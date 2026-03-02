HONOR prezentuje swoje najnowsze osiągnięcia w AI na MWC 2026

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas MWC 2026 HONOR zaprezentował swoją wizję Augmented Human Intelligence (AHI) oraz przyspieszył realizację ALPHA PLAN w oparciu o trzy powiązane filary: Alpha Phone, Alpha Store i Alpha Lab. Bazując na długofalowym zobowiązaniu do rozwoju AI zorientowanej na człowieka, HONOR pokazał zapowiedź Robot Phone – odważną koncepcję urządzenia z AI działającą w świecie fizycznym (tzw. embodied intelligence) oraz nowego gatunku smartfona, który na nowo definiuje sposób, w jaki przyszłe urządzenia AI mogą łączyć ruch i świadomość przestrzenną. Równolegle z tą futurystyczną innowacją HONOR zaprezentował Magic V6 – najbardziej zaawansowany model w historii składanych smartfonów marki.







Urządzenie łączy przełomową technologię baterii krzemowo‑węglowej, zaawansowane rozwiązania w zakresie wyświetlacza oraz produktywność wspieraną przez AI - wszystko to w jak dotąd najbardziej dopracowanej składanej konstrukcji. Wraz z nowymi urządzeniami ekosystemu - HONOR MagicPad 4 i MagicBook Pro 14 - zapowiedzi te wzmacniają plan HONOR, zakładający integrację inteligentnego sprzętu i oprogramowania wokół realnych potrzeb użytkowników.



HONOR Robot Phone: nowy rodzaj smartfona

Robot Phone to nowy rodzaj smartfona, który łączy interakcję z AI z ruchem oraz filmowymi możliwościami rejestrowania obrazu. Zamiast reagować wyłącznie przez ekran i komendy głosowe, HONOR – obrazowo – daje nowej generacji urządzeń nie tylko „mózg”, ale też „ręce i nogi”: AI zyskuje bardziej fizyczny, ekspresyjny wymiar dzięki ruchowi i pracy kamery. To krok poza możliwości klasycznego smartfona – urządzenie potrafi na bieżąco zmieniać perspektywę i lepiej dopasowywać się do sytuacji. Dzięki percepcji multimodalnej rozpoznaje dźwięki, śledzi ruch i utrzymuje stałą orientację wizualną, co przekłada się na bardziej naturalny i intuicyjny model interakcji. Robot Phone wprowadza też interakcję z AI zaprojektowaną tak, by była bardziej „ludzka” i ekspresyjna. Urządzenie obsługuje wideorozmowy podążając za użytkownikiem – dzięki precyzyjnej kontroli ruchu. Reaguje również „mową ciała”, m.in. wyraźnym potakiwaniem i przeczeniem, a nawet potrafi tańczyć w rytm muzyki, wnosząc do korzystania ze smartfona bardziej „żywe” doświadczenie.



Umieszczenie mechaniki „robota” w smartfonie wymagało przeprojektowania przestrzeni, wytrzymałości i masy w skali mikro. HONOR wykorzystał w Robot Phone materiały o wysokiej wydajności oraz doświadczenie w projektowaniu trwałych konstrukcji składanych. Pozwoliło to opracować autorski mikrosilnik łączący skrajną kompaktowość z wysoką wytrzymałością. Po znaczącym zmniejszeniu rozmiaru silnika w obudowie telefonu zmieścił się ultrakompaktowy gimbal 4DoF, stanowiący sprzętową podstawę dla ruchu. Ta architektura mechaniczna wspiera trójosiowy system stabilizacji gimbalem, zapewniając płynny i precyzyjny ruch także w dynamicznych warunkach. Tryb Super Steady Video poprawia stabilność przy intensywnym ruchu, a funkcja AI Object Tracking umożliwia inteligentne śledzenie obiektów w czasie rzeczywistym. AI SpinShot poszerza możliwości kreatywne, oferując inteligentny obrót o 90° i 180°, co ułatwia uzyskanie płynnych, filmowych przejść – także podczas nagrywania jedną ręką.



Robot Phone, oparty na sensorze 200 MP i stabilizowanym systemie gimbala, ma pomagać użytkownikom nie tylko „nagrywać chwile”, ale opowiadać historie. Stabilizacja, inteligentne śledzenie i filmowy ruch kamery mają zmniejszyć dystans między wideo ze smartfona a materiałami wyglądającymi jak realizacje o bardziej profesjonalnym charakterze. Łącznie te możliwości pokazują, jak AI działająca w świecie fizycznym może otwierać nowe formy rejestrowania treści i interakcji – oraz jak Robot Phone wpisuje się w ewolucję HONOR w kierunku urządzeń bardziej inteligentnych i adaptacyjnych. Wraz z rozwojem ALPHA PLAN Robot Phone daje przedsmak tego, jak AI działająca w świecie fizycznym może kształtować kolejną generację technologii mobilnych.



