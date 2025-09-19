HUAWEI WATCH GT 6, już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei wprowadza na polski rynek nową odsłonę popularnych smartwatchy HUAWEI WATCH GT. W szóstej generacji kupujący mają do wyboru modele podstawowe, czyli HUAWEI WATCH GT 6 oraz premium, czyli HUAWEI WATCH GT 6 Pro. Wszystkie łączą w sobie ponadczasową elegancję z rozbudowanymi funkcjami do pomiaru aktywności i samopoczucia. Największą zmianą, w porównaniu do poprzedniej serii, jest jeszcze lepszy czas pracy na jednym ładowaniu – w wersjach 46 mm wystarcza ona nawet na 21 dni pracy, a w mniejszych (41 mm) do 14 dni. W nowej generacji postawiono także na profesjonalny tryb kolarski, zwiększono jasność ekranu i dokładność pozycjonowania, a także rozszerzono możliwości pomiaru samopoczucia – od analizy fali tętna po monitorowanie 12 różnych nastrojów. Zegarki można połączyć z dowolnym smartfonem, niezależnie czy jest to Android, czy iOS. A jakby tego było mało obsługują także płatności zbliżeniowe.







Pro w swojej kategorii

Wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 6 Pro mają koperty 46 mm i stworzone są z materiałów premium – tytanu, ceramiki i szafirowego szkła, które zapewniają lepszą trwałość. Wodoodporność 5 ATM i poziom szczelności IP69 pozwalają nurkować z nimi na głębokość do 40 metrów. Ostre, geometryczne cięcia dodają urządzeniom charakteru. Każdy z nich waży jedynie 54.7 g (bez paska) i mierzy zaledwie 11.25 mm w najcieńszym miejscu. Do wyboru są 3 wersje kolorystyczne:

• Active – sportowa elegancja w czerni, z wytrzymałym, niealergizującym paskiem z fluoroelastomeru, idealna na trening i codzienne wyzwania;

• Safari – idealny do casualowych stylizacji, jak i na trening, dzięki tkanemu paskowi w kolorze brązowym;

• Elite – klasyczna moc w srebrnej odsłonie, z tytanową bransoletą i subtelnymi zdobieniami na bezelu – doskonała do garnituru czy smart casualu.



HUAWEI WATCH GT 6 – ponadczasowo i na sportowo

Modele bez dopisku Pro stworzono w oparciu o obudowę wykonaną ze stali szlachetnej. Koperty mają dwa rozmiary: większe 46 mm i 41 mm na drobniejsze nadgarstki. HUAWEI WATCH GT 6 z kopertą w rozmiarze 46 mm ma 10.95 mm grubości (w najcieńszym miejscu), waży ok. 51.3 g (bez paska) i został stworzony z myślą o osobach preferujących większe czasomierze o wyglądzie nawiązującym do zegarków klasy premium. Dostępny jest w 3 wersjach:

• HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Zielony: z kopertą w kolorze srebrnym (z zielonymi wstawkami), z kompozytowym paskiem w kolorze zielonym,

• HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Brązowy: z kopertą w kolorze srebrnym, z paskiem z wegańskiej skóry w kolorze brązowym,

• HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Active: z kopertą w kolorze grafitowym i czarnym bezelem, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.



Natomiast w HUAWEI WATCH GT 6 z kopertą w rozmiarze 41 mm kluczowa jest elegancja i subtelność. Urządzenie waży zaledwie ok. 37.5 g (bez paska) i mierzy w najcieńszym miejscu jedynie 9.9 mm. Do wyboru jest 5 wariantów:

• HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant: z kopertą w kolorze złotym, ze stalową bransoletą typu milanese w kolorze złotym,

• HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Classic: z kopertą w kolorze złotym, z paskiem ze skóry wegańskiej w kolorze białym,

• HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Brązowy: z kopertą w kolorze srebrnym, z paskiem ze skóry wegańskiej w kolorze beżowym z brązowymi elementami,

• HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Fioletowy: z kopertą w kolorze srebrnym, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze fioletowym,

• HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Active: z kopertą w kolorze srebrnym, z fluoroelastomerowym paskiem w kolorze czarnym.



