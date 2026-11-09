Hama - dłuższa gwarancja, nawet 10 lat pod unijnym znakiem GARAN

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Kupujemy uchwyt do telewizora, montujemy go na ścianie i chcemy o nim zapomnieć, prawda? Najlepiej na długie lata. Podobnie jest np. z kartami SD do zapisu danych. Marka Hama ma na to konkretną odpowiedź, bo wybrane uchwyty tej marki są objęte aż 10-letnią lub pięcioletnią gwarancją producenta. A o tym, że nie chodzi wyłącznie o reklamowe hasło, ma informować nowa unijna etykieta GARAN. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest GARAN. Nie jest nagrodą ani kolejnym certyfikatem jakości, przyznawanym przez urzędników w Brukseli. To wspólne dla całej Unii Europejskiej oznaczenie handlowej gwarancji trwałości. W ściśle określony pod względem czytelności sposób informuje, na ile lat producent dobrowolnie bierze odpowiedzialność za prawidłowe działanie produktu. Warunki są jasne - gwarancja musi trwać ponad dwa lata, obejmować cały produkt i nie może kosztować klienta ani grosza.







To ważne rozróżnienie. Przepisy zapewniają konsumentom co najmniej dwa lata ochrony z tytułu niezgodności towaru z umową, za którą odpowiada sprzedawca. Producent nie musi dokładać do tego własnej, dłuższej gwarancji. Może poprzestać na krótszej deklaracji i nie kwalifikować produktu do oznaczenia GARAN. Niemiecki producent Hama wybiera inną drogę. Na liście produktów wskazanych do oznaczenia GARAN z jego logotypem znalazły się na razie m.in. wybrane uchwyty ścienne i sufitowe do telewizorów, a także do monitorów komputerowych z 10-letnią lub pięcioletnią gwarancją. Wykaz obejmuje także adapter podróżny Pl -> Chi/Aus. Wśród kart pamięci są również modele z ochroną trwającą pięć, a w niektórych przypadkach nawet dziesięć lat. To nie drobiazg, bo mowa przecież o sprzęcie, który ma bezpiecznie służyć przez lata. Co naturalne, powinien mieć równie długą perspektywę wsparcia.



Co zyskuje kupujący? Jeśli produkt w normalnych warunkach użytkowania przestanie spełniać deklarowane funkcje w okresie takiej gwarancji, producent ma obowiązek darmowo go naprawić lub wymienić. Na etykiecie widnieją liczba lat, oznaczenie producenta i kod QR prowadzący do informacji o systemie GARAN we wszystkich językach UE (w przypadku zakupów przez internet oznakowanie musi być zaprezentowane za pomocą odpowiedniej ikony). Łatwiej więc porównać nie tylko cenę produktów, lecz także zobowiązania ich producentów.



Unijny wzór etykiety obowiązuje od września 2026 r., a polskie przepisy dotyczące jej stosowania wejdą w życie 27 września 2027 r. Wydłużona gwarancja pozostaje jednak dobrowolnym wyborem producenta.





















