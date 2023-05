HUAWEI nova 11i – nowość z popularnej serii nova, już w Polsce

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polski rynek trafiła właśnie kolejna generacja smartfona z popularnej rodziny nova. Najnowszy HUAWEI nova 11i jest ucieleśnieniem serii – połączeniem technologii i designu, piękna i mocy w jednym urządzeniu, stworzonym z myślą o dynamicznych, młodych użytkownikach. Seria HUAWEI nova na polskim rynku z powodzeniem odpowiada na technologiczne pragnienia młodych użytkowników. Z myślą o nich powstał kolejny model z serii – HUAWEI nova 11i, oferujący stylowy design i intuicyjną obsługę. Nowy smartfon dziedziczy klasyczny design rodziny nova, na czele z połyskującym korpusem i mieniącymi się refleksami pierścieniem wokół modułu fotograficznego. Urządzenie wyróżnia się również ekranem otoczonym ultrawąską 1-milimetrową ramką, co daje imponujący stosunek ekranu do całego korpusu na poziomie 94,9%.







Przy grubości zaledwie 8.55 mm i wadze 193 g, pozwala na wygodną obsługę jedną ręką i mieści się bez problemu w każdej torbie czy kieszeni. HUAWEI nova 11i dostępny jest w dwóch inspirowanych naturą kolorach – miętowym, przywołującym wiosenną świeżość, oraz czarnym, nawiązującym do głębi nocnego nieba. Obie wersje mają drobnoziarnistą, matową powierzchnię, bardziej odporną na zarysowania i zbieranie odcisków palców.



Bezgraniczna żywotność baterii

HUAWEI nova 11i wyposażony został w baterię o pojemności aż 5000 mAh. Tak duży akumulator jest świetnym rozwiązaniem dla tych, którzy chcą cieszyć się użytkowaniem smartfona przez długie godziny. HUAWEI nova 11i to również superszybkie i bezpiecznie ładowanie o mocy 40 W w technologii HUAWEI SuperCharge Turbo, pozwalającej naładować smartfon do 60% w zaledwie pół godziny. Tylko 10 minut ładowania pozwala na aż 12 godzin rozmów, 6 godzin odtwarzania wideo lub 2 godziny grania w gry. Niewiarygodnie szybkie, a jednocześnie bezpieczne ładowanie akumulatora zapewnia specjalny, 22‑warstwowy system ochrony. Smartfon zarządza również zużyciem baterii poprzez identyfikację i ograniczenie energii zużywanej przez mniej istotne aplikacje. Oszczędza więc moc, aby pożytkować ją na inne, ważne codzienne zadania, związane z nauką, pracą czy rozrywką.



Najwyższa jakość immersyjnych doświadczeń audiowizualnych

Wyświetlacz oferuje niepowtarzalne wrażenia audiowizualne podczas grania czy oglądania filmów, o czym stanowi powierzchnia zajmująca niemal 95% frontu urządzenia, dzięki zaledwie 1‑milimetrowej ramce. Smartfon dysponuje dużym 6,8-calowym ekranem HUAWEI FullView o wysokiej rozdzielczości (1080 × 2388 pikseli) i odświeżaniu z częstotliwością 90 Hz. Dotyk próbkowany ma częstotliwość 270 Hz, co sprawia, że użytkowanie urządzenia jest płynniejsze niż dotychczas. Smartfon wyposażono również w rozwiązania chroniące wzrok – regulację światła, tryb nocny i tryb eBooka, umożliwiające komfortowe przeglądanie, czytanie i oglądanie nawet w słabym świetle. Zastosowano także ulepszone algorytmy i rozwiązanie audio HUAWEI Histen 8.1 dla lepszej jakości dźwięku.



