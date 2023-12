HUAWEI Watch GT 4 w promocji i w dwóch świątecznych wersjach

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Huawei CBG Polska podgrzewa atmosferę i dorzuca do swoich świątecznych „Prezentowych inspiracji” ofertę, na którą czekali wszyscy poszukiwacze okazji. Od 11 grudnia br. przy zakupie dowolnej wersji smartwatcha z serii HUAWEI Watch GT 4 kupujący otrzymają wygodne douszne słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 o wartości to 199 PLN (w prezencie lub za 1 zł). Warto się pospieszyć, bo promocja potrwa tylko do 24 grudnia br. lub do wyczerpania zapasów. Można z niej skorzystać w oficjalnym sklepie marki huawei.pl oraz u wybranych partnerów biznesowych firmy: w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x‑kom i Komputronik.



























Źródło: Info Prasowe - HUAWEI