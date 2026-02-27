HUAWEI FreeBuds Pro 5, już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HUAWEI FreeBuds Pro 5 to flagowe suchawki marki, które właśnie trafiły na polski rynek. Wysoka jakość brzmienia z zaawansowaną, podwójną redukcją szumów ze wsparciem AI sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dwuprzetwornikowy system akustyczny zapewnia pełną gamę dźwięków – od głębokiego, wibrującego basu przy częstotliwości 10 Hz po klarowne wysokie tony do 48 kHz. Dodatkowo, obsługa kodeków L2HC 4.0 i LDAC zapewnia bezstratną transmisję dźwięku, a certyfikaty HWA Lossless i Hi-Res Wireless Audio gwarantują pełnię detali ukrytych w każdej melodii. Przy odporności na kurz i wodę IP57 oraz czasie pracy do 38 godzin z etui ładującym, HUAWEI FreeBuds Pro 5 zapewniają niezwykłe wrażenia akustyczne w każdej sytuacji – podczas treningu, pracy czy w podróży.







Dźwięk klasy Hi-Res z dwuprzetwornikowym systemem akustycznym

Sercem HUAWEI FreeBuds Pro 5 jest innowacyjny, dwuprzetwornikowy system akustyczny, w którym podwójne przetworniki dźwięku (DSP) i podwójny konwerter cyfrowo-analogowy (DAC) współpracują z niezależnymi przetwornikami wysokotonowymi i niskotonowymi. Ultraliniowy przetwornik z podwójnym magnesem odpowiada za potężny, wibrujący bas już przy 10 Hz, natomiast ultracienka membrana planarna dba o precyzyjne odwzorowanie wysokich tonów nawet do 48 kHz. Tak zaprojektowany układ gwarantuje wielowarstwowy, bogaty w detale dźwięk, który pozostaje czysty i szczegółowy w każdym gatunku muzycznym. HUAWEI FreeBuds Pro 5 wspierają bezstratną transmisję audio z prędkością do 2.3 Mb/s dzięki obsłudze kodeków L2HC 4.0 oraz LDAC. Certyfikaty HWA Lossless oraz Hi-Res Wireless Audio potwierdzają realistyczne, wierne brzmienie niezależnie od urządzenia, z którym słuchawki zostaną połączone. Użytkownik może dodatkowo dopasować charakter brzmienia w aplikacji Audio Connect – od równowagi pomiędzy tonami, przez tryb z wyeksponowanym wokalem, po wrażenia przypominające odsłuch w sali koncertowej czy wzmocniony, wibrujący bas. Dźwięk przestrzenny z funkcją śledzenia ruchów głowy sprawia, że scena muzyczna dynamicznie podąża za użytkownikiem, potęgując wrażenie zanurzenia w ulubionych utworach.



Inteligentna redukcja szumów i pełna kontrola nad otoczeniem

HUAWEI FreeBuds Pro 5 wyposażono w podwójny system inteligentnej redukcji szumów, który pozwala skupić się wyłącznie na muzyce lub rozmowie. Podwójny przetwornik ANC współpracuje z wielowątkowym modelem AI, który w czasie rzeczywistym analizuje i adaptuje się do zmieniających się dźwięków otoczenia. Słuchawki przetwarzają do 400 000 próbek szumu na sekundę, a opóźnienia w przetwarzaniu na poziomie 8 µs są praktycznie niesłyszalne dla ludzkiego ucha. To przekłada się na ponad dwukrotnie większą skuteczność redukcji szumów względem poprzedniej generacji. Użytkownik ma do dyspozycji adaptacyjną głośność, która automatycznie dostosowuje poziom odtwarzania do otoczenia, oraz zestaw trybów pracy ANC dopasowanych do różnych scenariuszy. Tryb pełnej redukcji ze wsparciem AI pozwala niemal całkowicie odciąć się od zewnętrznych hałasów – idealnie sprawdzi się w metrze, komunikacji miejskiej czy na siłowni. Tryb świadomości otoczenia przepuszcza natomiast ważne dźwięki, takie jak ruch uliczny czy sygnały ostrzegawcze, zwiększając bezpieczeństwo np. podczas jazdy na rowerze. Z kolei tryb świadomości podczas rozmowy uruchamia się automatycznie, gdy znajdująca się blisko użytkownika osoba zaczyna mówić. Wbudowany system mikrofonów zapewnia wyraźną, naturalną barwę głosu nawet przy hałasie do 100 dB i wietrze do 10 m/s.



Wzornictwo premium i komfort codziennego użytkowania

HUAWEI FreeBuds Pro 5 wyróżniają się dopracowanym wzornictwem, łączącym funkcjonalność z estetyką klasy premium. Lśniąca, metaliczna, lekko zaokrąglona krawędź z diamentowym szlifem podkreśla elegancki charakter konstrukcji, a logo HUAWEI SOUND na każdej słuchawce sygnalizuje wysoką jakość brzmienia zamkniętą wewnątrz. W porównaniu do poprzedniej generacji same słuchawki są o 10% mniejsze i o 6% lżejsze, co przekłada się na jeszcze większy komfort noszenia, także podczas wielu godzin użytkowania.

Zmianie uległo również etui ładujące, które zyskało bardziej kompaktową formę oraz subtelnie ukryte zawiasy. Nowa warstwa ochronna z folii ekscymerowej o unikalnej mikrostrukturze zwiększa odporność obudowy na zarysowania i ogranicza widoczność np. odcisków palców. HUAWEI FreeBuds Pro 5 dostępne są w czterech kolorach – piaskowym, białym, czarnym oraz niebieskim – co pozwala dobrać wersję do indywidualnego stylu. Wysoka odporność na kurz i wodę potwierdzona klasą IP57 sprawia, że słuchawki można bez obaw zabrać na intensywny trening czy spacer w deszczu.



Długa praca na baterii, szeroka kompatybilność i aplikacja Audio Connect

HUAWEI FreeBuds Pro 5 zostały zaprojektowane z myślą o całodziennym użytkowaniu. Bateria pozwala na odtwarzanie muzyki do 9 godzin na jednym ładowaniu (bez włączonego ANC), a wraz z etui ładującym czas pracy sięga nawet 38 godzin. Słuchawki można łatwo sparować ze smartfonami z systemem Android, iOS lub EMUI, a także z niemal każdym urządzeniem wyposażonym w Bluetooth, w tym laptopem, tabletem czy konsolą. Instalacja aplikacji HUAWEI Audio Connect pozwala w pełni wykorzystać potencjał słuchawek: użytkownik zyskuje dostęp do szerokiej gamy ustawień personalizacji, może monitorować poziom naładowania baterii oraz dostosować funkcje dotykowe do własnych preferencji, tak aby dopasować działanie HUAWEI FreeBuds Pro 5 do indywidualnych potrzeb.



Oferta premierowa

Rekomendowana cena HUAWEI FreeBuds Pro 5 wynosi 849 PLN. Z okazji premiery, w okresie od 26 lutego do 29 marca 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 150 PLN. Słuchawki dostępne są u Partnerów Biznesowych firmy: w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, operatora sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro.



Kupujący w sklepie internetowym huawei.pl otrzymają dodatkowe, roczne wsparcie na wypadek zgubienia słuchawki – w trakcie trwania usługi (12 miesięcy) kupujący może jednorazowo skorzystać ze zniżki 50% na zakup nowej pojedynczej słuchawki HUAWEI FreeBuds Pro 5. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe - HUAWEI