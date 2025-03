HONOR zapewni 7 lat aktualizacji Androida i wsparcia zabezpieczeń

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas niedzielnej prezentacji HONOR PLAN ALFA globalna marka technologiczna HONOR ogłosiła, że jej flagowa seria HONOR Magic będzie objęta 7-letnim wsparciem obejmującym aktualizacje systemu Android oraz zabezpieczeń. Proces ten rozpocznie się w Europie od smartfona HONOR Magic7 Pro. HONOR to jedna z trzech marek w branży oferujących długoterminową ochronę, a wczorajsze ogłoszenie potwierdza, że firma konsekwentnie stawia potrzeby użytkowników na pierwszym miejscu. Marka ma nadzieję, że jej decyzja zainspiruje również konkurencję, dzięki czemu więcej użytkowników smartfonów na całym świecie będzie się cieszyć bezpieczeństwem i wsparciem.







„HONOR PLAN ALFA koncentruje się na tworzeniu rozwiązań z myślą o użytkownikach. Naszym celem jest dostarczanie urządzeń i usług, które nie tylko spełniają ich potrzeby, ale także przewyższają oczekiwania – zarówno teraz, jak i w przyszłości. Dlatego HONOR zdecydował się zaoferować aż siedem lat aktualizacji systemu operacyjnego Android i zabezpieczeń dla serii HONOR Magic. Zmiana obejmie zarówno standardowe flagowe smartfony, jak i modele składane, począwszy od HONOR Magic7 Pro” — powiedział James Li, dyrektor generalny HONOR.



Nowa strategia korporacyjna zakłada transformację marki HONOR z producenta smartfonów w globalnego lidera ekosystemu urządzeń AI. Zaprezentowany niedawno trzyetapowy plan szczegółowo opisuje kroki, jakie firma podejmie, aby kreować inteligentną przyszłość. Jednocześnie HONOR zachęca całą branżę do współtworzenia otwartego ekosystemu, który przyniesie korzyści wszystkim użytkownikom.



Wydłużone wsparcie nie tylko zwiększy żywotność smartfonów, ale także przyczyni się do ograniczenia ilości odpadów elektronicznych, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wieloletnie aktualizacje zapewniają użytkownikom większe bezpieczeństwo i dostęp do najnowszych technologii AI przez cały cykl życia urządzenia.











źródło: Info Prasowe - HONOR