HONOR Magic V6: nowy punkt odniesienia wśród smartfonów składanych

Podczas gdy Robot Phone eksploruje przyszłość AI działającej w świecie fizycznym, Magic V6 pokazuje najnowsze podejście HONOR do flagowych składanych smartfonów. Bazując na doświadczeniu marki w projektowaniu składanych konstrukcji, Magic V6 został opracowany z myślą o trwałości, wydajności oraz produktywności wspieranej przez AI. Magic V6 łączy ultrasmukłą konstrukcję 8.75 mm po złożeniu ze wzmocnioną sztywnością obudowy i zaawansowaną architekturą zawiasu – z myślą o długoterminowej niezawodności bez rezygnacji ze smukłości. Urządzenie spełnia normy IP68 oraz IP69 w zakresie odporności na wodę i pył, co zwiększa jego odporność w codziennym użytkowaniu. W tej ultrasmukłej, składanej konstrukcji HONOR integruje baterię krzemowo‑węglową nowej generacji.



Dzięki partnerstwu z firmą ATL w Magic V6 zastosowano krzemowo‑węglowy materiał piątej generacji HONOR, rozwiązując wyzwanie pogodzenia smukłej obudowy z wysoką gęstością energii. Innowacja ta umożliwia – po raz pierwszy w branży – 25% zawartości krzemu, co pozwala zwiększyć gęstość energii w ultrasmukłym składanym urządzeniu. Efektem jest akumulator 6660 mAh w jednej z najsmuklejszych konstrukcji składanych na rynku – z nowymi ambicjami dla czasu pracy w tej kategorii, bez kompromisów w designie. Na MWC 2026 HONOR pokazał również baterię nowej generacji – HONOR Silicon‑carbon Blade Battery – z 32% zawartością krzemu i gęstością energii ponad 900 Wh/L. Rozwiązanie zaprojektowano z myślą o tym, by składane smartfony mogły wejść w „erę 7000 mAh”, co ma oznaczać kolejny skok w technologii ultrasmukłych akumulatorów o bardzo wysokiej gęstości energii.



Magic V6 wyznacza też nowy standard w obszarze składanych wyświetlaczy. Dwa flagowe ekrany LTPO 2.0 – 6.52 cala na zewnątrz i 7.95 cala po rozłożeniu – oferują adaptacyjne odświeżanie 1–120 Hz oraz szczytową jasność odpowiednio do 6000 nitów i 5000 nitów dla treści HDR. Wewnętrzny ekran wykorzystuje ultrasmukłe elastyczne szkło z certyfikatem SGS Minimized Crease Certification i zapewnia 44% mniejszą głębokość zagięcia względem poprzedniej generacji, co daje bardziej płaską i immersyjną powierzchnię. Warstwa antyrefleksyjna oparta na azotku krzemu obniża refleksyjność nawet do 1.5%, a przyciemnianie PWM 4320 Hz oraz funkcja AI Defocus Display zwiększają komfort przy dłuższym korzystaniu. Łącznie te rozwiązania sprawiają, że Magic V6 jest jeszcze bardziej dopracowany i odporny w codziennym użytkowaniu. Przy rozłożonym ekranie funkcje produktywności wspierane przez AI ułatwiają wielozadaniowość, tworzenie treści i komunikację. Narzędzia współpracy między ekosystemami zwiększają elastyczność – Magic V6 ma działać płynnie także w środowiskach wieloplatformowych, w tym z ekosystemem Apple.



Magic V6 to również pierwszy składany smartfon z procesorem Snapdragon 8 Elite Gen 54, wspierany zaawansowanym chłodzeniem komorą parową (vapor chamber) dla utrzymania wysokiej wydajności w dłuższym czasie. W efekcie urządzenie ma zapewniać płynną rozgrywkę, sprawną pracę wielozadaniową i obsługę wymagających zadań – jako jeden z najbardziej kompletnych składanych modeli przygotowanych na erę AI.



Dostępność i ceny

HONOR Magic V6 będzie dostępny na wybranych rynkach w drugiej połowie tego roku, a szczegóły dotyczące dostępności w poszczególnych regionach zostaną potwierdzone w późniejszym terminie. Dalsze informacje na temat konfiguracji, wariantów kolorystycznych i cen zostaną ogłoszone lokalnie.

































źródło: Info Prasowe - HONOR