HONOR prezentuje na MWC 2024 nowe urządzenia z AI

Globalna marka technologiczna HONOR przedstawiła dziś na targach MWC w Barcelonie swoją nową strategię skupiającą się na sztucznej inteligencji oraz zaprezentowała pakiet nowych urządzeń. Podczas wydarzenia firma ogłosiła globalną premierę smartfona HONOR Magic6 Pro oraz najnowszego laptopa HONOR MagicBook Pro 16 wyposażonego w sztuczną inteligencję oraz technologie stworzone z myślą o ludzkich potrzebach. Najnowszy smartfon z flagowej linii Magic, HONOR Magic6 Pro oferuje poprawiony system aparatów, lepszą wydajność oraz korzysta ze sztucznej inteligencji. Marka zaprezentowała też nową wersję swojej nakładki systemowej MagicOS 8.0 opartej na Androidzie, która korzysta z potencjału AI i po raz pierwszy w branży wprowadza interfejs oparty na intencjach użytkownika. Dzięki temu HONOR zmienia doświadczenia, prezentując nowe sposoby na interakcję ludzi z inteligentnymi urządzeniami.







W smartfonie HONOR Magic6 Pro pojawiają się specjalne, nowe funkcje Magic Capsule oraz Magic Portal, które zapewnią użytkownikom bardziej intuicyjne doświadczenia. Po dotknięciu paska powiadomień w górnej części ekranu Magic Capsule rozszerza się, oferując dodatkowe informacje. Magic Portal wykorzystuje moc sztucznej inteligencji, aby zrozumieć zachowanie użytkowników, usprawniając tym samym korzystanie z aplikacji. Nowa funkcja potrafi rozpoznać adres z wiadomości i przekierować użytkownika do Google Maps. W przypadku zakupów online Magic Portal pozwala przenieść użytkownika do sklepu z produktem na podstawie zdjęcia. Dzięki współpracy z partnerami i twórcami Magic Portal obsługuje ponad 100 najpopularniejszych aplikacji, zapewniając płynną obsługę na różnych platformach.



Rzut oka na możliwości AI

Marka HONOR w erze sztucznej inteligencji aktywnie współpracuje z partnerami branżowymi, dążąc do udostępnienia większej liczby nowych technologii. HONOR wprowadził algorytm LLaMA, który opiera się o otwarty kod źródłowy Meta. Jest on w stanie wykonywać takie funkcje jak odpowiadanie na pytania, tworzenie tekstu czy czytanie ze zrozumieniem w środowisku offline.



Firma zaprezentowała również możliwości, jakie wkrótce mogą pojawić się w smartfonach dzięki sztucznej inteligencji. HONOR pokazał sposób, w jaki można sterować samochodem bez użycia rąk przy pomocy systemu śledzenia wzroku zaimplementowanego w smartfonie HONOR Magic6 Pro. Eksperyment pokazuje, jak interakcja pomiędzy urządzeniem wyposażonym w AI a samochodem może wykroczyć poza sterowanie ekranem lub głosem.



Jeszcze lepsza fotografia sportowa

Ponieważ wiele osób czeka na tegoroczne Igrzyska Olimpijskie, marka HONOR postawiła sobie za cel umożliwienie fotografii sportowej na miarę złotego medalu. Ulepszony system aparatów Falcon Camera wspierany przez sztuczną inteligencję wyszkoloną przez bazę danych, która jest aż 28 razy większa niż w poprzedniej generacji, przewidują i rejestrują najlepsze momenty w wysokiej rozdzielczości. Zaawansowany algorytm HONOR AI Motion Sensing Capture w HONOR Magic6 Pro przewyższa poprzednią generację, obejmując szerszy zakres sportów i aktywności, takich jak skoki, taniec i sztuki walki, dzięki czemu idealnie nadaje się do rejestrowania najciekawszych momentów podczas wydarzeń sportowych.



Dodatkowo najnowszy system aparatów HONOR wprowadza teleobiektyw 180 MP (f/2.6, OIS) z 2.5-krotnym zoomem optycznym i 100-krotnym zoomem cyfrowym. HONOR Magic6 Pro posiada również aparat ultraszerokokątny 50 MP (f.2.0, EIS) i potężny aparat główny 50 MP ze zmienną przysłoną (f/1.4 i f/2.0, OIS), aby uchwycić szybkie momenty z wyjątkową wyrazistością bez utraty szczegółów.



