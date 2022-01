HP wprowadza nową drukarkę ENVY Inspire

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma HP zaprezentowała urządzenie HP ENVY Inspire z HP+. Prawie 86 % rodzin używa drukarki do zarządzania codziennym życiem – nowe urządzenie HP zaprojektowano tak, aby sprostać ich zmieniającym się potrzebom, gdy pracują lub uczą się. Poza pracą i nauką, ENVY Inspire może również pomóc rodzinom zachować najbardziej cenne chwile. Wszystko to dzięki nowym funkcjom drukowania zdjęć HP, takim jak: niestandardowy druk dwustronny, automatyczne dodawanie daty i lokalizacji oraz wierne odwzorowanie kolorów, w proporcjach obrazu takich jak panorama i formatach przyjaznych dla mediów społecznościowych.







Użytkownicy mogą również wybierać z szerokiej gamy szablonów dostępnych w aplikacji HP Smart App, aby tworzyć kartki okolicznościowe, pamiątki i wiele więcej. Idealny dla 72% rodzin, które planują wydać więcej na podróże w 2022 roku niż w ciągu ostatnich pięciu lat, aby nadrobić stracony czas.



Kluczowe cechy HP ENVY Inspire:

• Wyposażona w HP+, aby zapewnić inteligentny i wygodny system drukowania

- INTELIGENTNA DRUKARKA – Drukowanie z dowolnego miejsca: Każdy może bezpiecznie uzyskać dostęp do drukarki, wysyłać i przechowywać pliki, a także drukować z domu lub praktycznie z każdego miejsca za pomocą dowolnego preferowanego urządzenia, dzięki aplikacji HP Smart App.

- INTELIGENTNA SUBSKRYPCJA DRUKU – Nigdy nie zabraknie tuszu lub atramentu: Rodziny mogą zaoszczędzić nawet do 70 % na atramencie. Osoby, które wybiorą opcję HP+, otrzymają 6 miesięcy usługi Instant Ink oraz 1 dodatkowy rok gwarancji HP, przy korzystaniu z oryginalnych atramentów HP.

- APLIKACJA HP SMART – Dodatkowe funkcje: HP+ pozwala w pełni wykorzystać możliwości aplikacji HP Smart App. Od pracy w domu do odrabiania lekcji, aplikacja HP Smart pomaga skanować książki, rachunki oraz przechowywać edytowalne, łatwe do przeszukiwania pliki.

- INTELIGENTNE USŁUGI CHRONIĄCE PLANETĘ – Drukowanie z myślą o celu: Za każdą stronę wydrukowaną za pomocą HP+, HP chroni lub sadzi nowe lasy.



• Nowe funkcje przyjazne dla życia hybrydowego

- Wyposażona w „tryb cichy" dla tych, którzy pracują, uczą się i tworzą w domu.

- Pierwsza drukarka HP z certyfikatem Works With Chromebook, pomagająca rodzinom w drukowaniu rzeczy potrzebnych do szkoły, pracy i zabawy.

- Zawiera nowy sterownik Smart Driver, automatycznie przekierowujący zadania drukowania niezależnie od połączenia z siecią WiFi lub VPN.



• Nowoczesne wzornictwo pasujące do domu każdej rodziny

- Przemyślana i zrównoważona konstrukcja, w neutralnych kolorach, pasująca do różnorodnych pomieszczeń, wykonana w ponad 45% z plastiku pochodzącego z recyklingu.



Ceny i dostępność:

• Drukarka HP ENVY Inspire 7220e będzie dostępna od lutego br. w cenie od 649 PLN.

• Drukarka HP ENVY Inspire 7920e będzie dostępna od lutego br. w cenie od 749 PLN.

























Źródło: Info Prasowe / HP