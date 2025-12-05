HONOR zapowiada model smartfonu z baterią 7500 mAh

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ostatnich dziesięciu latach pojemność baterii w smartfonach systematycznie rosła. W 2015 roku standardowe urządzenia dostępne w Europie oferowały zwykle od 3000 do 3 500 mAh (m.in. HONOR 7 – 3100 mAh, Samsung Galaxy S6 Edge+ – 3000 mAh, iPhone 6S Plus – 2750 mAh). Choć zdarzały się wyjątki z większymi ogniwami, nie były one rynkową normą. Obecnie, w 2025 roku, średnia pojemność baterii w smartfonach w Europie wynosi około 6000 mAh, co oznacza wzrost o ponad 100%. W 2026 roku na rynek trafią już modele z bateriami osiągającymi nawet 7500 mAh - jednym z pierwszych będzie HONOR Magic8 Lite, którego debiut na polskim rynku zaplanowano na styczeń.







Dekada wzrostu: od wyjątków do nowego standardu

W 2015 roku smartfony z bateriami rzędu 4000 mAh były rzadkością, a dominowały modele z ogniwami 3000–3500 mAh. Rekord tamtego okresu należał do Huawei Ascend Mate 7 (4100 mAh). W kolejnych latach producenci równoważyli rosnące zapotrzebowanie na energię (większe ekrany, wyższa wydajność) z możliwościami ogniw, zwiększając ich pojemność do poziomu 4000–4500 mAh w latach 2017–2019. Przełom nastąpił w 2020 roku, kiedy 5000 mAh stało się standardem także w segmencie flagowym. W 2021 rozpoczęła się era 6000 mAh (np. Motorola Moto G9 Power), a w 2024 pojawiła się „fala 6500 mAh” w kilku markach, w tym HONOR X7d i Realme GT 7 Pro, wyznaczając nowe minimum w segmencie.



Era 6 000+ mAh

W latach 2024–2025 rynek wykonał kolejny skok, osiągając poziom 6000–6500 mAh w popularnych segmentach. Dla wielu użytkowników telefon, który bez trudu wytrzymuje intensywny dzień - a często dwa lub więcej - na jednym ładowaniu, stał się nowym punktem odniesienia. HONOR wzmocnił ten trend, oferując modele dla osób ceniących maksymalną wytrzymałość i swobodę: HONOR X7d (6500 mAh, 2024) oraz HONOR 400 Smart 5G (6500 mAh, 2025). Jednocześnie marka konsekwentnie utrzymuje smukłe konstrukcje przy rosnącej pojemności - HONOR 400 Lite (5230 mAh, 2025) i HONOR 200 Smart (5200 mAh, 2024) udowadniają, że dodatkowe setki miliamperogodzin można „ukryć” w cienkiej obudowie bez kompromisów w ergonomii i wydajności.



Składane smartfony również rosną - pojemność bez kompromisów w designie

Wzrost pojemności dotyczy także kategorii składanych urządzeń, którą od dawna kształtowały ograniczenia projektowe. HONOR Magic V3 (5150 mAh, 2024) z ogniwem krzemowo‑węglowym pokazał, że ultracienka konstrukcja może iść w parze z wydłużonym czasem pracy. Rok później HONOR Magic V5 (5820 mAh, 2025) poszedł o krok dalej, zbliżając osiągi składanych modeli do najlepszych wyników w klasycznych konstrukcjach.



7500 mAh tuż za rogiem

Dane rynkowe z 2025 roku potwierdzają, że 6000–6500 mAh stało się normą w popularnych segmentach, a 7000 mAh zadebiutowało w Europie w segmencie premium. Na początku 2026 roku HONOR planuje premierę modeli Magic8 Lite z baterią 7500 mAh oraz Magic8 Pro z ogniwem 6270 mAh, wyznaczając nowe standardy zarówno w klasie średniej, jak i w topowej ofercie marki. Pojemność baterii stanowi istotny punkt wyjścia, jednak nie jest jedynym czynnikiem decydującym o czasie pracy urządzenia. Najlepsze efekty można osiągnąć dzięki optymalnemu połączeniu sprzętu i oprogramowania - od energooszczędnych komponentów, poprzez inteligentne zarządzanie zasilaniem i adaptacyjne częstotliwości odświeżania ekranu, po algorytmy optymalizacji procesów działających w tle. Takie podejście pozwala zmaksymalizować czas działania sprzętu na jednym ładowaniu oraz zapewnić jego przewidywalną i stabilną pracę. W firmie HONOR cały system projektowany jest jako spójny ekosystem, który ma dostarczać użytkownikowi nie tylko większą pojemność baterii w mAh, lecz przede wszystkim realnie dłuższą i stabilną wydajność w codziennym użytkowaniu.



Katalizator zmiany

Analiza ostatniej dekady pokazuje, że typowa pojemność baterii na rynku niemal się podwoiła. HONOR wzmacnia ten trend w różnych segmentach, łącząc duże ogniwa z lekkością, smukłością i dopracowanym doświadczeniem użytkownika. Od HONOR Magic5 Lite (5100 mAh), przez HONOR 400 Lite (5230 mAh) i HONOR 400 Smart 5G (6500 mAh), po nadchodzący HONOR Magic8 Lite (7500 mAh) - marka konsekwentnie pokazuje, że większa pojemność baterii może iść w parze z lekkością, smukłością i inteligentnym wykorzystaniem energii.











źródło: Info Prasowe - HONOR