HONOR wprowadza na chiński rynek model HONOR Magic9 Pro Max

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HONOR ogłosił premierę modelu HONOR Magic9 Pro Max w Chinach. Ten flagowy smartfon to najnowszy kamień milowy w ramach partnerstwa marki HONOR z ARRI. Urządzenie wprowadza profesjonalny standard nagrywania i obróbki wideo opracowany wspólnie z ARRI, który wykorzystuje unikalne algorytmy przetwarzania obrazu tej legendarnej marki. To przełomowy moment w trwającej od dekady ewolucji serii Magic, dzięki któremu profesjonalna twórczość filmowa staje się łatwiej dostępna dla każdego twórcy. Pozycjonowany jako podręczne studio filmowe, HONOR Magic9 Pro Max przenosi profesjonalny proces tworzenia filmów do formatu mobilnego – od kinowego interfejsu, przez rejestrację obrazu, jakość i kolorystykę, aż po dźwięk, funkcję LiveVideo oraz dedykowane akcesoria filmowe.







System dwóch aparatów 200 MP oraz autorski procesor obrazu HONOR Imaging Chip H1 współpracują z kalibracją sensora opartą na technologii ARRI Image Science, krzywą tonalną ARRI LogC3, 10-bitową głębią kolorów, szeroką przestrzenią barw ARRI Wide Gamut 3 oraz gotowymi profilami kolorystycznymi ARRI Looks. Wrażenia twórcze rozszerzają funkcje takie jak Cinematic LiveVideo, mikrofon kierunkowy Cinematic Directional Microphone, telekonwertery HONOR G200 i G500, a także mobilny zestaw wideo HONOR SmallRig Mobile Video Kit. Całość dopełnia zupełnie nowy design inspirowany profesjonalnymi kamerami filmowymi, procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 oraz system MagicOS 11.



„Seria HONOR Magic zrodziła się z myślą o tworzeniu – chcemy wykorzystywać technologię do rozwijania i wspierania kreatywności w każdym z nas” – powiedział James Li, CEO firmy HONOR. „W modelu HONOR Magic9 Pro Max sztuczna inteligencja HONOR pomaga przekuć inspirację w działanie, wspierając twórców na każdym etapie – od pomysłu i pisania scenariusza, aż po montaż. Dzięki naszemu partnerstwu z ARRI łączymy silnik graficzny HONOR AIMAGE ze stuletnim doświadczeniem kinowym ARRI, pomagając każdemu stać się reżyserem własnego życia”.



Pełny proces profesjonalnej produkcji wideo stworzony z ARRI

Sercem modelu HONOR Magic9 Pro Max są zaawansowane możliwości fotograficzne i filmowe, stworzone w ściślej współpracy z marką ARRI. Wspólnie zaprojektowany proces wprowadza wybrane elementy technologii ARRI Image Science do rejestracji obrazu, zarządzania kolorami oraz podglądu w czasie rzeczywistym. Ten zaawansowany system łączy technologie ARRI z autorskimi podzespołami HONOR. Obejmuje to m.in. zaawansowane przetwarzanie obrazu, profesjonalną rejestrację dźwięku, funkcję Cinematic LiveVideo oraz dedykowane akcesoria. Dzięki temu cały proces – od momentu naciśnięcia migawki, aż po finalną edycję i korekcję kolorów – tworzy jedną, spójną całość.



Kalibracja matrycy ulepszona przez ARRI Image Science współpracuje z krzywą ARRI LogC3, 10-bitową głębią kolorów i przestrzenią barwną ARRI Wide Gamut 3, co pozwala zachować znacznie więcej użytecznych informacji o jasnych partiach obrazu, cieniach oraz kolorach na potrzeby późniejszej postprodukcji. W trybie ARRI CINEMA system obsługuje nagrywanie w rozdzielczości do 4K przy 60 kl./s, oferując podgląd profili ARRI Looks w czasie rzeczywistym, co pomaga twórcom podejmować świadome decyzje kolorystyczne bezpośrednio na planie zdjęciowym. HONOR Magic9 Pro Max oferuje 14 fabrycznych profili ARRI Looks, w tym dwa uznane w branży profile konwersji ARRI oraz 12 profili stylizowanych. Dodatkowo biblioteka ARRI Look Library oferuje aż 87 predefiniowanych, kreatywnych stopni gradacji kolorów, dając twórcom ogromne możliwości kształtowania nastroju i wizualnego charakteru swoich nagrań.



