HP przedstawia kompleksowe rozwiązania do wideokonferencji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W ciągu ostatniego roku HP | Poly wprowadziło całkowicie nową linię rozwiązań do wideokonferencji z serii Poly Studio. Zostały one zaprojektowane z myślą o zapewnieniu bardziej interaktywnych spotkań online, które wykorzystując inteligentne rozwiązania technologiczne, usprawniają komunikację i współpracę w każdej przestrzeni. Poly Studio V12 USB Video Bar to kompaktowe, a zarazem wydajne rozwiązanie z przeznaczeniem do małych sal konferencyjnych, które oferuje wysokiej klasy możliwości audio i wideo. Urządzenie wykorzystuje technologie NoiseBlockAI i Acoustic Fence oraz kamerę o rozdzielczości 20 megapikseli. Poly Studio V12 skutecznie eliminuje niepożądane szumy tła, zapewniając czysty dźwięk.







System współpracuje z wiodącymi platformami, takimi jak Microsoft Teams, Zoom i Google Meet. Dzięki prostej konfiguracji przez połączenie USB oraz różne opcje zasilania, doskonale sprawdzi się w każdym pomieszczeniu wykorzystującym model BYOD lub w salach wyposażonych w komputery stacjonarne. Co więcej, Poly Studio V12 została zaprojektowana z myślą o środowisku - 50% jej obudowy wykonano z plastiku pochodzącego z recyklingu.



Rozwiązania nowej generacji

HP wprowadza nową generację rozwiązań wideokonferencyjnych dostosowanych do pomieszczeń różnej wielkości i indywidualnych wymagań użytkowników. Rozwiązania te oferują wiele korzyści:

• Wydajniejsza platforma Poly VideoOS. W tym roku planowana jest aktualizacja do systemu Android 13.

• Nowa kamera Poly Studio E360, kompatybilna z wybranymi rozwiązaniami Poly, zapewnia lepszy widok wszystkich uczestników spotkania, co przekłada się na ich większe zaangażowanie.

• Wsparcie dla Poly StudioNet. Rozwiązanie umożliwia prostszą instalację urządzeń audio i wideo w dużych oraz modułowych salach konferencyjnych przy użyciu standardowych kabli sieciowych.



Wśród nowości od HP | Poly znajdują się kompleksowe wideobary z serii Studio X, wysokiej klasy wideobary USB z serii Studio V, modułowe rozwiązania wideokonferencyjne z serii Studio G oraz kamera Poly Studio E360. Wszystkimi tymi urządzeniami można zarządzać za pomocą platformy Poly Lens.



Zaawansowana analityka dla działów IT

Coraz bardziej zaawansowane systemy wideokonferencyjne to dla działów IT wyzwanie w zakresie zbierania i analizy danych. Dlatego HP wprowadza Poly Lens Pro for Rooms - narzędzie, które pomaga zespołom IT w lepszym zarządzaniu salami konferencyjnymi. System oferuje zdalny dostęp, monitorowanie stanu sal, rozwiązywanie problemów i automatyczne powiadomienia. Działa z Microsoft O365, Zoom Device Manager i Power BI, co ułatwia centralne zarządzanie. Dzięki API można też dostosować interfejs do własnych potrzeb, niezależnie od wielkości firmy.



HP | Poly Lens jest dostępny w trzech wariantach:

• Poly Lens Core: Darmowe narzędzie dla działów IT do podstawowego zarządzania urządzeniami HP i Poly.

• Poly Lens Pro for Rooms: Zaawansowany system do zarządzania salami wideokonferencyjnymi. Oferuje zdalny dostęp, monitoring i integracje z popularnymi platformami do współpracy. Pozwala analizować i optymalizować wykorzystanie sal. Dostępna jako bezpłatna wersja próbna (ograniczony limit czasu korzystania).

• Poly Lens+ Enterprise: Najbardziej rozbudowana wersja, która obejmuje wszystkie funkcje Poly Lens Pro for Rooms oraz dodatkowe usługi i wsparcie techniczne.



Kompleksowe rozwiązania do współpracy

HP | Poly dostarcza rozwiązania wpisujące się w każdą przestrzeń biurową i styl pracy użytkowników, zapewniając skuteczną komunikację zarówno w biurze, jak i poza nim. Nowe słuchawki z technologią AI do redukcji szumów, wygodną konstrukcją i długim czasem pracy, świetnie sprawdzą się w elastycznym modelu pracy.



Cena i dostępność

• Poly Studio V12 Video Bar pojawi się w sprzedaży w marcu 2025 r. na HP.com w cenie 899 USD.

• Poly Lens Core, jest już dostępny za darmo dla kompatybilnych urządzeń HP i Poly.

• Poly Lens Pro for Rooms, jest obecnie dostępny dla wszystkich klientów bezpłatnie w wersji próbnej ograniczonej czasowo. Po zakończeniu okresu próbnego klienci będą mogli w prosty sposób przejść na pełno płatną wersję.

• Poly+ Enterprise, jest już dostępny. Cena jest uzależniona od indywidualnych potrzeb wdrożeniowych.

• Poly VideoOS w systemach Poly Studio otrzyma aktualizację do Android 13 w drugiej połowie 2025 roku.

• Seria Poly Voyager Legend 50, jest już dostępna od 121.95 USD.



































źródło: Info Prasowe - HP