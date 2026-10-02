Hama - baterie paluszki z ładowarką USB-C

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nie każdy otaczający nas sprzęt elektroniczny ładuje się za pomocą wbudowanej baterii. Pamięta o tym producent Hama, oferując akumulatory z centralną ładowarką do zasilania ich energią i jednocześnie przechowywania. Pomagają one szczególnie podczas wyjazdów. Ale nie tylko, bo okazują się zbawiennym rozwiązaniem szczególnie w domach, gdzie jest dużo urządzeń zasilanych tradycyjnymi bateriami, takich jak zabawki, piloty, mikroporty, lampy, latarki, lokalizatory GPS czy elementy inteligentnego domu (Smart Home). Wtedy przejście na akumulatory litowo-jonowe naprawdę się opłaca. Baterie od producenta Hama, każda o pojemności 2000 mAh, wyróżniają się wysoką gęstością energii, niezawodnym działaniem i – last but not least - brakiem efektu pamięci.







W efekcie nie degradują się i nie tracą skuteczności wraz z upływem czasu oraz ich użytkowania. Dołączone czarne etui z klapką, znane nam z wielu rozwiązań ze słuchawkami Bluetooth, zamyka się na magnes i służy też jako praktyczne pudełko do transportu i przechowywania. Chroni także przed przypadkowym wypadnięciem paluszków. Po podłączeniu przez gniazdo USB-C ładowanie zaczyna się automatycznie, a diody LED cały czas informują o aktualnym stanie naładowania. Dla większego bezpieczeństwa przewidziano wyłącznik termiczny i zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości. W zależności od konfiguracji baterie są gotowe do ponownego użycia po upływie dwóch lub dwóch i pół godziny zasilania energią. Dzięki temu baterie litowo-jonowe Hama z ładowarką stanowią trwałą i ekologiczną alternatywę dla zwykłych baterii jednorazowych.



Producent pomyślał o wszystkim, gdyż stacja ładująca rozpoznaje uszkodzone akumulatory i baterie jednorazowe. Zwyczajnie rezygnuje z zasilania ich energią, by uniknąć zwarcia. Warto również zauważyć, że obydwa zestawy z ośmioma bateriami litowo-jonowymi AAA czy AA (w każdym znajduje się kabel ładujący USB-C – USB-C) spełniają normy linii lotniczych. Nie ma obaw, że kontrola lotnicza wyrzuci je przed zabraniem ze sobą na pokład samolotu.



Katalogowa cena jest taka sama dla baterii litowo-jonowych AAA oraz AA Hama z ładowarką i wynosi 139 PLN.































źródło: Info Prasowe - HAMA