Podwójny aparat 200 MP i procesor obrazu HONOR Imaging Chip H1

Opisany proces filmowy bazuje na podwójnym aparacie 200 MP, ulepszonym dzięki ARRI Image Science. HONOR Magic9 Pro Max wyposażono w główny aparat Ultra Night 200 MP z matrycą o rozmiarze 1/1.28 cala, jasnym obiektywem f/1.57, optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i 3-stopniową stabilizacją klasy gimbala. Wspiera go aparat z peryskopowym teleobiektywem Ultra Night 200 MP z matrycą 1/1.4 cala, przysłoną f/2.6 oraz stabilizacją OIS. Oba aparaty osiągają niesamowitą skuteczność stabilizacji na poziomie CIPA 8.0. Dopełnieniem tylnego systemu aparatów jest obiektyw ultraszerokokątny 50 MP z przysłoną f/2.0.



Autorski procesor obrazu HONOR Imaging Chip H1 został wykonany w zaawansowanym procesie technologicznym 6 nm i zapewnia wyjątkową wydajność energetyczną na poziomie 18.8 TOPS/W. Zintegrowany z procesem przetwarzania obrazu ARRI, umożliwia on redukcję szumów przez AI bezpośrednio w surowym formacie RAW w czasie rzeczywistym, co pozwala zachować więcej oryginalnych informacji o obrazie. Dane testowe HONOR wskazują, że ten zintegrowany system poprawia stosunek sygnału do szumu o 8 dB i obsługuje do 14 stopni rozpiętości tonalnej, pomagając zachować teksturę, szczegóły w jasnych partiach oraz naturalne przejścia tonalne w trudnych warunkach oświetleniowych.



Filmowanie, Cinematic LiveVideo, profesjonalny dźwięk i narzędzia dla twórców

Tryb ARRI CINEMA5 obsługuje nagrywanie w rozdzielczości do 4K przy 60 kl./s, dając twórcom pełną elastyczność podczas ujęć. Z kolei funkcja Cinematic LiveVideo6 rejestruje dynamiczny, trzysekundowy moment po przytrzymaniu przycisku nagrywania. Obsługuje ona rozdzielczość do 4K, ułatwiając zachowanie i dzielenie się scenami z bogatszą głębią i dynamiką. Aby dopełnić profesjonalny proces produkcji, HONOR Magic9 Pro Max posiada kierunkowy mikrofon Cinematic Directional Microphone, wykorzystujący system czterech mikrofonów do nagrywania oraz podwójne głośniki stereo 1216 do monitorowania i odtwarzania dźwięku. Tryb ARRI CINEMA wprowadza kluczowe elementy sterujące – w tym rozdzielczość, liczbę klatek na sekundę, czas naświetlania, ISO, balans bieli, ostrość, wybór obiektywu, proporcje ekranu, stabilizację, kompensację ekspozycji, ustawienia audio i tryb wyświetlania – bezpośrednio do czytelnego, dedykowanego interfejsu.



Rozszerzając możliwości twórcze poza sam telefon, opcjonalne akcesoria obejmują zestaw wideo HONOR SmallRig Mobile Video Kit oraz telekonwertery HONOR G200 i G500. Razem tworzą one elastyczny, mobilny zestaw ułatwiający stabilne ujęcia z ręki, montaż dodatkowych akcesoriów oraz fotografowanie i filmowanie z bardzo dużych odległości. Do portretów i selfie przeznaczono przedni aparat o rozdzielczości 55 MP o kwadratowym formacie matrycy, który współpracuje z aparatem 3D Deep Sensing, umożliwiając kadrowanie w formacie 1:1 oraz wygodne przycinanie zdjęć grupowych, selfie i vlogów zarówno w pionie, jak i w poziomie.



