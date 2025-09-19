HUAWEI FreeBuds 7i debiutują w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowa generacja cenionych bezprzewodowych słuchawek dokanałowych HUAWEI FreeBuds 7i, jest już w Polsce. Najnowszy model łączy zaawansowane technologie z komfortem użytkowania i bardzo dobrą jakością dźwięku ze wsparciem dla bezstratnego kodowania. Konstrukcja oparta na adaptacyjnej redukcji szumów wspieranej sztuczną inteligencją pozwala skutecznie oddzielić się od zgiełku otoczenia, zapewniając pełne skupienie na muzyce, rozmowach czy audiobookach. Trzy mikrofony kierunkowe w połączeniu z precyzyjnie dobranymi wkładkami dousznymi neutralizują odgłosy otoczenia w czasie krótszym niż pół sekundy. Nowy system zapewnia do 50% mniejsze opóźnienia w redukcji szumów względem poprzedniej generacji, przy średnim poziomie tłumienia 28 dB.







Dostępnych jest kilka trybów ograniczania hałasu, w tym dynamiczny, świadomości otoczenia, redukcja szumów podczas połączeń oraz tryb głosowy ze wsparciem mikrofonu przewodnictwa kostnego, poprawiającym jakość rozmów. Dzięki temu użytkownik może dostosować poziom redukcji szumów do swoich aktualnych potrzeb.



Bardzo dobra jakość dźwięku

HUAWEI FreeBuds 7i zapewniają również wysoką jakość dźwięku. Za naturalne wokale i głębię odtwarzanych utworów odpowiada 11‑milimetrowy, dynamiczny przetwornik z czterema magnesami, gwarantujący szczegółowe odwzorowanie muzyki. Dzięki technologii dźwięku przestrzennego oraz wsparciu dla formatów dźwięku o wysokiej rozdzielczości Hi-Res Audio, użytkownik może poczuć się jak na koncercie swojego ulubionego zespołu. Dodatkowo, wsparcie aplikacji AI Life (Android) i Audio Connect (iOS) pozwala personalizować ustawienia i zarządzać wszystkimi funkcjami, w tym dostosowywać brzmienie do swoich preferencji dzięki 10 trybom korektora dźwięku.



Komfort, dopasowanie i wydajna bateria

Słuchawki HUAWEI FreeBuds 7i, zamknięte w kompaktowym etui, dostępnym w kolorze różowym, białym i czarnym, oferują pełną swobodę podczas korzystania. Cztery rozmiary silikonowych gumek pozwalają na indywidualne dopasowanie do ucha, dzięki czemu słuchawki nie wypadają. Intuicyjne sterowanie dotykowe pozwala na wygodną obsługę bez wyciągania telefonu z kieszeni, a funkcje rozpoznawania ruchów głowy dodatkowo umożliwiają odbieranie lub odrzucanie połączeń bez użycia rąk.

Komfort użytkowania wspiera także wydajna bateria, która pozwala na słuchanie muzyki nawet przez 35 godzin. Funkcja szybkiego ładowania sprawia, że już 10 minut podłączenia do zasilania wystarczy, aby uzyskać dodatkowe 4 godziny odtwarzania. Dzięki temu HUAWEI FreeBuds 7i sprawdzają się zarówno podczas codziennych czynności, jak i w podróży.



Łatwe parowanie z urządzeniami

Słuchawki obsługują systemy Android, iOS oraz EMUI, a także współpracują z laptopami i tabletami. Pierwsze sparowanie wymaga jedynie kilku sekund, a kolejne połączenia odbywają się automatycznie po otwarciu etui.



HUAWEI FreeBuds 7i w ofercie premierowej

Słuchawki HUAWEI FreeBuds 7i trafią do sprzedaży w rekomendowanej cenie 499 PLN. Od 19 września do 26 października 2025 r. dostępne będą w ofercie premierowej, w ramach której rekomendowana cena wynosi 399 PLN. Urządzenia dostępne będą u Partnerów Biznesowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Komputronik i Neonet oraz u operatorów sieci Plus i T-Mobile. Urządzenie można kupić również w strefie marki na Allegro.



Kupujący w sklepie internetowym huawei.pl oraz u operatorów sieci Plus i T-Mobile otrzymają dodatkowe, roczne wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki – w trakcie trwania usługi kupujący może jednorazowo skorzystać ze zniżki 50% na zakup nowej pojedynczej słuchawki HUAWEI FreeBuds 7i.



Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.



































źródło: Info Prasowe - HUAWEI