Wyjątkowa wytrzymałość HONOR NanoCrystal Shield

Nowy HONOR Magic6 Pro posiada niezwykle odporne szkło ekranowe HONOR NanoCrystal Shield. Zostało ono zweryfikowane przez firmę SGS pięciogwiazdkowym certyfikatem odporności szkła na upadki w różnych scenariuszach. Wyświetlacz wykorzystuje zaawansowane materiały z 50% poprawą gęstości kryształów, co zwiększa jego możliwości pochłaniania wstrząsów nawet 10-krotnie w porównaniu do zwykłego szkła.



HONOR Magic6 Pro jest wyposażony w 6.8-calowy wyświetlacz3 o niskim poborze mocy LTPO Eye Comfort, zapewniającym wyjątkowe wrażenia podczas oglądania. Jednocześnie marka stawia na pierwszym miejscu dobre samopoczucie użytkowników dzięki szeregowi technologii stworzonych z myślą o ludzkich potrzebach. Należą do nich najwyższe w branży przyciemnianie ekranu PWM 4320 Hz czy funkcja Circadian Night Display, która filtruje niebieskie światło i sprzyja naturalnemu wydzielaniu melatoniny.



Potężna wydajność w codziennym użytkowaniu

HONOR Magic6 Pro jest zasilany przez jednostkę Snapdragon 8 Gen 3, przynosząc 30% wzrost wydajności procesora i 25% wzrost wydajności układu graficznego w nowym flagowcu. Dzięki Qualcomm AI Engine, funkcje sztucznej inteligencji w HONOR Magic6 Pro są teraz obsługiwane z wyjątkową płynnością i stabilnością, osiągając poprawę o 98% w porównaniu do poprzednich modeli. Dodatkowo procesor Snapdragon 8 Gen 3 zapewnia wyjątkowe wrażenia w grach przy doskonałej wydajności baterii.



Mając na uwadze, jak ważne jest dla użytkowników wytrzymałe ogniwo, HONOR jako pierwsza marka zastosowała w smartfonach innowacje w zakresie baterii, czerpiąc inspiracje z branży motoryzacyjnej i samochodów elektrycznych. HONOR wprowadza nowy kompozyt krzemowo-węglowy drugiej generacji z chipsetem HONOR E1, który poprawia zarządzenie energią. Bateria o pojemności 5600 mAh wykazuje wyjątkową wydajność w niskich temperaturach. Użytkownicy mogą odtwarzać wideo z YouTube przez 81 minut nawet w temperaturze -20°C przy zaledwie 10% poziomie naładowania baterii. Ponadto, dzięki ładowaniu 80W HONOR Wired SuperCharge6 i 66W HONOR Wireless SuperCharge, użytkownicy mogą naładować HONOR Magic6 Pro do 100% w zaledwie 40 minut. Potwierdzając wytrzymałość nowej baterii, HONOR Magic6 Pro otrzymał pierwsze miejsce w globalnym rankingu baterii DXOMARK z najwyższym wynikiem 157 punktów. Ponadto, dzięki pięciu przyznanym certyfikatom DXOMARK, HONOR Magic6 Pro reprezentuje wyjątkową jakość w kwestii kamery, dźwięku, wyświetlacza, baterii i możliwości aparatu selfie.



Nowe urządzenia

Na targach MWC marka HONOR przedstawiłą również swój najnowszy laptop napędzany sztuczną inteligencją, HONOR MagicBook Pro 16, który umożliwia współpracę pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi. Korzystając z wielu ulepszeń takich jak AI czy najnowocześniejszy procesor i układ graficzny, urządzenie umożliwia łatwe udostępnianie plików i powiadomień pomiędzy smartfonami, komputerami i tabletami HONOR dzięki funkcji Magic Ring.



Marka zaprezentowała również swój najnowszy tablet HONOR Pad 9. Oferuje on imponujący, 12.1-calowy wyświetlacz HONOR FullView 2.5K z częstotliwością odświeżania 120 Hz9 i ośmiogłośnikowy system audio z technologią dźwięku HONOR Histen.



Zapowiedź PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR

Na tegorocznych targach MWC marka HONOR nie tylko po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowała zwiastun nowego smartfona Porsche Design HONOR Magic6 RSR, który również posiada charakterystyczne DNA niemieckiej marki. PORSCHE DESIGN HONOR Magic6 RSR cechuje wygląd inspirowany samochodami sportowymi z wyśrodkowaną kamerą umieszczoną w geometrycznej strukturze, która nawiązuje do estetyki Porsche. Urządzenie trafi już wkrótce do szerokiej sprzedaży.



Zaprojektowany z myślą o użytkownikach flagowiec HONOR Magic6 Pro będzie dostępny w dwóch wariantach kolorystycznych – czarnym i zielonym. Urządzenie trafi do sprzedaży w Polsce jeszcze w pierwszej połowie tego roku.

































Źródło: Info Prasowe - HONOR