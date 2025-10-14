HUAWEI Pura 80 niedługo w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Już 24 października 2025 r. na polskim rynku zadebiutuje długo wyczekiwana seria HUAWEI Pura 80, w dwóch wersjach – HUAWEI Pura 80 Ultra z podwójnym, mechanicznie przełączanym teleobiektywem oraz HUAWEI Pura 80 Pro, z ultrajasną, 1-calową matrycą. Oba modele zostały stworzone z myślą o foto- i wideografii, pozwalających uchwycić wyjątkowe chwile w każdym detalu. Z okazji zbliżającej się premiery, na stronie huawei.pl można odebrać kupon rabatowy, obniżający cenę wybranego modelu aż o 500 PLN. Aby otrzymać kupon rabatowy, wystarczy do 23 października 2025 r. zapisać się na listę mailingową na stronie consumer.huawei.com/pl/offer/smartfony.







Kod rabatowy zostanie przesłany w dniu premiery, z możliwością wykorzystania do 23 listopada 2025 r. Należy zastosować go w koszyku przed przejściem do płatności. Szczegółowe informacje, wraz z opisem nowych produktów, dostępne są na huawei.pl.









źródło: Info Prasowe - HUAWEI