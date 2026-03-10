HUAWEI WATCH GT Runner 2 - już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

HUAWEI WATCH GT Runner 2 to lekki i kompaktowy smartwatch. Urządzenie wyróżnia niezwykła odporność – tytanowa koperta, szkło Kunlun Glass i wysoka szczelność chronią zegarek w każdych warunkach, nawet w deszczu. Zastosowane w zegarku zaawansowane funkcje biegowe opracowano i zoptymalizowano we współpracy z elitarnym zespołem biegaczy dsm‑firmenich Running Team, w tym z legendą maratonów Eliudem Kipchoge. HUAWEI WATCH GT Runner 2 stworzono szczególnie z myślą o osobach kochających bieganie. Koperta z tytanu klasy lotniczej, chroniące ekran szkło Kunlun Glass oraz poziom szczelności IP69 gwarantują odporność na różnorodne warunki. Możliwe jest trenowanie w deszczu, bieganie po górskich bezdrożach czy pływanie – bez obaw o uszkodzenie zegarka. Jego grubość wynosi zaledwie 10,7 mm, a waga 43,5 g z paskiem HUAWEI AirDry. Dzięki temu bez problemu mieści się pod rękawem odzieży sportowej i nie przeszkadza nawet podczas długiego treningu.







Do wyboru są 3 wersje kolorystyczne, wszystkie z tytanową kopertą o średnicy 43.5 mm: Błękit zmierzchu – tkany pasek niebieski AirDryTM (z czarnym paskiem z fluoroelastomeru z szarą perforacją), Pomarańcz poranka – tkany pasek pomarańczowy AirDryTM (z białym paskiem z fluoroelastomeru z pomarańczową perforacją) oraz Czerń północy – tkany pasek czarny AirDryTM (z czarnym paskiem z fluoroelastomeru z szarą perforacją). Duży wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1.32”, rozdzielczości 466 × 466 pikseli i jasności maksymalnej do 3000 nitów, zapewnia perfekcyjną czytelność w ostrym słońcu i głębię kolorów po zmroku.



Przygotowanie do startu, nie tylko w maratonie

HUAWEI WATCH GT Runner 2 oferuje ponad 100 trybów sportowych, odpowiednich zarówno dla zaawansowanych amatorów, jak i profesjonalistów. Miłośnicy golfa znajdą mapy pól z topografią, przeszkodami i narzędziami do analizy uderzeń. Do dyspozycji jest 17 000+ map pól golfowych z całego świata. Po każdej rundzie prezentowana jest trajektoria uderzeń, średnia liczba puttów i inne dane pomocne w analizie gry. Fani kolarstwa mogą na nadgarstku sprawdzać kluczowe wskaźniki – tętno, nachylenie, prędkość i dystans. Na podstawie zebranych danych zegarek szacuje maksymalną i średnią moc kolarską. W przypadku nurkowania urządzenie zapewnia bezpieczeństwo na głębokości do 40 metrów, dzięki wodoodporności 5 ATM.



Największym wyróżnikiem jest inteligentny tryb maratonu, wspierający przygotowanie do startu w wybranych zawodach. Już po jednym treningu urządzenie analizuje zebrane dane i tworzy spersonalizowany plan pod konkretny dystans. W trakcie przygotowań możliwe jest śledzenie najważniejszych wskaźników – progu mleczanowego, zdolności biegowych, intensywności treningu, czasu regeneracji czy mocy biegowej. Monitorowanie tętna pozwala utrzymywać optymalną strefę wysiłku, a analiza techniki biegu pokazuje szczegóły, takie jak długość kroku, obciążenie obu nóg czy czas kontaktu z podłożem. Tryb opracowano we współpracy z elitarnym zespołem biegaczy dsm‑firmenich Running Team, w tym z legendą maratonów Eliudem Kipchoge, i skalibrowano na bazie ich doświadczeń. Dzięki temu analizy i wskazówki pozostają realistyczne oraz dopasowane do poziomu i kondycji użytkownika.



Utrzymanie tempa podczas zawodów

Na podstawie dotychczasowych osiągnięć i aktualnej formy HUAWEI WATCH GT Runner 2 pomaga określić realistyczny czas ukończenia wyścigu i prowadzi biegacza w oparciu o tempo lub tętno. Działa jak cyfrowy pacemaker – pokazuje, czy utrzymywane jest założone tempo, czy bieg odbywa się zbyt szybko lub zbyt wolno. Na bieżąco obliczany jest docelowy wynik, monitorowane odchylenia i prezentowane czytelne wykresy tempa, pozwalające śledzić bieg względem planu. W razie wykrycia silnego upadku smartwatch może wysłać powiadomienie SOS z lokalizacją za pośrednictwem telefonu.

