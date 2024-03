HONOR wprowadza do swoich urządzeń najnowszy system MagicOS 8.0

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Globalna marka technologiczna HONOR wprowadza MagicOS 8.0 – najnowszą wersję swojego systemu stosowanego w smartfonach oraz tabletach. W nowej wersji pojawiło się wiele funkcji AI zaprojektowanych z myślą o potrzebach użytkowników takich jak Magiczny Portal, Magiczny Pierścień1 czy duży model językowy MagicLM. MagicOS 8.0 jest już dostępny w premierowym modelu HONOR Magic6 Pro, aktualizacja z czasem zostanie udostępniona również posiadaczom starszych modeli smartfonów HONOR. Zastosowany w najnowszym oprogramowaniu interfejs IUI, oparty na intencjach oraz sztucznej inteligencji, może zapewnić użytkownikom niezwykle płynną i intuicyjną obsługę smartfona. System operacyjny marki potrafi interpretować język, obrazy, gesty czy nawet śledzić ruch oczu użytkownika2, aby znacznie ułatwić codzienne korzystanie z urządzenia.







Wraz z MagicOS 8.0 HONOR wprowadził m.in. Magiczny Portal, czyli opartą na intencjach rekomendację skrótów, pozwalającą na szybkie przełączanie się i uzyskiwanie dostępu do usług za pomocą przesunięcia palca do krawędzi ekranu. Przykładowo wystarczy przytrzymać palcem adres otrzymany w komunikatorze i przesunąć go do prawej strony, żeby zobaczyć sugestie aplikacji nawigacyjnych i od razu rozpocząć trasę do tego miejsca. Na ten moment Magiczny Portal obsługuje aż 100 najpopularniejszych aplikacji, zapewniając ułatwienia w podróżowaniu, wyszukiwaniu informacji, zakupach czy rozrywce.



Inteligentne korzystanie z multimediów

MagicOS 8.0 wprowadza również oparty na sztucznej inteligencji duży model językowy MagicLM. Został on zoptymalizowany we współpracy z firmą Qualcomm, dzięki czemu płynnie działa na procesorze Snapdragon 8 Gen3 i zapewnia znacznie bardziej spersonalizowane i intuicyjne doświadczenia. MagicLM nie tylko potrafi zrozumieć naturalny język, ale również może go interpretować czy analizować. Funkcja ta może być szczególnie pomocna przy tworzeniu filmów lub podczas korzystania z asystenta głosowego YOYO. Magic OS 8.0 jest również pierwszym systemem, który pozwala na wyszukiwanie konkretnej klatki filmu na podstawie zapytania.



Zintegrowany ekosystem

Kolejną nowością, która pojawiła się w aktualizacji jest usprawniona funkcja Magicznego Pierścienia pozwalająca na łączenie ze sobą wielu urządzeń, nie tylko smartfonów czy laptopów, ale też urządzeń peryferyjnych, jak np. drukarka czy myszka. Magiczny Pierścień obsługuje połączenie sieci z punktu do punktu ze zwiększoną o 25% wydajnością oraz o 500% lepszą prędkością. Dodatkowo może ona korzystać z 8 nowych kanałów transmisji pomiędzy urządzeniami, umożliwiając transfer plików, okien aplikacji czy zdjęć pomiędzy urządzeniami.



Prywatność i bezpieczeństwo chronione przez sztuczną inteligencję

Prywatność użytkowników, także w kontekście sztucznej inteligencji, jest najwyższym priorytetem firmy HONOR. Chroniąc ich dane i bezpieczeństwo, MagicOS 8.0 wprowadza do tradycyjnych smartfonów znaną ze składanych modeli marki Parallel Spaces, czyli prywatną przestrzeń do przechowywania plików czy aplikacji, zapewniającą dodatkową ochronę danych. Zdjęcia czy pliki można również dodawać do przestrzeni prywatnej za pośrednictwem Magicznego Portal. W systemie operacyjnym zaimplementowano również funkcję blokowania reklam za pomocą potrząśnięcia, aby wyeliminować natrętne wyskakujące okienka, które negatywnie wpływają na wrażenia użytkownika.



Wszystkie szczegóły w zasięgu wzroku

W nowym systemie MagicOS 8.0 pojawiła się również funkcja Magicznej Kapsuły. Jest to specjalny pasek na górze ekranu, który rozszerza się po dotknięciu i wyświetla szczegóły związane z otwartymi obecnie aplikacjami. Można w nim zobaczyć informacje na temat przesłuchiwanej muzyki czy pozostałą drogę do celu w aplikacjach transportowych. Dodatkowo w systemie pojawił się również specjalny tryb Standby, który po obróceniu smartfona wyświetla obecną godzinę czy pogodę.



Kiedy MagicOS 8.0 zawita do urządzeń HONOR?

Na ten moment system MagicOS 8.0 jest dostępny w smartfonie HONOR Magic6 Pro, jednak z czasem aktualizację dostaną również modele, które zostały wprowadzone do sprzedaży wcześniej. Oprócz nowego systemu posiadacze starszych smartfonów będą mogli cieszyć się Androidem 14. Poniżej pełna lista urządzeń, które otrzymają aktualizację, wraz z przybliżonym terminem:

• HONOR Magic5 Pro – kwiecień 2024

• HONOR 90 – czerwiec 2024

• HONOR Magic V2 – czerwiec 2024

• HONOR Magic6 Lite – lipiec 2024

• HONOR X7b – lipiec 2024

• HONOR X8b – lipiec 2024

• HONOR X6a – sierpień 2024

• HONOR 90 Lite – sierpień 2024

• HONOR X8a – sierpień 2024

• HONOR X7a – sierpień 2024





















źródło: Info Prasowe - HONOR