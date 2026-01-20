HP napędza nowy rozdział Inteligentnej Pracy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HP przedstawia HP EliteBook X G2 Series, nową generację wysokiej klasy laptopów biznesowych stworzonych dla liderów kształtujących przyszłość pracy w erze sztucznej inteligencji, wyróżnioną nagrodą CES 2026 Innovation Award Honoree. Zaprojektowana z myślą o profesjonalistach, którzy oczekują, że nowe technologie pozwolą im osiągnąć wyższą produktywność, seria EliteBook X G2 oferuje przyszłościową wydajność sztucznej inteligencji, bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym oraz ultraprzenośną konstrukcję, dzięki czemu inteligentna praca staje się intuicyjna. Jako część szerszej oferty HP EliteBook X, stworzonej z myślą o każdym rodzaju lidera, seria G2 oferuje urządzenia dostosowane do różnych stylów pracy i potrzeb.







Współcześni liderzy odczuwają coraz większą presję. Najnowszy HP Work Relationship Index pokazuje, że 62% pracowników biurowych twierdzi, iż w ciągu ostatniego roku wzrosły wobec nich oczekiwania, ale tylko 20% uważa, że ma zdrową relację z pracą. Wraz ze wzrostem wymagań użytkownicy coraz bardziej obciążają swoje urządzenia i zwracają się ku sztucznej inteligencji, aby nadążyć za zmianami, jednocześnie oczekując większej mocy bez konieczności kompromisów, podczas gdy żywotność baterii i szybkość pozostają dla nich najważniejszymi cechami.



Seria HP EliteBook X G2 przyspiesza przejście na inteligentną pracę i jest przeznaczona dla współczesnych liderów. Komputery Copilot+ łączą w sobie przyszłościową wydajność sztucznej inteligencji, moc wystarczającą na cały dzień, łatwość serwisowania i bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym — a wszystko to w eleganckiej, lekkiej obudowie, która poprawia komfort pracy niezależnie od miejsca jej wykonywania. Jako produkt posiadający certyfikat EPEAT 2.0 Gold, seria EliteBook X G2 podkreśla jednocześnie zaangażowanie firmy HP w zrównoważony rozwój.



Po raz pierwszy firma HP umożliwia klientom wybór spośród procesorów AMD, Intel i Qualcomm w ramach tej samej platformy. Dodatkowo klienci mogą wybierać spośród kolorów Glacier Silver, Atmospheric Blue i Eclipse Gray. We wszystkich konfiguracjach dostępne będą wszystkie funkcje i wersje kolorystyczne.



Nowa seria EliteBook X G2 pozwala na:

• Bardziej wydajną pracę przy wymagających zadaniach związanych ze sztuczną inteligencją dzięki HP EliteBook X G2q, pierwszemu na świecie notebookowi biznesowemu z wydajnością do 85 TOPS NPU do przetwarzania i uruchamiania równoległych aplikacji AI, wyposażonemu w najnowszy procesor Snapdragon X2 Elite. W ofercie znajduje się również HP EliteBook X G2i, wyposażony w najnowsze procesory Intel Core Ultra Series 3 do wymagających graficznie aplikacji AI, w tym do 50 NPU TOPS i do 180 platform TOPS Aby uzyskać znacznie większą wydajność AI, HP EliteBook X G2a jest wyposażony w procesor do 55 TOPS NPU i najnowszy procesor AMD Ryzen AI.

• Adaptację i inteligentniejszą pracę dzięki funkcji HP Smart Sense, która dynamicznie dostosowuje moc, temperaturę i ustawienia systemu w czasie rzeczywistym. Elastyczne tworzenie, współpraca i prezentacje są możliwe dzięki laptopowi EliteBook X Flip G2i w trybie laptopa, tableta lub podstawki z opcjonalnym piórem w schowku.

• Zachowanie bezpieczeństwa wobec pojawiających się zagrożeń dzięki ochronie odpornej na ataki kwantowe pod, w i nad systemem operacyjnym dzięki sprzętowemu zabezpieczeniu HP Wolf Security for Business — zapewniającemu bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym nawet w trybie offline i w podróży.

• Elastyczną pracę dzięki ultracienkiej konstrukcji HP EliteBook X G2i — ważącej poniżej 1 kg. Konstrukcja i mobilność współgrają w tym urządzeniu z całodzienną żywotnością baterii i opcjami wyświetlacza 3K Tandem OLED.

• Spokój i zmniejszenie obciążenia działu IT dzięki komputerowi zaprojektowanemu od podstaw z myślą o wysokiej użyteczności i niezawodności, w tym nowej konstrukcji z górnym montażem, która skraca czas wymiany klawiatury nawet o 80 procent — umożliwiając działowi IT odnawianie, naprawianie i ponowne wdrażanie urządzeń, zapewniając jednocześnie szybki czas realizacji i płynność działania firmy.



Dostępność

• Komputer HP EliteBook X G2a Next Gen AI PC ma być dostępny na stronie HP.com wiosną.

Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

• Komputer HP EliteBook X G2i Next Gen AI PC ma być dostępny na stronie HP.com wiosną w wybranych konfiguracjach. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

• Komputer HP EliteBook X Flip G2i Next Gen AI PC ma być dostępny na stronie HP.com wiosną w wybranych konfiguracjach. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.

• Komputer HP EliteBook X G2q Next Gen AI PC ma być dostępny na stronie HP.com wiosną. Ceny zostaną podane bliżej daty premiery.



































źródło: Info Prasowe - HP