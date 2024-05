HONOR udoskonala sztuczną inteligencję...

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR pojawiła się po raz pierwszy na VivaTech - jednym z największych wydarzeń związanych z technologią i innowacjami w Europie. Podczas swojej prezentacji HONOR przedstawił własne podejście do sztucznej inteligencji na urządzeniach i pokazał czterowarstwową strategię AI. Marka zapowiedziała również wprowadzenie generatywnej, sztucznej inteligencji Gen-AI we współpracy z Google Cloud, które ma pojawić się w nadchodzących smartfonach. Podczas prezentacji HONOR przedstawił swoją czterowarstwową architekturę AI i zademonstrował integrację sztucznej inteligencji z systemem MagicOS. W warstwie bazowej, AI pomiędzy urządzeniami i systemami stanowi podstawę otwartego ekosystemu, co pozwala na współdzielenie mocy obliczeniowej i usług.







Kolejnym elementem jest warstwa sztucznej inteligencji na poziomie platformy, która umożliwia spersonalizowanie systemu operacyjnego i zapewnia interakcję pomiędzy człowiekiem a komputerem opartą na intencjach. Trzecia warstwa sztucznej inteligencji na poziomie aplikacji pozwala na wprowadzenia wielu innowacyjnych programów AI, które wpłyną na doświadczenia użytkowników. Na samej górze znajduje się warstwa interfejsu, która zapewnia łatwy dostęp do usług w chmurze, jednocześnie mając na uwadze ochronę prywatności.



Magiczny Portal, będący częścią systemu MagicOS 8.0, to pierwszy w branży interfejs, który został oparty o intencje użytkowników, usprawniając złożone procesy do jednego etapu. Obecnie obsługuje on 100 najpopularniejszych aplikacji wspierając podróżowanie, wysyłanie wiadomości, wyszukiwanie informacji, rozrywkę, zakupy czy obsługę mediów społecznościowych, aby zapewnić płynniejsze doświadczenia z korzystania z AI. Jako część czterowarstwowej architektury, HONOR zintegruje w swoich nadchodzących smartfonach generatywną, sztuczną inteligencję napędzaną przez Google Cloud. Tym samym marka obiecuje zapewnić użytkownikom wiele innowacyjnych rozwiązań przy zwiększonej ochronie prywatności.



Seria HONOR 200 wprowadzi nowe podejście do zdjęć porterowych

Po premierze AI Motion Sensing Capture - funkcji, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatycznego rejestrowania szybko poruszających się obiektów, HONOR ogłosił, że nadchodząca seria HONOR 200 również wprowadzi fotografię mobilną na nowy poziom. Wszystko dzięki zupełnie nowemu, ulepszonemu przez sztuczną inteligencję trybowi portretowemu. Seria HONOR 200 do uczenia się wykorzystuje ogromny zbiór portretów zrobionych w Studio Harcourt - cenionym francuskim studiu fotograficznym znanym z wielu kultowych zdjęć portretowych. Jego doświadczenie pojawi się na każdym, dziewięcioetapowym procesie robienia zdjęć, wykorzystując technologię AI do odtworzenia legendarnego oświetlenia i efektów cieni znanego studia.



Inteligentne urządzenia dla lepszej przyszłości użytkowników

Podczas wydarzenia HONOR zorganizował również panel dyskusyjny z udziałem cenionej ekspertki branżowej dr Justine Cassell. Rozmowa dotyczyła przyszłości interakcji multimodalnej, podkreślając, w jaki sposób integracja ta zwiększa wygodę i ochronę prywatności użytkowników.



HONOR w Paryżu już 12 czerwca

Seria HONOR 200 wraz z systemem Magic OS 8.0 wyposażonym w AI zostanie zaprezentowana 12 czerwca w Paryżu. HONOR ogłosił również plany wprowadzenia MagicOS 8.0 na smartfony HONOR Magic V2 i HONOR 90, zapewniając szerszy dostęp do sztucznej inteligencji dla swoich użytkowników.



























źródło: Info Prasowe - HONOR