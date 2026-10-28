HP maluje wizję Ferrari na bolidach na Grand Prix w Austin

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP i Scuderia Ferrari prezentują efekty wspólnej pracy nad specjalnym malowaniem bolidów na Grand Prix Stanów Zjednoczonych w Austin. Dzięki technologiom druku i materiałom HP pomysł Ferrari udało się zrealizować w dwóch wersjach: na bolidach biorących udział w wyścigu oraz na samochodzie ekspozycyjnym, na którym pod wpływem światła ultrafioletowego pojawiają się niebieskie grafiki. Wspólne prace pozwoliły rozwijać technologie HP i zdobyć firmie nowe doświadczenia, które mogą znaleźć zastosowanie także w innych branżach. Pomysłodawcą malowania był Ferrari, a HP pomogło zrealizować projekt od strony technicznej. Grafiki pokazują to, czego zwykle nie widać na gotowym bolidzie: pierwsze szkice, rysunki techniczne i detale konstrukcyjne. Nawiązują do myśli, że każde Ferrari zaczyna się od kreski na papierze. Przypominają też o ludziach, których praca przekłada się na osiągi samochodu na torze.







Specjaliści HP wykorzystali technologie druku i doświadczenie w oklejaniu pojazdów, aby nanieść skomplikowane grafiki na bolid Formuły 1. Musieli zadbać o to, by wzór dokładnie pokrywał poszczególne elementy nadwozia, a oklejenie wytrzymało wysokie temperatury, intensywną obsługę bolidu i prace serwisowe podczas wyścigowego weekendu.



„Współpraca ze Scuderią Ferrari pozwala nam odkrywać nowe możliwości naszych technologii” – powiedziała Anneliese Olson, President, Imaging, Printing, and Solutions w HP Inc. „Nasi specjaliści od druku i koloru od początku pracowali wspólnie z projektantami i inżynierami Ferrari. Zaangażowaliśmy zespoły z różnych obszarów HP, aby przełożyć ambitny pomysł na rozwiązanie, które sprawdzi się podczas wyścigu. Zdobyte doświadczenie pomoże nam również odpowiadać na przyszłe potrzeby klientów.”



„Ten projekt pokazuje drogę od pomysłu do gotowego samochodu. Zanim Ferrari wyjedzie na tor, powstają szkice, a projektanci i inżynierowie wykonują ogromną pracę. Dzięki współpracy z HP mogliśmy pokazać ten proces i zwrócić uwagę na precyzję wykonania oraz rozwiązania techniczne, które wpływają na osiągi bolidu” – powiedziała Silvia Cavallaro, szefowa działu kolorystyki i wykończenia w Ferrari.



Wspólne dążenie do innowacji

Nad projektem pracowali specjaliści Ferrari w Maranello i inżynierowie HP w Barcelonie. Przygotowanie grafik wymagało kolejnych prób i poprawek. Zespoły wspólnie dobierały materiały i metody nanoszenia grafik, tak aby końcowy efekt odpowiadał koncepcji Ferrari. Na bolidach przygotowanych do wyścigu w Austin grafiki inspirowane rysunkami technicznymi wykonano w technologii HP Latex, wykorzystując doświadczenie HP w druku wielkoformatowym i oklejaniu pojazdów.



Osobne rozwiązanie przygotowano dla samochoduekspozycyjnego. Umieszczone na nim grafiki pozostają niewidoczne w zwykłym świetle, a pod wpływem promieniowania ultrafioletowego świecą na niebiesko. W ten sposób Ferrari chciało zwrócić uwagę na pracę, której zwykle nie dostrzegamy, patrząc na gotowy bolid. Aby uzyskać taki efekt, inżynierowie HP dostosowali specjalny atrament, niewidoczny w zwykłym świetle, do cyfrowej maszyny drukującej HP Indigo 200K. Opracowali też sposób nanoszenia go na mocno zakrzywione powierzchnie. Stacje robocze HP Z wykorzystano na etapie cyfrowego projektowania i prac inżynierskich. Pozwoliły dopasować rozmieszczenie grafik do kształtu nadwozia jeszcze przed rozpoczęciem ich produkcji.



Nowe możliwości poza torem wyścigowym

Rozwiązania przetestowane podczas prac nad malowaniem bolidów mogą przydać się również poza torem wyścigowym, m.in. w produkcji opakowań i druku komercyjnym. Dostosowanie specjalnego atramentu do maszyny HP Indigo 200K otwiera drogę do testowania kolejnych zastosowań, np. w rozwiązaniach służących ochronie marek na etykietach i opakowaniach giętkich. Doświadczenia z łączeniem różnych podłoży, atramentów i materiałów do oklejania pojazdów mogą z kolei pomóc przy przyszłych projektach dla klientów. Projekt pokazał również możliwości druku wielkoformatowego HP Latex. Dzięki odpowiednim materiałom i metodom oklejania skomplikowane grafiki można nanosić nawet na wymagające i wyprofilowane powierzchnie. Gotowe oklejenie wytrzymuje przy tym wysokie temperatury, duże prędkości i intensywną eksploatację podczas weekendu wyścigowego Formuły 1. Takie rozwiązania mogą sprawdzić się także w innych zastosowaniach wymagających trwałości i precyzji wykonania.









źródło: Info Prasowe - HP