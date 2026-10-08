HP OmniBook 5 – Przystępna technologia klasy premium

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP prezentuje nowy HP OmniBook 5. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które korzystają głównie z jednego komputera do wielu zadań: nauki, rozrywki, pracy. W związku z tym wymagają jeszcze więcej: większego ekranu, dłuższego czasu pracy na baterii, lepszych możliwości połączeń wideo - w skrócie większej swobody oraz elastyczności, zarówno w życiu, jak i pracy. Użytkownicy liczą, że komputer ułatwi im codzienne życie. Bez względu na to czy aktualnie oglądają film, uczestniczą w zajęciach, mają spotkanie biznesowe, tworzą treści, rozmawiają z bliskimi na wideo, oczekują wysokiej jakości dostosowanej do ich stylu życia i budżetu. Z tą myślą powstał HP OmniBook 5, który łączy design i codzienną funkcjonalność w jednym przystępnym cenowo urządzeniu.







Najważniejsze cechy:

• Wydajność w pracy twórczej i korzystaniu z narzędzi sztucznej inteligencji: HP OmniBook 5 może być wyposażony w procesor Intel Core 7i ze zintegrowanym układem NPU. Dzięki niemu HP OmniBook 5 jeszcze lepiej wspiera codzienną pracę, komunikację i najnowsze funkcje wykorzystujące AI – w pracy, nauce i we własnych projektach.

• Nawet 42 godziny odtwarzania filmów z dysku na jednym ładowaniu i wygoda w podróży: OmniBook 5 ma zaledwie 11.77 mm grubości, waży 1.16 kg i oferuje zawias pozwalający odchylić ekran o 180°, dwa w pełni funkcjonalne porty USB-C. Dzięki temu można wygodnie korzystać z niego na uczelni, w kawiarni, w drodze i w domu.

• Dotykowy ekran OLED o rozdzielczości do 2.5K v, pokrywa 100% przestrzeni barw DCI-P3, dzięki czemu zdjęcia, filmy i grafiki są wyświetlane z dokładnym odwzorowaniem kolorów. Jasność do 620 nitów vi poprawia czytelność obrazu w jasno oświetlonych miejscach, a technologia HP Eye Ease ogranicza emisję światła niebieskiego. Ekran zajmuje do 90% powierzchni obudowy, co przy kompaktowych wymiarach laptopa ma również wpływ na czytelność ekranu i komfort pracy.

• Wygodne spotkania i rozmowy: Kamera FHD z podczerwienią i rozpoznawaniem twarzy Windows Hello, dwa mikrofony oraz system audio dostrojony przez Poly Studio vii z technologią DTS:X Ultra zapewniają wyraźny obraz i dźwięk podczas zajęć, wideorozmów i codziennych spotkań.

• Cztery wersje kolorystyczne: HP OmniBook 5 jest dostępny w kolorach Smoke Silver, Starlit Blue, Peony Pink i Soft Honeydew. Aluminiowa obudowa klasy premium, klawiatura w dopasowanej tonacji i starannie dopracowane detale pozwalają wybrać laptop dopasowany do indywidualnego stylu użytkownika.



Ceny i dostępność

Pierwsze modele HP OmniBook 5 14 AI w kolorze Smoke Silver, z procesorem Core 5 320 oraz w wersjach 8/256 oraz 16/256 pojawią się w Polsce już w listopadzie. Sugerowana cena sprzedaży wersji 8/256, to 3499 PLN.















źródło: Info Prasowe / HP