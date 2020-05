Hama - Nowa seria power packów ’Supreme’

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Do oferty Hamy dołączyły power packi "Supreme” o trzech pojemnościach: 5000mAh, 10000mAh i 20000mAh. Wyróżnia je design, lekka i kompaktowa budowa oraz zastosowanie innowacyjnych ogniw high-density litowo-polimerowych o dużej gęstości. Najnowsze power packi od Hamy dostępne są w eleganckim ciemnoszarym odcieniu. Posiadają one nowoczesny i stylowy wygląd. Zostały wykończone przyjemnym w dotyku materiałem, na którym odciski palców są niemal niewidoczne. Dzięki wyposażeniu w innowacyjne ogniwa high-density litowo-polimerowe o dużej gęstości, power packi "Supreme” są znacznie lżejsze - aż do 20% oraz mniejsze - nawet do 40% w porównaniu z bankami energii ze standardowymi ogniwami litowo-jonowymi.







Wykorzystanie atestowanych ogniw przekłada się na najwyższy standard bezpieczeństwa i jakości urządzeń. Zoptymalizowany proces ładowania oszczędza akumulator i wydłuża jego trwałość, a jednocześnie zabezpiecza przed przeciążeniem, głębokim rozładowaniem i zwarciem power packów. Dzięki wyświetlaczowi pojemności LED, można natomiast zobaczyć ile energii pozostało w urządzeniach. Cztery podświetlane kropki wskazują, czy 25, 50, 75 lub 100% mocy jest nadal dostępnych. Wygodne i szybkie łączenie możliwie jest za pomocą obustronnej wtyczki USB-C. Power packi "Supreme” o pojemnościach 10000mAh i 20000mAh dają dodatkowo możliwość ładowania dwóch urządzeń jednocześnie.



W zestawie z urządzeniami znajdują się także kabel ładujący micro USB i adapter USB-C. Power packi są sprzedawane w pełni naładowane, dlatego można z nich korzystać od razu po wyciągnięciu z opakowania. Można je zebrać ze sobą także na pokład samolotu. Warto dodać, że urządzenia otrzymały certyfikat TÜV, który jest potwierdzeniem bezpieczeństwa i jakości produktów przez niezależnych ekspertów.



Seria power packów "Supreme” to rozwiązanie, które pozwala na wybór urządzenia idealnie dopasowanego do różnego zapotrzebowania na energię mobilną przy zachowaniu nowoczesnego i stylowego designu.



Niewiążąca cena sprzedaży power packów:

"Supreme 5HD" 54.90 PLN

"Supreme 10HD" 79.90 PLN

"Supreme 20HD" 109 PLN





















Źródło: Info Prasowe / Hama