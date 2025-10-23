HP - Nowy sprzęt OMEN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas mistrzostw świata League of Legends 2025, HP zaprezentowało dwa nowe produkty stworzone we współpracy z Riot Games: laptop OMEN 16 League of Legends w limitowanej edycji oraz monitor gamingowy OMEN 25. Ten pierwszy jest już dostępny w Polsce. Urządzenia te oferują graczom na całym świecie – zarówno na zawodach, jak i w domowych warunkach –turniejową wydajność i świetny design. Nowa linia stanowi kolejny etap globalnej współpracy HP z Riot Games, ogłoszonej w 2024 roku. Po wrześniowej premierze komputera gamingowego OMEN 35L VALORANT (w limitowanej edycji) portfolio produktów OMEN związanych z tytułami Riot Games zostało poszerzone.







OMEN 16 League of Legends w limitowanej edycji: zaprojektowany dla fanów, stworzony do gry

Laptop gamingowy OMEN 16 League of Legends w wersji limitowanej wprowadza nowy poziom personalizacji sprzętu turniejowego. Koncentruje się na tożsamości gracza, umożliwiając fanom symbiozę z uwielbianą grą już na etapie wyglądu urządzenia. Dzięki wydajności dostosowanej do najlepszych tytułów oraz estetyce inspirowanej uniwersum League, laptop wpisuje się w świat gracza – zarówno na Ryfcie, jak i poza nim.

• Design inspirowany League of Legends – oznaczenia klawiszy QWER i DF, złote akcenty HEXTECH oraz dedykowana czcionka dla fanów gry.

• Podzespoły obejmują procesor Intel Core i7-14650HX, kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU oraz 32 GB pamięci RAM DDR5-5600.

• Zmodyfikowany układ chłodzenia z szerszą szczeliną wentylatora, dodatkową rurką cieplną i zredukowanym poziomem hałasu.

• Wyświetlacz 2K z częstotliwością odświeżania do 165 Hz.

• OMEN AI – narzędzie optymalizujące ustawienia systemu operacyjnego, sprzętu i gry jednym kliknięciem.





Monitor gamingowy OMEN 25: oficjalny wyświetlacz Riot Global Esports

OMEN 25 został wybrany jako oficjalny monitor gamingowy podczas globalnych wydarzeń esportowych League of Legends i VALORANT. Urządzenie jest wykorzystywane w ekosystemie rozgrywek turniejowych Riot wraz z konputerem OMEN 35L Stealth – oficjalnym komputerem profesjonalnych graczy.



Monitor spełnia standardy profesjonalnych rozgrywek:

• Częstotliwość odświeżania 360 Hz dla rozgrywek turniejowych.

• Czas reakcji 1 ms1 GTG dla redukcji opóźnień.

• Kompatybilność z NVIDIA G-SYNC zapobiegająca efektowi rozdarcia obrazu.

• Fabryczna kalibracja kolorów.

• Stabilny stojak i haczyk na słuchawki.





Ceny i dostępność

• Laptop gamingowy OMEN 16 League of Legends jest dostępny już teraz na HP Store w cenie 7999 PLN.

• Monitor gamingowy OMEN 25 będzie dostępny na HP.com w listopadzie.

































źródło: Info Prasowe - HP