Nawet 3 tygodnie bez ładowania

Przy lekkim użytkowaniu, zarówno HUAWEI WATCH GT 6 jak i HUAWEI WATCH GT 6 Pro w wersjach 46 mm pozwalają na korzystanie nawet przez 21 dni, zaś w wersjach 41 mm – do 14 dni na jednym ładowaniu. Przez cały ten czas do dyspozycji pozostają niezbędne funkcje, takie jak: powiadomienia, całodobowe monitorowanie zdrowia, tryby sportowe czy też odtwarzanie muzyki. W razie potrzeby zegarek można bezprzewodowo naładować do pełna w ok. 95 minut w przypadku modeli z większą kopertą i ok. 85 minut przy mniejszych wariantach.



Wyraźny ekran i wysoka odporność

Zarówno w serii HUAWEI WATCH GT 6 Pro, jak i HUAWEI WATCH GT 6 zastosowano duże wyświetlacze AMOLED, oferujące rozdzielczość 466x466 pikseli i bardzo wysoką jasność do 3000 nitów, co zapewnia świetną czytelność w każdych warunkach. Przekątna ekranu w mniejszych modelach z kopertami 41 mm to 1.32 cala, a przy modelach w rozmiarze 46 mm jest to 1.47 cala. Obie wersje spełniają wymagania szczelności na poziomie IP69, co oznacza, że niestraszne są im woda i pył. Z kolei klasa wodoodporności 5 ATM w modelach Pro, umożliwia nurkowanie z nimi do głębokości 40 metrów. Każda z bransolet i wersji paska jest ponadto delikatna dla skóry i łatwa do czyszczenia.



Idealne na rower, bieganie czy spacer

System TruSense zbiera i analizuje wszystkie dane związane z aktywnością fizyczną. Dzięki temu zegarki z serii WATCH GT 6 motywują i wspierają każdą osobę, która postanowiła się regularnie ruszać – niezależnie od stopnia zaawansowania. Do wyboru jest ponad 100 trybów sportowych, w tym wiele zaawansowanych. Wśród nich znajduje się m.in. tryb rowerowy – wystarczy go włączyć, a kluczowe wskaźniki, takie jak tętno, nachylenie, prędkość i odległość, będą wyświetlać się na nadgarstku. Smartwatch oszacuje też maksymalną i średnią moc kolarską użytkownika. A po sparowaniu go z miernikiem mocy, czujnikiem kadencji czy opaską do pomiaru tętna – zyskuje się jeszcze dokładniejszy wgląd w efektywność treningu i możliwość lepszego dopasowania obciążeń. Można go także zabrać na spacer, przebieżkę lub narty. Dane dotyczące aktualnej formy biegowej pomogą właściwie dostosować tempo, żeby uniknąć przeciążenia i kontuzji. A nowa architektura anteny GPS i ulepszony 2–zakresowy, 6–systemowy GNSS zwiększają precyzję odwzorowania trasy, pomiaru odległości i tempa w porównaniu do poprzedniej generacji. Co to oznacza? Realne dane, którym można ufać – na szosie, w lesie i w górach.



Monitoring samopoczucia i kondycji

Ten zegarek dostarczy precyzyjnych danych i analiz, które pomogą poprawić wyniki i uniknąć kontuzji. System TruSense™ monitoruje również parametry samopoczucia, takie jak tętno, SpO₂, poziom stresu i jakość snu. Odczyt tętna jest stabilny w każdych warunkach – od intensywnego sprintu po długi podjazd rowerowy. W kilka sekund można sprawdzić saturację podczas wysokogórskiej wędrówki. Natomiast analiza snu pokaże fazy, czas odpoczynku i potencjalne problemy z oddychaniem. Te informacje pomogą efektywniej się regenerować.



