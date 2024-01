HP - portfolio produktów konsumenckich w kierunku większej personalizacji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP zapoczątkowała na targach CES 2024 nową erę komputerów osobistych, dzięki najnowszej ofercie laptopów, monitorów i urządzeń peryferyjnych, wyposażonych w nowe, bardziej spersonalizowane rozwiązania. Najnowsze laptopy nie są już tylko zwykłymi komputerami osobistymi, ale towarzyszami, którzy przewidują potrzeby użytkownika w zakresie bardziej zoptymalizowanych doświadczeń. Doskonałym tego przykładem są HP Spectre x360 14" 2-in-1 Laptop i HP Spectre x360 16" 2-in-1 Laptop, które:

• Dostosowują się do użytkownika: poprzez kamerę 9 MP z mechanizmem adaptacyjnej korekty jasności w słabym oświetleniu; dedykowany układ AI, który zapewnia wbudowane funkcje (dalej)...







• bezpieczeństwa, w tym blokadę przy odejściu od urządzenia, wybudzenie przy zbliżaniu się i alerty prywatności ostrzegające przed spoglądaniem na ekran przez postronne osoby; automatyczną regulację jasności ekranu i wykrywanie, gdy odwraca się wzrok, aby oszczędzać energię; zmienną częstotliwość odświeżania ekranu, wpływającą na wydajność i energooszczędność i automatyczną optymalizację wydajności, która dostosowuje poziom dźwięku pracy wentylatora i temperaturę w oparciu o używane aplikacje, umiejscowienie laptopa i stan baterii.

• Korzystają z zasobów sztucznej inteligencji oraz: procesorów Intel Core Ultra i opcjonalne układów GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, które oferują jedne z najbardziej zaawansowanych technologii do wykonywania obliczeń AI, takich jak edycja zdjęć i wideo, w celu szybszego i bardziej wydajnego tworzenia treści i współpracy.

• Są stworzone do pracy zdalnej: dzięki technologiom i wieloletnim doświadczeniu Poly najnowsze laptopy Spectre wyposażone są w funkcje dostosowywania dźwięku do potrzeb użytkownika, zapewniając czysty głos i niezwykłe wrażenia audio podczas komunikacji. W urządzeniach ulepszono połączenia wideo, dzięki efektom Windows Studio, które odciążają funkcje sztucznej inteligencji, takie jak automatyczne kadrowanie, rozmycie tła i zdolność do utrzymywania kontaktu wzrokowego.

• Oferują doskonały obraz: ekran OLED 2,8Kiii, zapewnia ostrzejszy obraz i żywsze kolory, a także posiada certyfikat IMAX Enhanced do oglądania filmów. Współczynnik proporcji 16:10v umożliwia oglądanie większej ilości treści, a do tego wyświetlacz automatyczne dopasowuje częstotliwość od 48 Hz do 120 Hz, w zależności od ich rodzaju.



Połączenie z peryferiami HP, które podążają za ruchem użytkownika

HP wprowadza również nowe urządzenia peryferyjne, dostosowane do codziennych doświadczeń użytkowników, niezależnie od tego, czy mowa o miłośnikach muzyki, profesjonalistach znających się na technologii, czy po prostu osobach, które cenią sobie wygodę i wydajność, niezależnie od tego, jak korzystają ze swoich urządzeń.



Słuchawki Poly Voyager Free 20 wireless earbuds zaprojektowano z myślą o osobach będących w ciągłym ruchu. Niezależnie od tego, czy słuchamy utworów muzycznych, podcastów, czy rozmawiamy z bliskimi, dzięki aktywnej redukcji szumów Active Noise Canceling (ANC) zawsze usłyszymy to, na czym nam zależy. Słuchawki zapewniają do ośmiu godzin pracy, a przenośne etui ładujące Qi wydłuża żywotność baterii 2.5-krotnieii. Aby zwiększyć komfort i ogólne wrażenia słuchowe, aplikacja mobilna Poly Lens oferuje spersonalizowany test dopasowania z zaleceniami dotyczącymi idealnego rozmiaru końcówki dousznej.



HP 960 Ergonomic Wireless Keyboard to najbardziej wszechstronna, a jednocześnie ergonomiczna klawiatura bezprzewodowa, Zaprojektowana z podziałem na strefy, dostosowuje się do stylu pisania, a 20 programowalnych klawiszy i oddzielna klawiatura numeryczna przenoszą personalizację na wyższy poziom. Klawiatura oferuje łączność Bluetooth i połączenie za pomocą dongla USB. Zawiera 50% materiałów pochodzących z recyklingu poużytkowego, a jej opakowanie zewnętrzne pochodzi ze zrównoważonych źródeł.



Dodatkowe urządzenia peryferyjne zaprojektowane z myślą o poprawie wrażeń cyfrowych obejmują:

• HP 690 Rechargeable Wireless Mouse: Pierwsza ładowana przez Qi mysz Bluetooth z sześcioma lub więcej programowalnymi przyciskamii. Dodatkowa personalizacja jest możliwa dzięki aplikacji HP Accessory Center.

• HP 430 Programmable Wireless Keypad: Najbardziej konfigurowalna klawiatura mechaniczna Bluetooth. Kompaktowa i przenośna konstrukcja sprawia, że jest idealnym towarzyszem podróży.

• HP USB-C Travel Hub G3: Dodaje do notebooka pięć niezbędnych portów, dzięki kompaktowemu, mobilnemu koncentratorowi, w tym port USB-C, dwa porty USB-A i port HDMI. Oferuje skalowalne zasilanie i łączność plug-and-play z niemal każdym urządzeniem.

• HP 400 Backlit Wired Keyboard: Odporna na zalanie i łatwa do czyszczenia klawiaturze. Dostarczana z przewodem USB-C i adapterem USB-A dla zwiększenia możliwości łączności.



Monitory HP Series 5

HP powiększa swoją ofertę , wprowadzając pierwsze monitory HP z serii 5. Dostępne w wersjach 24", 27" i 32", oferują teraz współczynnik kontrastu 1500:1 i zwiększoną częstotliwość odświeżania - 100 Hz. Dzięki smukłej i lekkiej konstrukcji mogą bez trudu łączyć się z wieloma urządzeniami za pomocą dodatkowego portu HDMI. Ujednolicona konstrukcja wyświetlaczy z niemal niewidocznymi ramkami i zintegrowanym systemem zarządzania kablami z łatwością pozwala na podłączenie wielu monitorów.





Ceny i dostępność

• HP Spectre x360 14” 2-in-1 Laptop będzie dostępny w Polsce w lutym br., w cenie od 8999 PLN.

• HP Spectre x360 16” 2-in-1 Laptop będzie dostępny w Polsce w lutym br., w cenie od 9199 PLN.

• Poly Voyager Free 20 wireless earbuds będą dostępne w Polsce w maju br., ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

• HP 960 Ergonomic Wireless Keyboard będzie dostępna w Polsce w lipcu br., w cenie 649 PLN.

• HP 690 Rechargeable Wireless Mouse będzie dostępna w Polsce w styczniu br., w cenie 259 PLN.

• HP USB-C Travel Hub G3 będzie dostępny w Polsce w marcu br., w cenie 349 PLN.

• HP 430 Programmable Wireless Keypad będzie dostępny w Polsce w styczniu br., w cenie 199 PLN.

• HP 400 Backlit Wired Keyboard będzie dostępna w Polsce w styczniu br., w cenie 249 PLN.

• HP Series 5 Displays będą dostępne wiosną 2024 r., ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

































Źródło: Info Prasowe - HP