Zupełnie nowy design inspirowany historią kina

HONOR Magic9 Pro Max wprowadza najbardziej znaczącą ewolucję wzornictwa serii Magic od czasów modelu HONOR Magic3. Czerpiąc inspirację z kultowych kamer ARRIFLEX z potrójną wieżyczką obiektywową (których historia sięga 1937 roku), architektura tylnego aparatu na nowo interpretuje klasyczny układ 1+2. Główne aparaty, teleobiektyw oraz aparat ultraszerokokątny zostały ułożone w spójną kompozycję, która odzwierciedla profesjonalne przeznaczenie urządzenia.

Uniesiony moduł aparatów został umieszczony tak, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego zasłonięcia obiektywów palcami podczas filmowania. Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna pozwoliła wygospodarować miejsce na zaawansowany zestaw fotograficzny i potężną baterię, bez uszczerbku dla smukłej, lekkiej i wygodnej formy urządzenia. W pełni metalowa obudowa unibody oraz minimalistyczna konstrukcja anteny dopełniają czysty, spójny wygląd telefonu.



Wydajność oparta na procesorze Snapdragon – idealna do tworzenia treści i gier

HONOR Magic9 Pro Max napędzany jest przez procesor Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, zapewniający flagową wydajność niezbędną do profesjonalnej obróbki wideo, zaawansowanych procesów AI na urządzeniu oraz najbardziej wymagających gier. Z myślą o długich sesjach twórczych, urządzenie wyposażono w nową generację krzemowo-węglowej baterii HONOR o imponującej pojemności 8800 mAh, wspieranej przez szybkie ładowanie przewodowe HONOR SuperCharge o mocy 100 W oraz bezprzewodowe o mocy 80 W. Układ wzmacniający sygnał trzeciej generacji HONOR C3 korzysta z siedmioukładowej architektury RF oraz inteligentnego wyboru sieci, pomagając utrzymać stabilne połączenie w trudnych i zatłoczonych środowiskach sieciowych.



HONOR Magic9 Pro Max posiada 6.8-calowy wyświetlacz LTPO OLED z powłoką antyrefleksyjną oraz osłoną ochronną HONOR Anti-Scratch NanoCrystal Shield. Ekran oferuje współczynnik odbicia światła na poziomie zaledwie 1.5% oraz szczytową jasność do 10000 nitów, co gwarantuje doskonałą czytelność na zewnątrz i precyzyjny podgląd podczas filmowania. Urządzenie spełnia również normy odporności na wodę i pył IP68, IP69 oraz IP69K, co pozwala na bezpieczną pracę twórczą daleko poza sterylnym studiem nagraniowym.



MagicOS 11: Aktywny partner dla twórców

System MagicOS 11, bazujący na systemie Android 17, rozwija wizję asystentów AI marki HONOR, oferując bardziej proaktywne działanie asystenta YOYO. Funkcja YOYO Memory ułatwia użytkownikom rejestrowanie, organizowanie i powracanie do przydatnych treści, podczas gdy uruchamiana jednym dotknięciem funkcja Video Highlights automatycznie wybiera najciekawsze momenty z wideo i zamienia je w gotowy do udostępnienia klip Live. MagicOS 11 rozszerza także łączność między różnymi markami, umożliwiając szybkie przesyłanie plików z urządzeniami opartymi na systemach iOS, macOS, Android oraz Windows. Z kolei funkcja YOYO Tasks potrafi zrozumieć intencje użytkownika i skoordynować pracę wielu aplikacji, aby automatycznie wykonać skomplikowane, wieloetapowe zadania.



Kolory, ceny i dostępność

HONOR Magic9 Pro Max jest dostępny w Chinach w kolorach: czarnym (Shadow Black), srebrnym (Glacier Silver) oraz zielonym (Moss Green), w czterech konfiguracjach pamięci: 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB oraz 16GB+1TB. Oficjalna sprzedaż w Chinach rozpoczęła się 28 września, a ceny startują od 6499 RMB. Informacje o premierze i dostępności urządzenia w Europie oraz na innych rynkach międzynarodowych zostaną przekazane wkrótce.

















źródło: Info Prasowe - HONOR