W całodobowym monitorowaniu zmęczenia i samopoczucia pomoże też analiza HRV. Emocje użytkownika są podzielone na 12 subtelnych stanów, które zostaną odpowiednio zwizualizowane – zgodnie z tym jaki ma aktualnie nastrój. Zegarek mierzy również poziom stresu i, jeśli jest zbyt wysoki, zaproponuje ćwiczenia oddechowe na odstresowanie. Dzięki temu wiadomo, kiedy warto się zatrzymać. Dodatkowo można wykonać pomiar EKG na nadgarstku, sprawdzić sztywność tętnic czy analizę fali tętna. Wszystkie dane zdrowotne monitorowane i zbierane przez smartwatch są dostępne w aplikacji HUAWEI Zdrowie, gdzie przedstawione są w łatwy i intuicyjny sposób.



Pasuje do wielu telefonów i każdego tempa życia

HUAWEI WATCH GT 6 działa zarówno z Androidem, jak i iOS, więc nie trzeba zmieniać telefonu, żeby korzystać z funkcji zegarka. Z nim na nadgarstku można odbierać połączenia, odpisywać na wiadomości, robić zrzuty ekranu i płacić zbliżeniowo – wystarczy aplikacja Quicko Wallet i wirtualny portfel.



Można też spersonalizować jego wygląd – zmieniać tarcze, dopasowywać kolory motywów, a nawet ustawić zdjęcie z podróży jako tło. Wymienne paski pozwalają błyskawicznie przejść od sportowej wygody do elegancji – bez kompromisów. Każdy nabywca zegarka z serii HUAWEI WATCH GT 6 otrzyma w prezencie 3–miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, relaksacyjnych utworów czy rozszerzonej funkcji medytacji.



Dostępność, ceny i promocja premierowa

Rekomendowane ceny detaliczne smartwatchy z serii HUAWEI WATCH GT 6 prezentują się następująco:

• HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Elite: 1999 PLN,

• HUAWEI WATCH GT 6 Pro (46 mm) Safari oraz Active: 1599 PLN,

• HUAWEI WATCH GT 6 46 mm Zielony, Brązowy oraz Active: 1099 PLN,

• HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Elegant: 1299 PLN,

• HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Classic, Brązowy, Fioletowy oraz Active: 1099 PLN.



W okresie od 19 września do 26 października 2025 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych, wszystkie wersje HUAWEI WATCH GT 6 są dostępne w specjalnej ofercie premierowej, w ramach której modele Pro można nabyć o 200 złotych taniej, a na warianty standardowe rabat wynosi 150 zł (od rekomendowanej ceny detalicznej).

Smartwatche z serii HUAWEI WATCH GT 6 będzie można nabyć w oficjalnym sklepie huawei.pl, w strefie marki na Allegro oraz u Partnerów Biznesowych firmy – operatorów sieci Plus, Play, Orange i T‑Mobile oraz w sklepach sieci handlowych: Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet

i Komputronik.



Każdy nabywca zegarka z serii HUAWEI WATCH GT 6 otrzyma w prezencie 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+ o wartości 104.97 PLN. Ta rozszerzona wersja aplikacji oferuje m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, ponad 170 relaksacyjnych utworów z Soundscape czy rozszerzonej funkcji medytacji.



Na osoby, które nabędą jeden z premierowych smartwatchy w sklepie producenta huawei.pl, czeka możliwość dokupienia taniej w zestawie: wagi HUAWEI Scale 3 za 99 PLN, słuchawek sportowych HUAWEI FreeArc za 299 zł i nowych słuchawek dokanałowych HUAWEI FreeBuds 7i za 319 PLN. Można także dobrać dodatkowy pasek z fluoroelastomeru za 69 PLN lub (jedynie przy zakupie modeli standardowych) pasek ze skóry wegańskiej za 79 zł czy kompozytowy za 89 PLN.



Wersje HUAWEI WATCH GT 6 41 mm Active i Brązowy dostępne są wyłącznie w sklepie producenta na huawei.pl, a ich nabywca dodatkowo otrzymuje w prezencie pasek fluoroelastomerowy o wartości 169 PLN (rekomendowana cena detaliczna).



Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

































źródło: Info Prasowe - HUAWEI