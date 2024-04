HONOR prezentuje MagicRing oraz własny ekosystem

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR prezentuje własny ekosystem, który pozwala na inteligentną integrację urządzeń HONOR. Funkcja nosi nazwę MagicRing i za jej pomocą można połączyć laptopem ze smartfonem lub tabletem, dzięki czemu udostępnianie danych jest znacznie szybsze i wygodniejsze. To kolejny krok marki w kierunku ułatwienia codziennego korzystania z technologii. Funkcję HONOR MagicRing przedstawił youtuber PhoneBuff, który w swoim filmie pokazuje działanie ekosystemu na konkretnych przykładach. Za jej pomocą użytkownik może wyświetlić ekran smartfona bezpośrednio na laptopie.







Dzięki temu wystarczy proste przeciągnięcie myszki, aby przenieść pliki z jednego urządzenia na drugie. Dodatkowo autor filmu pokazał, jak składany smartfon HONOR może posłużyć jako drugi ekran, co jest szczególnie przydatne przy wykonywaniu wielu czynności na raz. Użytkownicy mogą również przenosić aplikacje ze smartfona na laptopa i na odwrót za pomocą jednego przeciągnięcia myszką.



Aparat smartfona jako kamera w laptopie

Kolejną zaletą MagicRing jest możliwość wykorzystania wszystkich zalet mobilnego aparatu smartfona jako kamery w laptopie. Dzięki temu użytkownicy otrzymają wysokiej jakości wideo znane ze smartfonów HONOR. Aparat można ustawić jako domyślą kamerę i wykorzystać go w zewnętrznych aplikacjach do spotkań online. PhoneBuff pokazuje też w swoim filmie jak w prosty sposób zdjęcie zrobione przy pomocy smartfona mogą od razu znaleźć się na komputerze.







źródło: Info Prasowe - HONOR