Na trasie biegu można na nim polegać. Bateria wystarcza na 32 godziny dokładnego śledzenia z włączonym GPS-em lub do 14 dni oszczędnego użytkowania. Za precyzyjną nawigację odpowiada ulepszony, 2‑zakresowy GPS i 6‑systemowy GNSS, działający niezawodnie nawet w gęstej zabudowie czy tunelach dzięki przeprojektowanej antenie i inteligentnemu algorytmowi pozycjonowania. Brak zasięgu nie stanowi problemu – mapę trasy można wcześniej załadować i korzystać z nawigacji offline. Dostępne są funkcje wyznaczania punktów kontrolnych oraz sprawdzania wysokości, przewyższeń czy dystansu do celu, bez konieczności sięgania po telefon. Kolorowe ślady tras pokazują, gdzie już prowadzono bieg i dokąd zmierzano, a nawigacja głosowa i czytelne oznaczenia zapewniają pewność kierunku.



Efektywna regeneracja i zdrowe nawyki

Ten smartwatch sportowy analizuje treningi oraz samopoczucie, wspomagając poprawę kondycji, unikanie przeciążeń i zwiększanie efektywności regeneracji. System TruSense nieustannie monitoruje kluczowe parametry organizmu – tętno, poziom stresu, saturację krwi (SpO₂) oraz jakość snu. Pomiar tętna pozostaje stabilny niezależnie od warunków – podczas intensywnego sprintu, długiego podjazdu rowerowego czy spokojnego spaceru. Wynik saturacji tlenu można sprawdzić bezpośrednio na nadgarstku, także na większych wysokościach.



Po treningu lub starcie analiza snu pokazuje, jak organizm się regeneruje – z podziałem na fazy, czas odpoczynku i ewentualne problemy z oddychaniem. W całodobowym monitorowaniu zmęczenia i samopoczucia pomaga analiza HRV. Zegarek umożliwia także pomiar EKG z nadgarstka, analizę sztywności tętnic oraz fali tętna. Dostarczane są również spersonalizowane wskazówki żywieniowe – od planu posiłków przed treningiem po strategię odżywiania podczas wyścigu, tak aby utrzymać optymalny poziom energii i skutecznie się regenerować. Smartwatch rozpoznaje 12 subtelnych stanów emocjonalnych i wizualizuje je. W przypadku podwyższonego poziomu stresu proponuje dopasowane ćwiczenia oddechowe, ułatwiające relaks i odzyskanie równowagi.



Kompatybilność i personalizacja

Zegarek HUAWEI WATCH GT Runner 2 współpracuje ze smartfonami zarówno z Androidem, jak i iOS. Umożliwia odbieranie połączeń, odpowiadanie na wiadomości i korzystanie z płatności zbliżeniowych NFC bez konieczności noszenia portfela. Umożliwia również personalizację wyglądu – zmianę pasków, tarczy zegarka, dobór kolorów motywów czy ustawienie własnego zdjęcia jako tła.



Oferta premierowa

Rekomendowana cena HUAWEI WATCH GT Runner 2 wynosi 1699 PLN. Z okazji premiery, w okresie od 9 marca do 12 kwietnia 2026 r. kupujący mogą skorzystać z obniżki w wysokości 200 PLN. Smartwatche dostępne są u Partnerów Biznesowych firmy: w sklepach sieci handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, Neonet, x-kom i Komputronik, operatora sieci Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz w oficjalnym sklepie huawei.pl i w strefie marki na Allegro.



Każdy nabywca zegarka z serii HUAWEI WATCH GT Runner 2 otrzyma w prezencie:

• 3-miesięczną subskrypcję HUAWEI Health+, rozszerzoną wersję aplikacji oferującą m.in. ekskluzywny dostęp do treningów i zestawów ćwiczeń przygotowanych przez światowej klasy ekspertów, planu utrzymania formy, relaksacyjnych utworów czy rozszerzonej funkcji medytacji,

• Możliwość skorzystania z darmowych okresów próbnych w profesjonalnych usługach takich, jak Kotcha, RacePace, Intervals.icu czy Komoot, w ramach oferty Multipass,

• Darmową usługę ochrony ekranu przez 12 miesięcy od daty zakupu.



Wyłącznie w sklepie huawei.pl dostępne są dwie ekskluzywne wersje HUAWEI WATCH GT Runner 2 Color Edition z dodatkowym, kompozytowym paskiem w kolorze beżowo-pomarańczowym lub czarno-czerwonym. Rekomendowana cena wersji Color Edition wynosi 1749 PLN, natomiast w ramach oferty premierowej jest ona obniżona do 1499 PLN. Także na huawei.pl w zestawie z dowolną wersją HUAWEI WATCH GT Runner 2 można dokupić sportowe słuchawki HUAWEI FreeArc za 279 PLN i/lub wagę HUAWEI Scale 3 za 119 PLN. Na kupujących na tej stronie czeka też specjalny rabat dla studentów, powitalny bonus w wysokości 50 PLN za zapisanie się na newsletter i możliwość rozłożenia płatności na raty. Podane ceny są cenami rekomendowanymi. Oferta może różnić się w zależności od kanału sprzedaży oraz może ulec zmianie. Szczegóły ofert dostępne są u Sprzedawców.

















źródło: Info Prasowe - HUAWEI