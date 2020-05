HP prezentuje rozwiązania gamingowe serii OMEN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rozpoczynając kolejny etap rozwoju marki OMEN, firma HP przedstawia komputery stacjonarne OMEN 25L i 30L, zaprojektowane z myślą o wymagających graczach. Nową ofertę idealnie uzupełnia monitor QHD OMEN 27i z odświeżaniem 165Hz, wsparciem NVIDIA G-SYNC i czasem reakcji na poziomie 1ms. Nowe komputery stacjonarne OMEN, z udoskonalonymi rozwiązaniami termoregulacji i beznarzędziową konstrukcją, oferują graczom wybór wersji 25 i 30L (pojemność mierzona w litrach). Wiele opcji obudowy, w tym model 30L z przednią ramką ze szkła hartowanego i szklanym panelem bocznym z powłoką EMI, pozwalają wyeksponować staranne poprowadzenie kabli i spójność kolorów.







Nowe komputery stacjonarne OMEN to:

• Świetna wydajność: dzięki niesamowitej grafice z układem NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti lub grafiką AMD Radeon RX 5700 XT; optymalnej mocy obliczeniowej potrzebnej w czasie gry, którą zapewnia nowy procesor Intel Core i9-10900K 10-generacji z maks. 5.3 GHz, 10 rdzeniom i 20 wątkami lub najnowszym procesorom AMD Ryzen 9 3900, z 12 rdzeniami i 24 wątkami.

• Komponenty najwyższej jakości: Po raz pierwszy w urządzeniach OMEN dostępny jest konfigurowalny system chłodzenia procesora od Cooler Master: 92mm (chłodzenie powietrzem) i 120mm (chłodzenie cieczą) i zasilacz Cooler Master 80 PLUS Platinum PSU o mocy 750W; z nawet 64 GB pamięci XMP HyperX FURY DDR4-3200 MHz z RGB. Błyskawiczny dostępem do ważnych plików dzięki maksymalnie dwóm dyskom SSD WD_Black PCIe M.2 o pojemności 2 TB.

• Odświeżone OMEN Command Center: Komputery można dostosować do indywidualnych potrzeb, za pomocą sterowania oświetleniem w sześciu strefach, obejmujących logo z przodu, wentylator przedni, wnętrze PC, chłodzenie procesora, pamięci i karty graficznej, a także dzięki pięciu unikalnym trybom tego oświetlenia. Intelligent Overclocking, oferuje najlepszą możliwą wydajność, wykorzystując opatentowany algorytm do zidentyfikowania najwyższego optymalnego ustawienia dla procesora i dostosowanie do potrzeb użytkownika. Wentylator może pracować w trybie cichym, normalnym i turbo. Zawiera najnowsze funkcje OMEN Command Center obejmujące: Remote Play, My Games, Profiles, Coaching, and Rewards.





Monitor OMEN 27i został wyposażony w panel Nano IPS, który oferuje gamę kolorów DCI-P3 98%, aby zapewnić głębsze i bardziej dokładne kolory, z o 25% szerszą gamą kolorów niż sRGB i mniejszą degradacją kolorów pod różnymi kątami widzenia. Stworzony z myślą o zwycięzcach dzięki następującym funkcjom:

• Szczegółowość: rozdzielczość Quad HD (2560 x 1440) i jasność 350 nitów monitor ożywi świat każdej gry.

• Wyraźne efekty: płynna rozgrywka dzięki kompatybilności z NVIDIA G-SYNC 2, która sprawia, że zacinanie się ekranu, opóźnienie i zamazany obraz odchodzą w niepamięć. Ponadto, dla wielu graczy najważniejsze są czas reakcji i odświeżanie, a nowy OMEN 27i oferuje odpowiednio 1ms i 165Hz.

• Kompaktowa konstrukcja: dostępny w kolorze głębokiej czerni monitor o przekątnej 27 cali, z regulowaną podstawką złożoną z dwóch wąskich kolumn i czterema łatwo dostępnymi odchylanymi portami. Dodatkowo, za pomocą OMEN Command Center można sterować podświetleniem tylnego, diamentowego panelu oraz z opatentowaną funkcją asystenta celowania, która tworzy siatkę o niestandardowym kształcie i kolorze.



Odświeżony interfejs OMEN Command Center pokazuje teraz stronę domową z informacjami o najnowszych wydarzeniach, produktach i eventach z OMEN Squad, a wszystko to w ramach jednej aplikacji. Dodatki obejmują:

• My Games: sprawia, że granie w gry ze Steam, Epic Games Store, Origin, Uplay lub instalowane ich bezpośrednio na PC jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki jednej prostej lokalizacji, pozwalającej uruchomić je wszystkie.

• My Gear: kompleksowe narzędzie do zarządzania urządzeniami do gier OMEN, do usprawnienia przesyły danych, sterowania oświetleniem i wentylatorami, a nawet tworzenia własnych profili.

• My Services: zwiększa satysfakcję z grania dzięki funkcjom Coaching i ulepszonym nagrodom w ramach Rewards. Remote Play, wcześniej znana jako Game Stream, umożliwia korzystanie z komputera OMEN jako osobistej chmury do grania z innego komputera, a także jest dostępna za pośrednictwem Google Play i Apple App Store.



Więcej informacji o ekosystemie OMEN, obejmującym komputery do gier, monitory i akcesoria, znajduje się na nowej, dedykowanej stronie omen.com (póki co niedostępna w języku polskim).





• Komputer stacjonarny OMEN 25L ma być dostępny w Polsce w maju w cenie od 4199 PLN.

• Komputer stacjonarny OMEN 30L ma być dostępny w Polsce w maju w cenie od 4399 PLN.

• Monitor OMEN 27i ma być dostępny w Polsce w maju w cenie około 2499 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / HP