Piękne zdjęcia i świetne selfie o każdej porze dni i nocy

HUAWEI nova 11i wyposażono w główny aparat 48 MP z przysłoną f/1.8 pozwalający na robienie pięknych, autentycznych zdjęć. Światłoczuły obiektyw pozwala uchwycić wspaniałe obrazy również przy słabym oświetleniu i nocą. Funkcja Super Night Shot 2.0 tworzy zdjęcia, które są jasne i wyraźne, poprawia ogólną czystość i wyrazistość szczegółów w przyciemnionej scenerii, dzięki czemu jeszcze wierniej pozwala uchwycić obiekty i ich ruch. Drugi z obiektywów, do pomiaru głębi, pozwala uzyskać najwyższą ostrość zdjęć lub artystycznie rozmyć tło przy uwydatnieniu pierwszego planu. HUAWEI nova 11i oferuje też 16 MP aparat selfie obsługujący segmentację portretową i podświetlane przy wykonywaniu selfie. Algorytmy upiększania AI Beauty 5.1 i AI poprawiają rysy twarzy, wygładzają skórę i zapewniają funkcje upiększania. Urządzenie pozwala także na nagrywanie i fotografowanie z jednoczesnym wykorzystaniem aparatów z przodu i z tyłu, zapisując wszystkie ważne przeżycia.



Zapas pamięci i większe bezpieczeństwo

HUAWEI nova 11i oferuje 128 GB pamięci masowej – to wystarczająco dużo miejsca na przechowywanie aż 160 odcinków seriali, 10 000 piosenek czy 70 filmów w wysokiej jakości. Smartfon oferuje przyjemną płynność działania dzięki 8-rdzeniowemu procesorowi współpracującemu z 8 GB pamięci RAM, a także nowej nakładce systemu EMUI 13. Ważną jego cechą jest Privacy Center, czyli ochrona prywatności i bezpieczeństwa użytkowników. To pulpit, który daje wgląd w to, jak zachowują się aplikacje, jakie są wrażliwe informacje, do których aplikacja uzyskuje dostęp w czasie rzeczywistym, i wyświetla profile wrażliwych zachowań aplikacji w postaci wykresów. Proaktywnie przedstawia również sugestie dotyczące ochrony prywatności w przypadku ryzykownych aplikacji. Centrum wyświetla też aktualny stan zabezpieczeń, skanuje i usuwa wirusy, blokuje nękające zachowania i automatycznie chroni płatności. Nowy smartfon oferuje też tryb seniora – z siedmioma poziomami regulacji powiększenia wyświetlacza i zoptymalizowanymi ustawieniami ekranu dotykowego. Pomaga on starszym użytkownikom w usuwaniu nieuczciwych i ryzykownych aplikacji mobilnych oraz zmniejsza ryzyko kradzieży danych.



Bogactwo aplikacji w AppGallery

HUAWEI nova 11i wykorzystuje potencjał stale udoskonalanego HUAWEI AppGallery. Ten obecnie trzeci największy na świecie sklep z aplikacjami zyskał już ugruntowaną reputację, jest dostępny w ponad 170 krajach i regionach, ma ponad 580 mln globalnych aktywnych użytkowników miesięcznie i 6 mln zarejestrowanych deweloperów. Wystarczy wyszukać nazwę ulubionej aplikacji, by móc zainstalować ją niemalże jednym kliknięciem.



Dostępność i ceny

Smartfon HUAWEI nova 11i debiutuje w Polsce już 9 maja 2023 r. Jego rekomendowana cena detaliczna wynosić będzie 1299 PLN (8 GB / 128 GB). W okresie sprzedaży premierowej, od 9 maja do 4 czerwca 2023 r., pierwsi kupujący będą mogli skorzystać z ceny obniżonej o 100 PLN. Urządzenie będzie można nabyć u operatora sieci Plus, a także u partnerów biznesowych Huawei, w sklepach sieci Media Expert, Media Markt, RTV Euro AGD, x-kom, Komputronik i Neonet, w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz na platformie Amazon.



Na kupujących na Huawei.pl czekają korzyści w postaci szybkiej dostawy, dodatkowej obniżki o wartości 50 zł za zapisanie się na newsletter oraz zdobycia punktów w programie lojalnościowym, które można wymienić na zniżki. W sklepie producenta można także skorzystać z 20 rat RRSO 0%.























Źródło: Info Prasowe / Huawei