótce.

















Źródło: Info Prasowe - HONOR