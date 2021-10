HP przedstawia nową serię drukarek atramentowych HP Smart Tank 700

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP już w listopadzie br. wprowadzi na polski rynek innowacyjną serię drukarek HP Smart Tank 700, która oferuje wszechstronny i wydajny wydruk do domowego użytku, jak i dla małych firm. Wszystkie produkty HP opracowywane są z myślą o zrównoważonym rozwoju, a HP Smart Tank serii 700 jest pierwszą drukarką HP ze zbiornikiem na atrament wykonanym w ponad 25% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu. Pojemniki z atramentem HP kompatybilne z drukarkami można poddać recyklingowi za pośrednictwem programu HP Planet Partners, wspierając wizję firmy, dotyczącą procesu recyklingu w obiegu zamkniętym i zmniejszając ilość wykorzystywanego pierwotnego plastiku.







Najważniejsze cechy HP Smart Tank 700

• INTELIGENTNA DRUKARKA

- Łatwe zarządzanie zadaniami dzięki panelowi dotykowemu, który wyświetla się tylko wtedy, gdy jest potrzebny, oraz inteligentnemu oświetleniu, które zapewnia intuicyjną obsługę.

- Niezawodna, samoregenerująca się dwuzakresowa sieć Wi-Fi.1

- Prosta konfiguracja mobilna

- Pełne wsparcie rozwiązania HP Wolf Essential Security.

• INTELIGENTNA WYDAJNOŚĆ

- Oszczędność czasu i papieru podczas drukowania codziennych dokumentów, dzięki funkcji automatycznego druku dwustronnego.

- Wysoka jakość druku do 50 000 stron.

- Szybka i łatwa konfiguracja za pomocą aplikacji HP Smart App

• INTELIGENTNE POJEMNIKI NA TUSZ

- Zintegrowany wyświetlacz i kontrolki zbiornika ułatwiają sprawdzanie poziomu atramentu w sytuacjach, gdy jest on na wyczerpaniu. Dzięki czemu prawdopodobieństwo jego wyczerpania jest mniejsze.

- Bezwyciekowy system uzupełniania

- Nawet 3 lata pracy przy użyciu atramentu – idealne rozwiązanie w przypadku codziennego, taniego i wysokonakładowego drukowania.

- Do 18000 stron w czerni lub 8000 stron w kolorze w zestawie.



Ceny i dostępność

Cena sugerowana HP Smart Tank 720 series – 1299 PLN

Cena sugerowana HP Smart Tank 670 series – 1249 PLN





























Źródło: Info Prasowe / HP