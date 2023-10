Hama - Etui dla iPhone’a 15 Always Clear i Fantastic Feel

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Marka Hama rozwija swoje portfolio produktów komplementarnych do oferty amerykańskiego giganta z logo nadgryzionego jabłka. Efektem jest premiera etui do najnowszej odsłony iPhone’ów, zaprezentowanych przez Apple w poprzednim miesiącu. Niemiecka marka przygotowała swoje pokrowce z serii Always Clear i Fantastic Feel w każdej wersji iPhone’a 15 w atrakcyjnej cenie. Wszystkie pokrowce Always Clear są przezroczyste, by móc eksponować wyjątkową, prestiżową stylistykę tych telefonów, a zostały wykonane z materiału D30 (termoplastyczny poliuretan). Najważniejszą jego zaletą jest fakt, że zawsze wygląda jak nowy i nie żółknie wraz z upływem czasu, co jest zmorą wielu innych tego typu pokrowców na smartfon. Futerał zakrywa też boczne przyciski iPhone’a, a więc chroni go przed dostaniem się kurzu i tworzy dobry punkt nacisku. Oczywiście głośnik i gniazdo ładowania pozostają odsłonięte.







Materiał jest antypoślizgowy, elastyczny i cienki, nie wpływa więc na smukłość telefonu. Co więcej, strukturalne wnętrze z punktami siatki zapobiega elektrostatycznemu zasysaniu, dzięki czemu pomiędzy osłoną ochronną a tyłem smartfona nie powstaje nieestetyczny błonka.



Warto wspomnieć, że tylna obudowa jest odporna na zarysowania. Klucze, długopisy, monety i inne przedmioty - często znajdujące się w torbie lub kieszeni - nie mają szansy uszkodzić futerału ani samego smartfona. Producent pomyślał o podwyższonych krawędziach etui, co zapewnia ochronę wystających obiektywów aparatu bez ryzyka pogorszenia jakości zdjęć. Nie mogło tu zabraknąć dodatkowej ochrony ekranu iPhone’a za sprawą osłony w postaci podwyższonych krawędzi na całym obwodzie. Pokrowiec umożliwia też ładowanie bezprzewodowe i jest kompatybilny z produktami Apple MagSafe oraz Hama MagLine. Etui do Hama Always Clear są już dostępne w sprzedaży w cenie 39.90 PLN niezależnie od modelu iPhone’a.



Hama oferuje też podobne pokrowce z serii Fantastic Feel do iPhone’a 15, Plus i Pro. Od wyżej opisanego różni się tym, że nie jest przezroczysty, tylko czarny. Jego nieklejąca się powierzchnia z jedwabistym wykończeniem gumowo-olejkowym pozostaje wyjątkowa przyjemna w dotyku. Sugerowana cena detaliczna etui wynosi 59.90 PLN.



















Źródło: Info Prasowe - HAMA